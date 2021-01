Csaknem háromszáz határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

844 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 360 418-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 56 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 12 024 főre emelkedett. Az orosz oltóanyag biztonságos, és csak mínusz 20 fokon kell tárolni, ami sokkal egyszerűbb, mint a Pfizer vakcinák esetében - erről beszélt a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az orosz Szputnyik V vakcina kapcsán. Szlávik János a Kossuth Rádióban elmondta: Nem lehet kritizálni egy oltóanyagot azért, mert esetleg keletről származik, kizárólag a tudományos tényeket kell figyelembe venni. Aki szerint nincs szükség más forrás után nézni, ahol elegendő vakcinát lehet beszerezni, az elvesztette a józan eszét! - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a Kossuth Rádióban. Menczer Tamás elmondta: a brüsszeli vezetés több hibát is elkövetett: késve kötötte meg a szerződéseket és csak kis mennyiségű oltóanyagra. Magyarországon átgondolt oltási terv szerint halad a vakcináció, hiszen rendelkezésre kell állnia a második dózis oltóanyagnak is a már beoltottaknak - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte: az oltásra jelentkező egészségügyi dolgozók 80 százaléka már megkapta a védőoltást, és közülük nyolcezren már a második dózist is. A baloldal a járvány okozta vészhelyzet elhúzódását akarja, amiért az emberek majd a kormányt teszik felelőssé. Azért kampányolnak az oltás ellen, hogy ezt elérjék. Bayer Zsolt petíciót indított a halálkampány ellen, amit eddig több 22 ezren írtak alá. Felrúgta a koalíciós megállapodást Szigetszentmiklós polgármestere, aki költségcsökkentésre hivatkozva menesztette egyik DK-s alpolgármesterét - így kommentálta az MSZP helyi szervezete, hogy a balliberális Nagy János visszavonta Jószai Attila megbízását. „A gyalázat a legtalálóbb kifejezés arra vonatkozólag, hogy az Európai Bizottság elutasította a Minority Safepack kisebbségvédelmi kezdeményezést!” - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Bayer show-ban. Portugáliában a voksok csaknem egészének összeszámlálása alapján nagy arányú győzelmet aratott az elnökválasztáson a hivatalban lévő államfő. A konzervatív Marcelo Rebelo de Souza a választópolgárok mintegy 61 százalékának szavazatát nyerte el. Aggasztónak nevezte az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az arról szóló híreket, hogy több mint háromezer embert vettek őrizetbe Oroszországban a hétvégén az Alekszej Navalnij ellenzéki politikus támogatására tartott tüntetések nyomán. A világon 99,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,2 millió, a gyógyultaké 54,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Mától kötelező a kétméteres védőtávolság és a biztonságosabb maszk viselése Ausztriában. FFP2 maszkot kell hordani a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben, piacokon, hivatalokban, rendelőkben. Szerbiában is megjelent a koronavírus decemberben Nagy-Britanniában azonosított új változata, Londonból érkező utasoknál regisztrálták először - közölte a szerb közszolgálati televízió. Hollandiában országszerte zavargások törtek ki vasárnap a koronavírus-járvány terjedése ellen bevezetett kijárási tilalom miatt, több mint 200 embert vettek őrizetbe a hatóságok - írja a Dutchnews holland hírportál. Újabb 6,5 millió adag kínai, koronavírus elleni CoronaVac vakcina érkezett Törökországba. Csaknem tízezer új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak Szlovákiában egy nap alatt az általános országos tesztelésen - jelentette be Igor Matovic miniszterelnök. Ukrajnában kis mértékben lassult a koronavírus-fertőzés terjedése, szombatra négyezer alatti, az előző napinál mintegy ezerrel kevesebb új beteget jegyeztek fel. Nagy-Britanniában megállt a koronavírus-fertőződések számának emelkedése, és sok országrészben már csökken az újonnan bekövetkező fertőzések száma, de még nincs itt az ideje a korlátozások feloldásának - mondta a brit egészségügyi miniszter. Visszavonulóban van Izraelben a koronavírus-járvány harmadik hulláma, de a járványügyi szakembereket aggasztja az, hogy terjednek a vírus új variánsai, és nő a fertőzöttek száma a gyerekek körében - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. A tervek szerint Kínában is kiterjesztik a koronavírus elleni oltási programot az idősekre a kormányzati engedélyek beszerzésének, valamint a vakcinagyártás bővítésének függvényében – írja a China Daily című kínai pártlap. Újabb függetlenségi népszavazásról szóló tervezetet terjesztett elő a Skóciában kormányzó Skót Nemzeti Párt. A lengyel államfő szerint az Európai Uniónak erősebb - akár a Gazprom orosz gázipari óriáscég európai tevékenységére is kiterjedő - szankciókat kellene bevezetnie Oroszországgal szemben az Alekszej Navalnij ellenzéki politikussal szembeni bánásmód miatt. Az Európai Unió tagállamainak vezetői közül Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztetett elsőként telefonon beiktatása óta Joe Biden amerikai elnök - derül ki a francia elnöki hivatal közleményéből. Több mint 340 halálbüntetést hagyott jóvá az iraki vezetés, jórészt terrorizmussal összefüggő ügyekben - idézte az iraki elnöki hivatal közleményét az asz-Szumaríja hírtelevízió. A holland rendőrség őrizetbe vette az egyik legnagyobb ázsiai drogkartell vezetőjét, a kínai születésű, kanadai állampolgársággal rendelkező Tse Chi Lopot. A SpaceX cég Falcon rakétája új világrekordot állított fel, 143 műholddal a fedélzetén bocsátották fel Floridában. 2019-hez képest csaknem tízszeresére növekedett a záhonyi átrakó körzeten keresztül Magyarországra érkező kínai konténervonatok száma - írja a Magyar Nemzet. 288 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Egy keresztbe fordult kamion miatt torlódik a forgalom az M3-as autópályán Bagnál Vásárosnamény felé - közölte az Útinform. Nemzeti Népegészségügyi Központ: Tovább csökkent a légszennyezettség, már sehol sem veszélyes a levegő a szálló por miatt. Női vízilabda olimpiai selejtező, döntő: Magyarország - Hollandia 13:11, a magyar csapat kijutott a tokiói olimpiára. A magyar színekben versenyző Krueger John-Henry ezüstérmet szerzett 1000 méteren a lengyelországi Gdanskban zajló rövidpályás-gyorskorcsolya Európa-bajnokságon, míg Liu Shaoang negyedik lett. A magyar férfi váltó egy esés miatt negyedik lett a rövidpályás-gyorskorcsolya Európa-bajnokságon. Női kézilabda BL: Metz HB (francia) - FTC-Rail Cargo Hungaria 30:29 Labdarúgó NB I: Budafoki MTE - MTK Budapest 2:2; Paksi FC - Diósgyőri VTK 2:1; Budapest Honvéd - ZTE FC 2:2 Férfi vízilabda ob I: BVSC-Zugló - Szolnoki Dózsa 8:8