Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 10. Szerda Nikolett, Hunor napja
Jelenleg a TV-ben:

Ursula von der Leyen beszéde az Európai Parlamentben

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Csendes eső és záporok áztatják az országot szerdán

2025. szeptember 10., szerda 08:09 | Magyar Nemzet
eső zápor

Szerdán több hullámban érkezik eső és zápor, helyenként jelentős mennyiség is lehullhat. Az ország nagy részén csendes, áztató csapadékra kell számítani.

  • Csendes eső és záporok áztatják az országot szerdán

Délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható szerdán, így az addigra kissé szakadozottabbá váló felhőzet ismét egyre több helyen záródik felettünk az ég. 

A HungaroMet tájékoztatása szerint:

a déli óráktól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar, az Alpokalján jelentős mennyiségű csapadék hullhat. 

Napközben megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 31 fok között várható, de a Dunántúl csapadékos nyugati, délnyugati részein ennél hűvösebb valószínű. Késő este 18, 25 fokot mérhetünk.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Vérhold és teljes holdfogyatkozás lesz ma este, mutatjuk, mikor kémlelje az eget!

Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó

„Azt a terhet, ami elől menekülni akart, továbbviszi” – megszólalt az orvos Koós Boglárka haláláról

Varga Barnabás miért nem tud uralkodni magán? Rossi: vészhelyzetbe kerültünk

Várható volt: Közleményt adtak ki Cristiano Ronaldóról a magyarok elleni meccs előtt

Cristiano Ronaldo üzent, miután a mezét nem adta oda az azt elkérő Szoboszlai Dominiknek

Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében

Roberto Martínez: Cristiano Ronaldo csapatkapitányhoz méltó teljesítményt nyújtott

Kuleba: Zelenszkij rendelete kényszerített külföldre

További híreink

Az Európai Bizottság bemutatta a 150 milliárd eurós védelmi hitelkeretet szétosztását az uniós tagállamok között

Sokan támadják Szőke András humoristát, amiért csatlakozott a Vidéki Digitális Polgári Körhöz

Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szijjártó Péter bejelentése mindent megváltoztathat, nyugati irányú gázimportszerződés születik
2
Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó
3
Az Európai Bizottság bemutatta a 150 milliárd eurós védelmi hitelkeretet szétosztását az uniós tagállamok között
4
Sokan támadják Szőke András humoristát, amiért csatlakozott a Vidéki Digitális Polgári Körhöz
5
Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Pártot – lengyel recepttel készülnek felforgatásra és balhéra
6
Magyar Péter újabb szakértői is botrányt kavartak
7
A londoni rendőrséghez érkezett bejelentés alapján sikerült megakadályozni egy kárpátaljai iskola elleni támadást
8
Orbán Viktor az Olaszországban megtámadott magyar nők ügyében üzent
9
Láncreakció – Oroszország elleni közös szankciós csomagról egyeztetnek az unió képviselői az amerikai kormánnyal. + videó
10
Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban

Legfrissebb híreink

Szezonnyitó interjút adott Orbán Viktor + videó

Szezonnyitó interjút adott Orbán Viktor + videó

 Szezonnyitó interjút adott Orbán Viktor a Ring című műsorban. A miniszterelnököt elsőként a kötcsei beszédéről kérdezték, Orbán Viktor pedig úgy fogalmazott, aki nem rendel mindent alá a közös győzelemnek, az számítson arra, hogy ezt nem fogják elfelejteni.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!