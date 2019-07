Cseh Katka hiteltelen figura

Alapvető normákat rúgnak fel a DK és a Momentum EP-képviselői azzal, hogy nem támogatják a Fidesz-KDNP jelöltjeit abban, hogy pozíciókat szerezhessenek a különböző bizottságokban és testületekben - ezt a Fidesz EP- képviselője mondta a Kossuth Rádióban. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: az EP-ben a tisztségeket a választási eredmények után a választói akaratnak megfelelően osztják ki. A magyar ellenzéki pártok azonban ezt egyáltalán nem tartják tiszteletben. Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen - írja a Magyar Nemzet. A Liget Budapest projekt összes új intézménye megnyílik 2023-ig és elkészül a megnövelt és megújított zöldfelületű park is – közölte Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa. Jövőre korszerűbb és hatékonyabb rendszer váltja fel az OKJ-s képzést - írja a Magyar Nemzet. 13 milliárd forintból indul komplex oktatásfejlesztési program Debrecenben – mondta Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár az M1-en. Véget ért a 60. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia Angliában. A magyar csapat a 112 résztvevő ország között a 11. helyen végzett. Hidvéghi Balázs szerint reménykeltőek Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság új elnökének kijelentései. A Fidesz-KDNP EP-képviselője a Kossuth Rádióban felidézte, hogy a német politikus azt mondta: bár régebben a föderális Európai Egyesült Államok híve volt, ma már azt gondolja, hogy a sokszínűségben kell erősnek lennie az Európai Uniónak. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter aláírta a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést, amelynek célja, hogy az uniós kohéziós források elosztásánál a nemzeti regionális jellegzetességek szempontjaira is legyenek tekintettel. Gulyás Gergely jelezte: a polgári kezdeményezésben 2020. május 7-éig egymillió aláírást kell összegyűjteni legalább hét uniós tagországban annak érdekében, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a kérdéssel. Érthető az Egyesült Államok aggodalma amiért Törökország orosz gyártmányú rakétavédelmi rendszert vásárol - mondta Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő az M1-en. Hivatalosan kérte a romániai ombudsman a román oktatási minisztériumot, hogy módosítsa a 2016-ban elfogadott egyetemi felvételi szabályzatot, mert az a nemzeti kisebbségekhez tartozó román állampolgárok hátrányos megkülönböztetését teszi lehetővé. Dan Barnát, a Mentsétek meg Romániát Szövetség elnökét indítja a novemberi romániai elnökválasztáson az USR-PLUS jobbközép pártszövetség, amely a voksok több mint 22 százalékát szerezte meg a májusi EP-választáson. A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló Nép Szolgája párt nyerte az előrehozott parlamenti választást Ukrajnában az exit poll-felmérések szerint. A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló Nép Szolgája nevű párt jó eséllyel megszerzi a helyek többségét a 450 fős ukrán törvényhozásban – ezt mutatják az előrehozott parlamenti választások eddigi részeredményei. A mostani választás nagyban befolyásolja Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság jövőjét – hangsúlyozta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Jeremy Hunt brit külügyminiszter a BBC-nek megerősítette, hogy teljesen elfogadhatatlan az iráni akció, amely súlyos kérdéseket vet fel a brit és a nemzetközi hajózás biztonságával kapcsolatban a Hormuzi-szorosban. Brit sajtóértesülés szerint a brit kormány várhatóan szankciókat jelent be Irán ellen, miután az iráni Forradalmi Gárda a minap lefoglalt egy brit tartályhajót a Hormuzi-szorosban. Tételesen cáfolja a brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának írt levelében azokat az indokokat, amelyekre hivatkozva Irán lefoglalt egy brit tartályhajót a Hormuzi-szorosban. Heiko Maas felszólította Teheránt, hogy legyen tisztában a felelősségével, ne feszítse tovább a húrt. A