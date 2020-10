Novák Katalin: Családi tetőtér-beépítésekre is jár a kiemelt összegű csok

2291 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 65 933-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 43 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1578-ra emelkedett, 17 098-an meggyógyultak. Rendkívül intenzíven terjed a járvány, megfékezésére csak akkor van esély, ha mindenki felelősen jár el – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Sunnyog és hallgat a Gyurcsány-párt az erzsébetvárosi polgármesteri hivatalban történt DK-s áramlopásról - mondta a Fidesz frakciószóvivője. Halász János szerint a DK-nak színt kell vallania arról, hogy kiket gazdagított a bűncselekménnyel szerzett pénz és abból került-e a párt kasszájába. A Demokratikus Koalíció alelnöke szerint nekik nincs dolguk az üggyel. Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester lemondását követelte az áramlopási ügy miatt Bajkai István, a Fidesz parlamenti képviselője. A 2006-os brutális rendőr támadás ellenére továbbra is azt állítja a DK-s Varju László, hogy 2010 előtt sokkal jobb lehetőség volt a tiltakozásra Magyarországon, mint most. A DK alelnöke híradónknak azt mondta: sokan rettegnek attól, hogy szabadon kinyilvánítsák véleményüket. Halász János, a Fidesz frakciószóvivője szerint ma hazánkban mindenki szabadon gyakorolhatja jogait. A kormány tegnap hozott döntésével megerősítette: a jó együttműködés jegyében a kabinet segítő kezet nyújt a fővárosnak és kész átvállalni jelentős budapesti városfejlesztések megvalósítását - közölte Fürjes Balázs államtitkár. Fürjes Balázs elmondta: első körben 60 milliárd forint megtakarítását tennék lehetővé a fővárosnak, ha a városvezetés elfogadja a kormányzati megoldást. Minden, ami a Színház- és Filmművészeti Egyetemen jelenleg történik, a baloldali pártok szervezésében és politikai irányításával valósul meg - jelentette ki Vidnyánszky Attila, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke. Dúró Dóra szerint szintet lépett a Facebook cenzúra, letiltották a Mi Hazánk oldalát. Rugalmasabb bérezést tesz lehetővé a kutatóhálózatban foglalkoztatottak jogállásának megváltoztatása. „Ez a lépés elengedhetetlen a tehetséges kutatók bevonzásához és megtartásához” -hangsúlyozta Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkár. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár lehet az egyik tisztviselő, akit kitiltottak Ukrajnából - ezt maga az államtitkár erősítette meg a Magyarország élőben című műsorunkban. Potápi Árpád János közölte: sem a külgazdasági és külügyminisztérium, sem a miniszterelnökség nem kapott hivatalos tájékoztatást. A határokon feltorlódott migránsok komoly veszélyt jelentenek, a határt védő rendőröknek erőszakos cselekményekkel kell számolniuk a következő időszakban – közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth rádióban. Az Európai Unió többi tagállamához hasonlóan Magyarország is aggodalommal figyeli a Franciaország és Törökország, vagyis két NATO-szövetséges közötti feszültség növekedését - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Nem is lehetne jobb Magyarország és az Egyesült Államok viszonya - mondta a pénteken távozó budapesti amerikai nagykövet a Magyar Nemzetnek. Az Európai Unió nem tudja megállítani a migrációs hullámot az észak-afrikai országok nélkül - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Algírban. Már csaknem 44 millió fertőzöttet tartanak nyilván a világon, a járvány halálos áldozatainak száma 1,1 millió, a gyógyultaké pedig 29,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Kissé lassult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egy nap alatt kevesebb mint hétezer új beteget azonosítottak, az elhunytak száma viszont ismét meghaladta a százat, az aktív betegeké pedig a kétszázezret. A cseh kormány felkéri a képviselőházat, hogy hagyja jóvá a szükségállapot egy hónappal való meghosszabbítását - közölte Andrej Babis miniszterelnök. Horvátországban Vili Beros egészségügyi miniszter elrendelte az egészségügy mozgósítását a kórházi kezelésre szoruló új koronavírusos betegek számának növekedése miatt. Az Egyesült Királyságban egy nap alatt csaknem 23 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Franciaországban az elmúlt 24 órában 523-mal 35 541-re emelkedett a Covid-19 fertőzésben elhunytak száma. Egész Németországban szigorítani kell a járványvédelmi szabályokon az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek számának gyors emelkedése miatt - mondta Markus Söder bajor kormányfő. Emmanuel Macron francia államfő szerda este élő televíziós beszédben újabb korlátozásokat jelent be a koronavírus-járvány fokozódó terjedése miatt, ami sajtóértesülések szerint akár négy hétig tartó országos karantén is lehet. Olaszországban egy nap alatt csaknem 22 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel, 221 beteg halt meg. A lombardiai sürgősségi osztályok vezetője a tízmilliós tartomány azonnali lezárását sürgette a kórházak telítettsége miatt. Véget ért szerdán Melbourne csaknem négy hónapos zárlata. Az ausztráliai Victoria állam fővárosa 112 napig volt vesztegzárban a koronavírus-járvány miatt, időtartamát tekintve ez volt az egyik leghosszabb járványügyi zárlat a világon. A gazdaságot és járványügyi kérdéseket előtérbe helyezve kampányolt kedden Donald Trump amerikai elnök a középnyugati államokban, és tőle külön vett részt egy kampányrendezvényen a first lady, Melania Trump. Meghekkelték és elcsúfították Donald Trump kampányának hivatalos honlapját - jelentette be az amerikai elnök újraválasztási kampánytörzse. Agyonlőtt a rendőrség egy késsel felfegyverkezett, 27 éves fekete férfit Philadelphiában, ami olyan erőszakos tiltakozást robbantott ki, hogy megfékezésében harminc rendőr megsérült. Felborult egy migránsokat szállító csónak a La Manche-csatornában, mintegy húsz utasa közül többen eltűntek - közölték a francia hatóságok. A cseh parlament alsóháza terrorszervezetté nyilvánította teljes egészében a Hezbollah libanoni radikális síita mozgalmat, annak politikai és katonai szárnyát egyaránt - közölte a cseh média. Nem jogerősen egy hónapra letartóztatta a Veszprémi Járásbíróság azt a lengyel embercsempészt, aki tizenegy migránst szállított egy kisbuszban szombaton. A budapesti közösségi közlekedés fejlesztésének részeként a kormány 100%-os finanszírozásával 60 új busz áll forgalomba a budapesti és elővárosi közlekedésben - közölte Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Csütörtöktől meghosszabbított nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi temetők, az idén mindenszentek és halottak napján a koronavírus-járvány miatt elmaradnak a Budapesti Temetkezési Intézet közös megemlékezései. A koronavírus-járvány miatt szigorú óvintézkedések mellett rendezik meg januárban a férfi kézilabda-világbajnokságot Egyiptomban. Férfi kosárlabda NB I: Naturtex-SZTE-Szedeák - OSE Lions 91:84 Férfi vízilabda ob I: Debreceni VSE - OSC Újbuda 1:19 Jégkorong Erste Liga: Dunaújvárosi Acélbikák - UTE 5:4; MAC HKB Újuda - FTC-Telekom 5:6