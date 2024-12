Csécsi Soma: a petárdának mind a birtoklása, mind a használata jogsértés + videó

Megosztás itt:

Csécsi Soma - szóvivő, BRFK: "A petárdának mind a birtoklása, mind az elműködtetése, az jogsértés."

Erről a BRFK szóvivője számolt be híradónknak. Csécsi Soma ezek mellett kitért arra is, hogy a Belváros V. kerületében az önkormányzat még a tűzijátékok használatát is rendeletben szabályozza. Tilos a tűzijáték használata többek közt a Váci utca, a Vörösmarty tér vagy a Szent István téri bazilika előtti terület.

Csécsi Soma - szóvivő, BRFK: "Az önkormányzati rendelet egyébként 200 ezer forint értékben sújtja azokat akik ezeket a pirotechnikai eszközöket elműködtetik. Fontos megjegyezni, hogy ez szabályszegésnek minősül, és ki kell hangsúlyozni, hogy ez önkormányzati hatáskör, jogkör."

A Készenléti Rendőrség Tűzszerész főosztályvezetője arról beszélt, hogy tűzijátékot minden esetben csak ellenőrzött árustól vásároljunk.