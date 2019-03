Családi futással köszöntötték a tavaszt a fiatal családosok

Több száz gyerek és felnőtt futott Gazdagréten. Rreggeltől óvodás, iskolás és felnőtt futamokat indítottak, összesen 8 kategóriában.

Én már voltam sok futóversenyen és mindben első voltam, ezért gondoltam, hogy itt is lehetnék első. Ezért eljöttem ide és ahogy gondoltam most is az első lettem – mondta Márkus Johanna Lola. A versenyt hetedik alkalommal rendezték meg, idén rekordszámú nevezővel.

Sokszor járunk amatőr futóversenyre. Három éve életmódot váltottunk, hogy példát mutatunk ezzel a gyerekeinknek. Egészséges életmódot élünk, sportolunk amatőr szinten – mondta Gellért Ibolya. A szervezők célja, hogy a kicsik családjaikkal tapasztalhassák meg a sport élményét.