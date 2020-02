Csaknem kétszáz határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Magyarország mindenek előtt - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, a Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében. Trianon 100. évfordulójának említésével kezdte évértékelő beszédét a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, hogy miről szólt volna száz éve az évértékelő, ha akkor kellett volna azt tartania. A trianoni diktátum nemcsak az első világháborút zárta le, hanem a magyarok történetének addig tartó szakasza is. Az ország ekkor elvesztette kétharmadát, és minden harmadik magyar határokon túlra került – emlékeztetett a kormányfő. A felemelkedés kulcsa a nemzeti önbecsülés helyreállítása - mondta a miniszterelnök évértékelő beszédében. Orbán Viktor szerint 10 éves kormányzása azért lehet sikeres, mert nem az emberek feje felett, hanem az emberekkel együtt cselekedett, ezt hívják nemzeti konzultációra épülő kormányzásnak. Az utolsó 10 év volt a legsikeresebb az elmúlt 100 év magyar történetében – hangsúlyozta a miniszterelnök. 10 év alatt felnőtt egy generáció, amelyik már hírből sem ismeri, mit jelent az, hogy megszorítás, őszödi beszéd és rendőrattak. Aki sohasem látott medvét, nem is fél tőle, de jó ha tudják, hogy a medve nem játék - üzente Orbán Viktor a fiataloknak. A kormányfő emlékeztetett: Soros György a rendszerváltás óta három alkalommal próbálta kifosztani Magyarországot, 1990-ben az államadósság felvásárlásának kísérletével, 1994-ben az OTP felvásárlásának kísérletével, majd 2015-ben a menekültválság során. Populista az, aki ígéreteket tesz a választóknak, bár tudja, hogy azokat nem lesz képes betartani. Aki ígéretet tesz és teljesíti, az nem populista, hanem demokrata – mondta a miniszterelnök. Az új nemzeti konzultáció kapcsán közölte: Európában az a helyzet állt elő, hogy a döntéshozóknak „a bűnözők jogai fontosabbak lettek a törvénytisztelő emberek jogainál, gúnyt űznek az igazságból, és az áldozatok helyett az elkövetőket védenék”. Orbán Viktor szerint a származás nem adhat stigmát, de előjogot sem, „a pénzért származásra való tekintet nélkül mindenkinek meg kell dolgoznia”. 2020-ban és utána is erőinket a munkahelyek megőrzésére kell fordítanunk, a munkahelyeket egyszerre kell megőrizni és korszerűsíteni, mert ha munka van, minden van - mondta Orbán Viktor. A kormány a klímavédelmi akciótervet fogadott el, megalkották azt a programot, amellyel elérik, hogy 2030-ra a Magyarországon előállított villamosenergia 90 százalékban szén-dioxid-mentes legyen - jelentette be miniszterelnök. Több mint százezren jutottak hozzá a babaváró hitelhez, amely a 10. legnépszerűbb kifejezés volt, amire az internetezők rákerestek – közölte Orbán Viktor. Létformát jelent ehhez a közösséghez tartozni - mondta a társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos Orbán Viktor évértékelő beszéde előtt. Balogh Zoltán hangsúlyozta: a keresztények elleni gyűlöletkeltés sem a VII. kerületben, sem Budapesten, sem Brüsszelben nem elfogadható. Orbán Viktor évértékelője a magyar kormány egy évtizede képviselt értékrendjét tükrözte, ami társadalmi támogatottságának alapja - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője. Érdeklődés hiányában elmaradt az Orbán Viktor évértékelője napjára tervezett ellenzéki tüntetés. Olyan új jelenségekkel áll szemben az ország, amelyek gyengítik a biztonságot és szembe mennek az emberek igazságérzetével is - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda Parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Dömötör Csaba közölte: a börtönbiznisz, a kártérítési perek sokasága mind érzékeny kérdések, ezért van szükség egy újabb nemzeti konzultációra. A magyarok egy jó, és nem egy gyors európai költségvetést szeretnének, erről is szólt a Orbán-Merkel találkozó - mondta a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője a Hír Tv A nyolcas című műsorában. Farkas Örs kitért arra is, hogy az új nemzeti konzultációkban olyan témákat dolgoznak majd fel, amelyek sértik az emberek igazságérzetét. Az új Nemzeti alaptantervet ellenzőknek az a problémája, hogy a NAT elkötelezi magát bizonyos értékek mellett - mondta Pósán László történész, a Fidesz országgyűlési képviselője a Bayer Showban. A politikus emlékeztetett arra, hogy már az MSZP kormányok alatt létrejött alaptanterveknek is része volt a nemzeti identitás megerősítése. Pósán László felhívta a figyelmet arra, hogy a tanárok egy része kijelentette, nem tanít fasiszta írót, azt azonban senki sem