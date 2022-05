Családokért felelős államtitkárság: A gyermek az első, a kormány továbbra is a családok biztonságáért dolgozik

Megosztás itt:

Kiemelték: a polgári kormány a 2010-es családbarát fordulat óta azon dolgozik, hogy Magyarországon egyre könnyebb legyen családot alapítani, gyermeket vállalni és nevelni. "A továbbiakban is mindent megteszünk azért, hogy a családok számára biztosítani tudjuk a békét és a biztonságot annak érdekében, hogy a gyermekkor minden életszakasza felhőtlenül és biztonságban teljen" - hangsúlyozta az államtitkárság.

A kormány számára a gyermek az első. Az elmúlt több mint egy évtizedben számos családbarát intézkedést hoztunk, amelyek célja, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, és a családok biztonságban nevelhessék őket - írták.

A kormány egyebek mellett a gyermekvállalást, gyermeknevelést, az otthonteremtést és az otthonfelújítást segítő támogatást vezetett be. A családbarát szülészetek kialakítása, a bölcsődei férőhelyek számának növelése, és egyéb, a családok jólétét szolgáló intézkedések - például az ingyenes tankönyvellátás, a gyermekétkeztetésre fordított összegek emelése, az Erzsébet-táborok - ugyancsak nagy segítséget jelentenek a gyermeket nevelő családoknak - sorolták.

Hozzátették, a családi adó- és járulékkedvezménynek köszönhetően 2010 és 2022 között csaknem 4 ezermilliárd forint adó- és járulékbefizetés maradt a gyermeket nevelő családoknál.

Az államtitkárság kiemelte: a magyar családok válság idején is számíthatnak a kormányra, ennek része, hogy a koronavírus-járvány alatt hatalmas terhet vállaló családok visszakapták a tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat; a korábban soha nem látott intézkedés már mintegy 685 milliárd forinttal támogatta a gyermeket nevelőket.

A családok az európai energiaválság és a szomszédban zajló háború közepette is számíthatnak a kormányra, amely legfontosabb feladatának továbbra is az elmúlt 12 évben felépített családtámogatási rendszer megvédését és a családok biztonságának megőrzését tartja - hangsúlyozták, leszögezve, hogy a magyar kormány a jövőben is a magyar családok megerősítésén és megvédésén dolgozik.

Az államtitkárság azt írta: gyermeknapon ne feledkezzünk meg azokról a gyermekekről sem, akik az Ukrajnában zajló háború miatt Magyarországon találtak biztonságot.

"Hazánk minden segítséget megad az átmenetileg vagy hosszabb ideig Magyarországon tartózkodó családok számára, beleértve a gyermekek bölcsődei ellátását, óvodai nevelését, iskolai oktatását és szükség esetén egészségügyi, kórházi ellátását. Reméljük, hogy a Magyarországon töltött idő alatt valamelyest sikerül elfeledkezniük a háború okozta megpróbáltatásokról, és ha a fegyveres konfliktus végre lezárul, minél hamarabb lehetőségük lesz hazatérni" - olvasható a közleményben.

