Csaknem kétszáz határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

A kormány a koronavírus-járvány súlyossága szempontjából három - vörös, sárga és zöld - kategóriába sorolja az államokat és ennek megfelelően korlátozza az onnan érkezők határátlépését - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Magyarországnak meg kell védenie saját biztonságát, meg kell akadályoznia azt, hogy a vírust külföldről be lehessen hurcolni - mondta Gulyás Gergely. Rendkívüli ülésen dönt az Országgyűlés a járvány miatti uniós hitel-felvételről szóló javaslatról. Hadházy Ákos nemzeti konzultációs ívgyűjtő akciója a véleménynyilvánítás korlátozására irányul - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy aki nem megfelelően kezeli a személyes adatokat, az bűncselekményt követ el. Hadházy Ákos továbbra is hárítja a Hír TV -témában feltett- kérdéseit. Mezőtúron is gyűjti a balliberális ellenzék a nemzeti konzultációs íveket – írja az Origo. Fürjes Balázs arra kéri Karácsonyékat, hogy fejezzék be az autósok üldözését. Több helyen 50-re csökkentenék a 70-es sebességhatárokat Budapesten, a mellékutakon pedig egységesen 30 km/óra lenne a limit. Sőt az ideiglenesnek mondott kerékpársávok is maradhatnak a budapesti utakon. Nem indul Karácsony Gergely az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek közötti előválasztáson – írja a Magyar Nemzet. A pedofil bűncselekmények kapcsán nincs bocsánat, nem lehet megértés - fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádióban. Rendkívül népszerű a falusi CSOK - így értékelte a program első évét, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár szerint az Európában egyedülálló otthonteremtési rendszer legnagyobb nyertese a sok kistelepülésből álló Borsod megye, ahol szinte mindenhol elérhető a támogatás. A hétfőn hajnalra pontosított felmérések alapján két százalékos előnnyel nyerheti a lengyel elnökválasztás második fordulóját Andrzej Duda jelenlegi elnök, a kormányzó Jog és Igazságosság párt jelöltje. Migrációs és egészségügyi vészhelyzet bevezetésére szólította fel a kormányt Lampedusán a sziget polgármestere, miután három nap alatt mintegy nyolcszázan kötöttek ki, és a helyi egészségügyi hatóságok tesztelni sem tudják az érkezőket. Nyolcvanhárom, Európába tartó migránst tartóztatott fel a líbiai parti őrség - közölte Safa Msheli, a Nemzetközi Migrációs Szervezet. A világon 12 878 325 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 568 541, a gyógyultaké pedig 7 092 815 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Egy nap alatt 114 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak Ausztriában az ottani belügyminisztérium adatai szerint. Az aktív fertőzöttek száma 1239-re nőtt; a betegek közül 83-an szorulnak kórházi kezelésre; tízen vannak az intenzív osztályon. Lengyelországban 370-nel, 37 ezer 891-re emelkedett a fertőzöttek száma az utóbbi 24 órában - jelentette a varsói egészségügyi minisztérium. Rekordot állított fel a németországi Mecklenburg-Elő-Pomeránia az új típusú koronavírus elleni védekezésben, a tartományban több mint egy hete nem regisztráltak új fertőzést a Robert Koch országos közegészségügyi intézet kimutatása szerint. A koronavírus-fertőzések növekvő száma miatt kijárási korlátozások bevezetését jelentette be Lleida városában és további hét katalán településen a katalán kormány. A franciaországi repülőtereken ezentúl automatikusan szűrik a koronavírusra a vörös jelzésű, azaz a járvány szempontjából súlyosnak számító országokból érkezőket - jelentette be Gabriel Attal kormányszóvivő a BFM hírtelevízióban. Tartósan kedvezően alakult Fehéroroszországban a koronavírus-járvány terjedésének dinamikája az utóbbi hetekben - közölte Uladzimir Karanyik fehérorosz egészségügyi miniszter Minszkben. Törökországban továbbra is ezer felett alakult az új koronavírus-fertőzöttek napi száma. A skót miniszterelnök szerint mindent meg kell tenni annak megakadályozására, hogy az Egyesült Királyság más részeiből érkezők behurcolják a koronavírus-fertőzést Skóciába. Az Egyesült Államokban további halottakat fog követelni a koronavírus-járvány -ezt nyilatkozta az amerikai emberi erőforrások minisztériumának államtitkár-helyettese az ABC televíziónak. Az elmúlt napon 62 új esettel 13 479-re nőtt az eddig azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Dél-Koreában, jelentős emelkedést mutatva a vasárnap és szombaton közölt 44, illetve 35 esethez képest. A kelet-ázsiai országban életbe lépett az a rendelkezés, amelynek értelmében két napnál nem régebbi negatív vírusteszt felmutatását követelik meg a magas kockázatú országokból érkező külföldiektől. Oroszország és Ukrajna viszonya nem a Krím orosz elcsatolása, hanem a Kijevben 2014-ben végrehajtott „államcsíny” miatt romlott meg - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Rosszija 1 tévécsatornán. Mélypontra, irányíthatatlanul rossz állapotba jutottak az orosz-amerikai kapcsolatok a fegyverzetellenőrzésről és a hadászati stabilitásról szóló dokumentumok iránti felelősség kérdésében - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A katonai radar hibás kezelése, valamint több emberi mulasztás vezethetett az ukrán utasszállító gép lelövéséhez januárban - derül ki az iráni polgári repülési igazgatóság jelentéséből. Robbanás történt és tűz ütött ki vasárnap egy amerikai hadihajón a kaliforniai San Diego haditengerészeti támaszpontján, az esetben 21 ember szenvedett könnyebb sérüléseket - közölték a hadiflotta illetékesei. Az őt ért sérelmek miatt szándékosan hajtott bele egy tóba a buszsofőr múlt kedden a délnyugat-kínai Kujcsou tartományban, tettével 21 ember halálát okozva - állapították meg a szerencsétlenség körülményeit vizsgáló kínai hatóságok. 199 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Közel tizenkétmillió forint értékű illegális cigarettát találtak a rendőrök egy autóban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Lónyán - közölte a rendőrség. Hetvenhat esztendős korában elhunyt Szűcs Lajos, az 1968-as, mexikóvárosi olimpián aranyérmes labdarúgócsapat tagja. Baráth Botond 11-szeres válogatott labdarúgó az Egyesült Államokból visszatér korábbi klubjához, a Budapest Honvédhoz. Tömeges bukás történt az 1. Gella Kupa amatőr országúti kerékpárversenyen, mintegy 50 résztvevő esett el. Antoine Griezmann sérülés miatt kihagyhatja a címvédő FC Barcelona hátralévő két mérkőzését a spanyol labdarúgó-bajnokság most zajló idényében. A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Stájer Nagydíjat a spielbergi Red Bull Ringen.