miniszter szerint a helyzet megoldásához „okos diplomáciára” van szükség. Franciaország és Németország nem diktálhatja az európai migrációs politikát - szögezte le az olasz belügyminiszter a francia kollegájának, Cristophe Castanernek írt levelében. Matteo Salvini azt is megüzente a közösségi médiában, hogy Olaszország nem lesz Brüsszel, Párizs és Berlin menekülttábora. A brit pénzügyminiszter bejelentette, hogy lemond, ha Boris Johnson lesz Nagy-Britannia következő miniszterelnöke. Philip Hammond a BBC-nek azzal indokolta ezt a döntést, hogy tudomása szerint Johnson megkövetelné kormányának tagjaitól a megállapodás nélküli, rendezetlen Brexit lehetőségének elfogadását. A németek 57 százaléka általánosságban biztonságban érzi magát, ám ennek ellenére 44 százalékuk úgy véli, hogy az állam már nem képes megfelelően garantálni az állampolgárok biztonságát – írja a Bild c. német lap. Az egyiptomi elnök három hónappal meghosszabbította a tavaly áprilisban, a terrorizmus veszélyére hivatkozva bevezetett rendkívüli állapotot. Az Európai Unió kész nullára csökkenteni az Egyesült Államokból importált autók vámját - közölte Peter Altmaier német gazdasági és energetikai miniszter. Egy venezuelai Szu-30-as vadászgép „agresszíven követett” egy amerikai felderítő repülőgépet a Karib-tenger felett - közölte az amerikai hadsereg. A venezuelai kormány reagálása szerint a főváros, Caracas térségében haladó amerikai gépet csak kikísérték az ország légteréből. A nagy amerikai szállodaláncok nem akarnak elszállásolni kitoloncolásukra váró illegális bevándorlókat - jelentette a CNBC televízió. Mexikó szerint Mike Pompeo amerikai külügyminiszter elismerte, hogy a közép-amerikai ország „jelentős előrelépéseket” tett azért, hogy csökkentse az Egyesült Államokba áramló migránsok számát a két ország között született megállapodás értelmében. Öngyilkos merénylő megölt 9 embert és mintegy 30-at megsebesített Pakisztán északnyugati részén, egy kórház kapuja előtt - közölték rendőrségi források. A tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, egy civil csoport pedig megtámadta a demonstrálókat Hongkongban - írja a South China Morning Post c. hongkongi lap. Az előzetes eredmények szerint többséget szerzett az Abe Sindzó vezette kormánykoalíció a japán felsőházi választáson. Heves esőzések okozta árvíz ejtett csapdába több tucat kirándulót a kelet-kínai Csiangszu tartományban, négyen meghaltak, 23 embert eltűntként keresnek. Heves vihar sújtotta az észak-indiai Uttar Prades szövetségi államot, ahol villám agyonütött 33 mezőgazdasági munkást, 13-at megsebesített, 20 ház romba dőlt. Hőhullámtól szenved az Egyesült Államok keleti partvidéke, több helyen a 40-43 Celsius-fokot is meghaladja a hőmérséklet. Elgázolt egy embert Füzesabony és Maklár között az Egerből Füzesabonyba tartó személyvonat - közölte a Mávinform. Csoportosan elkövetett rablás miatt vádat emeltek egy budapesti, belvárosi bár üzletvezetője, egy pultosa és 3 törzsvendége ellen, akik egymással összejátszva elkábítottak, majd kifosztottak vendégeket – közölte Ibolya Tibor főváros főügyész. A nyári idegenforgalmi időszakra tekintettel meghosszabbított nyitvatartással dolgozik a röszkei és az ásotthalmi közúti határátkelőhely hétfőtől - az átkelők július 29-ig 7 és 22 óra között fogadják az utasokat. Rasovszky Kristóf arany-, Olasz Anna ezüstérmet szerzett a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának kanadai versenyén. Hosszú Katinka visszalépett a 100 méter hát küzdelmeitől a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek második napján. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású magyar férfi kardválogatott 45:44-re kikapott a Koreai Köztársaság csapatától a döntőben, így ezüstérmet nyert a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. Női junior kézilabda Eb: Magyarország - Hollandia 27:20 Budapest rendezheti a 2027-es olimpiai kvalifikációs vizes világbajnokságot, erről a vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA döntött a dél-koreai Kvangdzsuban.