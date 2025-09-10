Csendes eső és záporok áztatják az országot szerdán

Megosztás itt:

Délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható szerdán, így az addigra kissé szakadozottabbá váló felhőzet ismét egyre több helyen záródik felettünk az ég.

A HungaroMet tájékoztatása szerint:

a déli óráktól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar, az Alpokalján jelentős mennyiségű csapadék hullhat.

Napközben megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 31 fok között várható, de a Dunántúl csapadékos nyugati, délnyugati részein ennél hűvösebb valószínű. Késő este 18, 25 fokot mérhetünk.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!