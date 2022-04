Csaknem 90 szakma mutatkozik be az idei Szakma Sztár Fesztiválon

Megosztás itt:

A 15. Szakma Sztár Fesztivált a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) együttműködve szervezi a NAK.

A rendezvényen mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari, környezetvédelmi és vízügyi szakképzéssel ismerkedhet meg a közönség. A látogatók az élményeken túl hasznos ismeretekkel is gyarapodhatnak, mivel a szakmai bemutatókon maguk is részt vehetnek - ismertetik közleményben. A programokkal a szervezők a pályaválasztás, szakmaválasztás előtt állókat szeretnék megszólítani. A NAK 2500 általános iskolai tanuló számára biztosítja a részvételt a fesztiválon, ahol a bemutatók mellett megrendezik az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjét is.

MTI