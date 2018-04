Csalásbejelentő honlapot hozott létre a DK

A DK létrehozott egy weboldalt, ahol a választással kapcsolatos panaszokat gyűjtik - erről beszélt a párt szóvivője Reggeli járat című műsorunkban. Gréczy Zsolt szerint mindenképpen újra kell számolni a szavazatokat, az NVI elnöke szerint viszont csak akkor lesz erre lehetőség, ha mindenhol tudják bizonyítani azt, hogy valamilyen visszaélés történt.

„Annyiban mindenképpen előreléptünk, hogy egyrészt nyitottunk egy oldalt ahol a panaszokat gyűjtjük, másrészt, ha nem is tennénk, akkor is áradnának. Nagyon sokan jelzik szavazókörökben, szavazókörökből, hogy ott ahol mondjuk, azt állítja a választási végeredményt, a végeredményt idézőjelbe téve, hogy a DK ott nulla szavazatot kapott listán, hogy bocsánat én ott voltam abban a körzetben és tudom, hogy én meg a nem tudom én kicsoda a DK-ra szavazott, de ez nem csak DK probléma ez más pártokra is igaz” – fogalmazott a politikus.