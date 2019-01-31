2019. január 31.,
csütörtök, Marcella napja

Családoknál és barátoknál landolhattak a Momentum állami támogatásai

Hír TV

2019. január 31., csütörtök 17:03

Az állami támogatásokat nem a pártérdek, hanem különböző családi és baráti érdekek mentén költhette el a Momentum – értesült a Figyelő. A lap birtokába jutott dokumentumok szerint a párt számos tagjának családjához vagy közvetlenül a párttagokhoz köthető cégek több tízmilliós megrendeléseket kaptak és a számlák sem érkeztek be a megfelelő módon az Állami Számvevőszékhez. Az ÁSZ számos szabálytalanságot tárt fel a Momentum kampányköltései kapcsán.

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