Csalók hekkelték meg a pécsi közgyűlés Tiszta Kezek frakciójának Facebook-oldalát

Tiszta Kezek-frakció politikai szervezet - állítja az oldal. Csakhogy ez egy kamuprofil, amelyet ismeretlenek működtetnek. Karaktergyilkosságról ír Bognár Szilvia, korábbi DK-s politikus, aki egy volt jobbikos és egy korábbi momentumos képviselővel alapította meg az és új frakciót.

A trollkodás azzal is összefüggésben állhat, hogy ez a frakció robbantotta ki nemrég az önkormányzati bérlakások kiutalásával kapcsolatos botrányt, az ügyben már a rendőrség is nyomoz. A gyanú szerint a polgármester egy személyben döntött arról, hogy az MSZP-s alpolgármestere feleségének, illetve Mellár Tamás országgyűlési képviselő kampánystábjának egyik tagjának is adott városi ingatlant. A baloldali városvezetés az ügyben előre menekül. Belső vizsgálatot rendeltek el, mely rengeteg szabálytalanságot állapított meg.