Cseh Katalint kizárták a Momentumból + videó

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a drasztikus döntés oka, hogy Cseh nyíltan bejelentette: a 2026-os választáson a Humanisták nevű, Barabás Richárd által alapított párt színeiben indul. A Momentum közleménye szerint ez a lépés szembement a párt alapvető politikai céljával, mely most – Magyar Péter miatt – minden energiát a kormányváltásra kíván fordítani, nem pedig az önálló indulásra.

Mint kifejtik, a döntésre azért került sor, mert Cseh Katalin a nyilvánosság számára egyértelművé tette, hogy egy másik párt színeiben indul a választáson, ráadásul a Momentum politikájával szembemenve ezzel csökkenti a 2026-os kormányváltás esélyét. A mandátumát azért kérték vissza, mert a Momentum minden erőforrását a kormányváltásra kívánja fordítani.

Ismert ugyanis, hogy a Momentum nem indul 2026-ban, hogy ezzel megnöveljék Magyar Péter győzelmi esélyeit. Cseh Katalin pedig, úgy tűnik, nem akarta tétlenül nézni, hogy Magyar Péterék elveszik a parlamenti helyét.