Családok expója a hétvégén

Évről évre itt vagyunk az expón, hiszen ez a legnagyobb olyan rendezvény, amely kifejezetten a kismamákat és a kisgyerekes szülőket vagy éppen a gyerekvállalás előtt álló fiatalokat szólítja meg – mondta el az államtitkár.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kiemelte: idén minden eddiginél nagyobb jelenléttel és nagyobb standdal készültek, ahol számos írott információs anyaggal és szóbeli tájékoztatóval, valamint családbarát környezettel várják a családokat.

A standnál részletes információkat kaphatnak a látogatók a Magyarországon elérhető családtámogatási kedvezményekről, ellátásokról, miközben a gyerekeket játékszoba, interaktív bábszínház és egy gyermekbarát nappali várja. Az államtitkár kiemelte, hogy idén, a Családok Évében több ezer rendezvényt tartottak Budapesten, vidéken és a Kárpát-medencében egyaránt.

A vasárnap záruló expo első napján idén a várandós édesanyák és a leendő édesapák számára készültek programokkal a szervezők. A színpadon szülésfelkészítő előadások, keresztnév-választási tanácsadás és apukafelkészítő is várták pénteken a Papp László Budapest Sportarénába érkezőket.

Az expón kismamadivat témában is készülnek újdonságokkal a szervezők. Ebben az évben először a magyar tervezők kreációiból összeállított baba-mama dizájn blokkal is bővül a szekció. Mindezek mellett lesz tanácsadás szoptatásról, a csecsemők altatásáról, de babamasszázs kurzust is tartanak és gyerekpszichológusoktól is lehet kérdezni. A babafotózás, babaétel-kóstoló mellett kipróbálhatják az érdeklődők a különböző típusú babakocsikat is az akadálypályának kialakított kalandparkban.

A nagyobb gyerekeknek szóló KidExpo idén is sokféle ügyességet és kreativitást fejlesztő játékkal várja az idősebb korosztályt, akik csaknem 200 féle játékújdonsággal találkozhatnak, de egy húsz méter hosszú sípálya is a gyerekek rendelkezésére áll.