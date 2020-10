Csaknem hárommilliárd forintos orvostechnológiai eszközfejlesztésben részesül az onkológiai intézet

1173 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 38 837-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 14 krónikus beteg, így az elhunytak száma 968 főre emelkedett, 11 037-en pedig már meggyógyultak. Az egészségügy felkészült és minden eszköz rendelkezésre áll a koronavírus-járvány második hulláma alatt – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth rádióban. A koronavírus a tünetek megjelenése előtt 48 órával már fertőzhet - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília a higiéniás szabályok betartását kérte mindenkitől. Úgy fogalmazott: a bevezetett szabályok működnek, ha betartjuk azokat, tudjuk laposítani a járványgörbét, ami a koronavírus első hulláma alatt is cél volt. Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte az időközi országgyűlési választást Borsodban. A Fidesz-KDNP így megőrizte kétharmadát a parlamentben. Nagyon köszönöm minden támogatómnak, és köszönöm a választóknak, hogy elmentek voksolni az időközi választáson, és hozzásegítettek ehhez a sikerhez - mondta Koncz Zsófia az Origónak. A Fidesz-KDNP újonnan megválasztott képviselője elmondta: az egész térséget fogja képviselni az Országgyűlésben. Gratulálok, Koncz Zsófia! -írta a választási győzelem után a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor a közös kép alá azt írta: édesapád most nagyon büszke lenne rád, ahogy mindannyian azok vagyunk. Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP jelöltje győzelmével is bebizonyította, hogy a teljes baloldali ellenzék összefogása sem képes a választópolgárok megvezetésére - fogalmazott Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője. Fidesz: Megbukott a baloldali koalíció a szerencsi választáson. A választáson részt vevő emberek egyértelmű üzenetet küldtek: nem kérnek abból a baloldalból, ami egyszer már tönkretette az országot. A Fidesznek nincs mit magyarázni, megőrzi a kétharmados többségét az országgyűlésben - így értékelte a Hír Tv-nek Koncz Zsófia győzelmét a Nézőpont Intézet igazgatója. Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott: a 2018-as választási győzelmét ismételte meg a Fidesz. Az ellenzék veresége óriási pofon - írta Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, miután a közös ellenzéki jelölt veszített a borsodi időközi választáson. A családosok, akik igénybe veszik a csokot, visszaigényelhetik az 5 százalékos áfát új otthonuk vásárlásakor - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebookon. Novák Katalin emlékeztetett, 2021. január 1-jétől kedvezőbbek lesznek az áfaszabályok, kevesebbet kell majd fizetni az új otthonokért: csak 5 százalékos áfát az új építésű otthonok után a mostani 27 százalék helyett. Csaknem hárommilliárd forintos orvostechnológiai eszközfejlesztés valósul meg az Országos Onkológiai Intézetben - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Megkezdte működését a visegrádi országok járványügyi koordinációs központja, amiről a V4-es miniszterelnökök a szeptember 11-i lublini csúcstalálkozójukon állapodtak meg - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Önkéntes karanténba vonul Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja, miután koronavírus-fertőzöttet találtak a közvetlen környezetében dolgozók között - ezt maga az uniós biztos közölte Twitter-üzenetben. A világon 37,4 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 075 848, a gyógyultaké pedig 26 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Visszavonásig bezárják Szlovákiában a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra - jelentette be Branislav Gröhling szlovák oktatásügyi miniszter. Ukrajnában az elmúlt 24 órában csaknem ötezer új fertőzöttet regisztráltak. Kész mobilkórházakat létesíteni az ukrán egészségügyi tárca azokban a régiókban, ahol a