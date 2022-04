Megosztás itt:

Kézműves foglalkozások keretében lesz ékszerkészítés, agyagozás, karikás ostor fonás, morzsolhatnak a gyerekek kukoricát. Közel harminc termelő és kézműves mutatja be és árusítja portékáit, lesz kóstolási lehetőség is. Pásztor eszközök is bemutatásra kerülnek.

Helyszín: a BFMK és Tornyai János Múzeum előtti terület

