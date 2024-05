Családon belüli erőszak és piramisjáték Magyar Péter körében + videó

"Láttuk azt is, hogy amikor a barátnőjének az édesanyjáról és erről az előbb említett csalás sorozatról számolt be a sajtó, akkor is mindenkit perrel fenyegetett meg, holott itt tényekről van szó, bírósági dokumentumok bizonytíják, hogy ennek a csalás sorozatnak fontos szereplje volt S. Mária. és ebben az embereket károsították meg. " - fogalmazott az Alapjogokért Központ elemzője, Zila János.

A napilap szerint a Tisza Párt alapítója is érintett lehetett a milliárdos csalássorozatban. Deák Boldizsárról egyébként kiderült, hogy „Solyóm” fedőnéven jelentett a Kádár-rezsimben - erről Máthé Áron történész blogja számolt be.

Közben a Magyar Nemzet arról ír, hogy Külföldre menekíthette milliárdjait az a bűnbanda, amely egy országot átívelő piramisjátékkal vert át csaknem 1200 károsultat – legalábbis erre is van utalás a bírósági szakig is eljutott bűnügy irataiban. Ebben az ügyben került a vádlottak padjára Magyar Péter bizalmasa is, aki a csalássorozat miatt négy év börtönt kapott

Ez az a szombathelyi pálinkafőzde amit Magyar Péter és családja közösen üzemeltetett unokatestvérének volt férjével - mutatta be a Mandiner. A portálnak szólalt meg először Molnár Miklós, aki azt állítja: Magyar Péter nagybátyja és édesapja is megkárosította.