koronavírusos betegek kezelésére kijelölt intézmények ágyhiánnyal küzdenek - közölte egy tévéműsorban Viktor Ljasko országos tisztifőorvos. Jonathan Van-Tam angliai tisztifőorvos-helyettes szerint a nagy-britanniai koronavírus-helyzet a márciusi elhatalmasodáshoz hasonló fordulópont előtt áll, de azonnali cselekvéssel meg lehet akadályozni, hogy „a történelem megismételje önmagát”. Eddig 81 orosz sportoló kapta el a koronavírust az ország különböző központi és regionális edzőtáboraiban, azok májusi újranyitása óta. Átlépte a hétmilliót a koronavírus-járvány regisztrált fertőzöttjeinek száma Indiában, ezzel az ázsiai ország felzárkózott az ugyancsak hétmillió feletti igazolt fertőzöttet nyilvántartó Egyesült Államok mögé. Az Európai Unió Tanácsa az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel közös megegyezéssel az Európai Bizottság új ír tagjává nevezte ki Mairead McGuinnesst - közölte az uniós tanács. Az Európai Unió külügyi tanácsa a hétfői luxemburgi ülésén egy évvel, 2021. október 16-ig meghosszabbította a vegyifegyverekre vonatkozó szankciórendszer érvényességét. Néhány napon belül haladást kell elérni az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének szabályozásában - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök Angela Merkel német kancellárnak. Több mint négyszáz embert vettek őrizetbe a rendfenntartó erők vasárnap a fehérorosz fővárosban, Minszkben, valamint az ország más településein tartott tiltakozó megmozdulásokon - számolt be a Vjaszna emberi jogi szervezet. Ötödször választották elnökké Emomalii Rahmon tádzsik államfőt a vasárnap tartott elnökválasztáson, a 28 éve hatalmon lévő politikus a voksot mintegy kilencven százalékát szerezte meg. Gépegyverből nyitott tüzet egy férfi a zágrábi Szent Márk téren a kormány épülete előtt, az őrt álló egyik rendőr a lövésektől megsebesült - jelentette a horvát közszolgálati televízió. Az elkövető később öngyilkos lett. Ismét kifut az Oruc Reis török kutatóhajó, amely augusztusban és szeptemberben energetikai feltárást végzett a Földközi-tenger keleti medencéjében. Már 18 halálos áldozata van az elmúlt napok heves esőzéseinek és áradásainak Vietnam középső részén, további 14-en eltűntek - jelentette be a délkelet-ázsiai ország katasztrófavédelmi bizottsága. 502 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Vádat emelt az ügyészség azzal az angol férfival szemben, aki januárban rekordmennyiségű, 22 kilogramm heroint próbált Magyarországon keresztül Németországba csempészni - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség. Letartóztatott két szekszárdi, az elmúlt hónapokban dizájner drogokkal kereskedő férfit a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája vasárnap - közölte a Tolna Megyei Főügyészség. A bíróság - nem végleges végzésében - elrendelte egy 39 éves férfi letartóztatását, aki a XVII. kerületben marihuánaültetvényt gondozott - közölte a Fővárosi Főügyészség. Több mint 3,5 millió orvostechnikai eszköz, gyógyszer, fertőtlenítő folyadék és védőeszköz, leginkább maszk forgalomba kerülését akadályozta meg a NAV a május 11. és július 12. között megrendezett nemzetközi STOP akció keretében. Négy új CAF-villamos áll forgalomba Budapesten, az alacsonypadlós, 56 méteres szerelvények hétfőtől közlekednek az 1-es villamosvonalon. A magyar labdarúgó-válogatott az újonc Könyves Norbert góljával 1:0-ra nyert Szerbia vendégeként vasárnap a Nemzetek Ligája harmadik fordulójában. Babos Tímea és Kristina Mladenovic megvédte címét a női párosok versenyében a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a döntőben 6:4, 7:5-re legyőzte az Alexa Guarachi, Desirae Krawczyk chilei, amerikai duót. Férfi kosárlabda NB I: Jászberényi KSE - Naturtex-SZTE-Szedeák 67:89 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19 - Black Wings Linz (osztrák) 3:1 Egyik játékosának pozitív koronavírus-mintája miatt a Fino Kaposvár férfi röplabdacsapata nem léphet pályára a Bajnokok Ligája selejtezőjének második körében.