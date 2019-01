Megfontolandó és nem elvetendő az LMP és a Jobbik szövetsége

Jelen pillanatban nincs olyan átfogó országos stratégia az LMP-ben, ami szerint pártokkal, szervezetekkel hivatalosan együttműködnének - mondta általánosságban a képviselő. Ezeket a helyi szervezetek helyben döntik el, hogy milyen együttműködést tartanak előnyösnek, kívánatosnak vagy épp elégségesnek – jelentette ki. A főpolgármester-választás kapcsán ugyanakkor úgy tűnik, Puzsér Róbert, az LMP hivatalos főpolgármester-jelöltje elég éles hangon bírálta a körvonalazódó MSZP-DK- Párbeszéd és a hozzájuk aljasult Momentum körvonalazódó pártszövetségét.

Csárdi Antal szerint sok olyan baloldali képviselő van, aki a NER kenyerén él, érdekeltek a jelenlegi fideszes kormányzat fenntartásában.

A pártok közötti általános viszonyrendszerről szólva úgy fogalmazott: bár az LMP a Demokratikus Koalíció ellenzékeként jött létre, ám fontos szem előtt tartani, hogy mi minden történt az elmúlt 11 évben. Csárdi Antal árnyalta a DK-hoz való viszonyt, mint mondta se a Gyurcsány se az Orbán kormány nem képviselte és képviseli a fenntarthatóság értékeit – tette hozzá. Csárdi Antal szerint az elsődleges cél a kormány leváltása, ehhez kell megkeresni a lehetséges partnereket.