közölte, hogy nem tanít kommunistát. Elnézést kell kérnie a ferencvárosi polgármesternek, Baranyi Krisztinának - mondta Ungár Péter országgyűlési képviselő annak kapcsán, hogy a városvezető a testületi ülésen Gyurákovics Andrea fideszes képviselő felszólalása alatt trágár megjegyzést tett. Kálló Gergely (Jobbik-DK-LMP-MSZP-Momentum-PM) nyerte az időközi országgyűlési képviselő-választást a Fejér megyei 4-es számú választókerületben, Dunaújvárosban és környékén. A sályi gyilkosság miatt demonstrációt tartott a Mi Hazánk Mozgalom Miskolcon. A párt alelnöke azt mondta, csak rendet akarnak az országban. Novák Előd bírálta a kormányt, mert szerinte az nem a cigánybűnözést, hanem az azt üldözőket bünteti, és nem vezette be a büntetendő cselekmények sorába a lincselés fogalmát. Új befektetőket csalogathat Magyarországra az iparűzési adó átalakítása - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Magyar Nemzetnek. A hazatérés napjára, a Csehszlovákiától való visszacsatolás 96. évfordulójára emlékeztek a Nógrád megyei Somoskőújfalun. Somoskőújfalu és Somoskő a trianoni döntés következtében négy évig volt a szomszéd állam része. Újabb óvintézkedésekkel próbálják megfékezni az új típusú koronavírus-járvány terjedését a közép-kínai Hupej tartományban, miközben az ország többi részén tovább mérséklődött a napi új fertőzöttek száma. Tajvan középső részén meghalt az első helybeli, akinél kimutatták a COVID-19-nevű új koronavírust - közölte az egészségügyi miniszter. Tizenkettőre emelkedett az új koronavírussal megbetegedettek száma Franciaországban. Már három olyan izraeli állampolgárt találtak a Jokohamában vesztegzár alá helyezett Diamond Princess óceánjárón, aki megfertőződött a koronavírussal - jelentette a The Times of Israel című újság. A nemzetek polgárainak érdekvédelme fontosabb az őket „pofozó” Európai Uniónál az olasz Liga vezetője, Matteo Salvini szerint, aki kormányzásra való készülésre szólította fel a jobboldali erőket a Rómában rendezett párttalálkozón. A kiemelkedő tudományos értéket képviselő doktori disszertációért járó John McCain-díjjal ismerték el Mártonffy Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédjének értekézését a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián. Csökkenteni kellene a menedékkérők befogadásától elzárkózó EU-tagállamok közösségi támogatását - mondta a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián Armin Laschet, a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartomány miniszterelnöke. A politikus kiemelte: nem újdonság, hogy bizonyos szabályok megsértéséért büntetés jár a tagállamoknak, és ezt a megoldást újabb területekre is ki kell terjeszteni. Feloszlatta magát az észak-macedón parlament, hogy lehetővé váljon az április 12-ére tervezett előre hozott választás. Oroszország hagyjon fel az „atrocitásokat elkövető" szíriai kormány támogatásával - szólította fel Moszkvát a Fehér Ház. Lezuhant egy szaúdi harci repülőgép Jemenben - az ország nagy részét irányító húszi felkelők azt állítják, hogy a gépet ők lőtték le. Az arab koalíció megtorló légicsapásokat hajtott végre Jemenben - ott is, ahol a harci gép lezuhant, ezért az áldozatok többsége a roncsoknál bámészkodó civil volt. Ismeretlen fegyveresek meggyilkoltak 22 civilt - köztük 14 gyereket - Kamerunban, az angol anyanyelvűek lakta Északnyugati tartományban - közölte az ENSZ. Elérte Nagy-Britanniát a Dennis névre keresztelt vihar - több mint 350 repülőjáratot töröltek, 15 régióban árvízveszélyre figyelmeztették a lakosságot. Velencében bevezették a látogatók számlálását, terelését és azonosítását is szolgáló kamerás térfigyelőrendszert, amely a július elsejétől induló fizetéses belépés előfutárának számít. 182 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Életének kilencvenhetedik évében elhunyt Tímár Mátyás, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke - írta a Magyar Hírlap és a Népszava. Fának csapódott egy személygépkocsi Monorierdő belterületén vasárnap éjszaka, a jármű vezetője a helyszínen meghalt - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Vonattal ütközött egy személygépkocsi Kecskeméten - az autó két utasa a helyszínen életét vesztette. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: MOL-Pick Szeged - Paris Saint-Germain (francia) 32:29 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19 - Dornbirn Bulldogs 9:1 Szlovák jégkorongliga: HC Kosice - MAC Újbuda 5:1 Női kosárlabda NB I: NKE-FCSM Csata - Aluinvent DVTK 77:73; Uni Győr MÉLY-ÚT - TFSE-MTK 81:72 Nyolc éremmel fejezte be szereplését a magyar válogatott a kerekesszékes vívók egri világkupa-versenyén.