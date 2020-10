Csaknem 30 milliárd forint támogatást kapott idén Pécs

3286 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 71 413-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 65 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1699 főre emelkedett, 17 953-an meggyógyultak. December végén, január elején megjöhet az első adag koronavírus-elleni vakcina, és már január környékén be lehet oltani a krónikus betegeket és a legveszélyeztetettebb csoportot - ezt mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor szerint a mostani adatok alapján áprilisban lehet vége a járványnak. A kormányfő kiemelte: jelenleg kétszer annyi influenza elleni oltás áll rendelkezésre, mint békeidőben, de további 360 ezret rendeltek. Hétfőtől kötelező lesz maszkot viselni már a szórakozó- és vendéglátóhelyeken - jelentették be az Operatív Törzs tájékoztatóján. Kiss Róbert, a törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese azt mondta: a maszkot csak az étel és italfogyasztás idejére lehet levenni. Aki a szabályt nem tartja be, azt vendéglátóhelyről kitiltják. Orbán Viktor közölte: hétfőtől büntetni kell azokat, akik nem tartják be a szabályokat. Így hétfőtől joga van a rendőrségnek éttermeket, boltokat bezárni, joga van, hogy javaslatot tegyen, és bezárja a sport- és kulturális rendezvényeket. Csaknem 82 ezer üveg Béres Cseppet adományozott a Béres Gyógyszergyár Zrt. a Klebelsberg Központhoz tartozó általános és középiskolákban tanító pedagógusoknak. Nincs az átlagosnál nagyobb kockázata az év végi túrázásnak és a szabadidősportoknak, azaz a korcsolyázásnak, a sízésnek - mondta a Magyar Nemzetnek Kollár Lajos, aki az Emmi miniszteri főtanácsadójaként segíti az országos járványügyi védekezést. Jobboldali győzelem esetén senkinek nem kell elhagynia az országot - így reagált Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Momentum elnökének kijelentéseire. Fekete-Győr András azt mondta: győzelmük esetén Orbán Viktor örökre elhagyhatja az országot. A fővárosi önkormányzat újra a kormány asztalára teszi az Európai Beruházási Bankhoz benyújtandó fejlesztési hitel programcsomagját - közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Január 1-jével a gyakorlatban is elindulhat Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A kormány 46 cégnek, kétmilliárd forint értékben nyújt külpiacra jutási támogatást annak érdekében, hogy a világjárvány miatt megüresedő exportpiacokra be tudjanak törni - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A haza szolgálata minden magyar állampolgár kötelessége, ami akkor ér valamit, ha szívből fakad - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Az afrikaiak jövője Afrikában van, és „ha nem akarsz alkalmazkodni, egy dolgot tehetsz, nem engeded be őket” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban, miután előző nap 3 embert megölt egy késes támadó a nizzai Notre-Dame-bazilikában. A franciaországi terrorista dzsihádot üzent a keresztény világnak - jelentette ki a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai szakértője Magyarország élőben c. műsorunkban. Georg Spöttle hangsúlyozta: az elkövetés napja összefüggésben van azzal, hogy a muszlimok Mohamed próféta születésnapját ünneplik. Egy Olaszországból érkezett 21 éves tunéziai bevándorló követte el a nizzai Notre-Dame bazilikában a három emberéletet követelő késes merényletet - erősítették meg illetékesek. Tunézia határozottan elítélte a nizzai Notre-Dame-bazilikában elkövetett terrortámadást, és bejelentette, hogy vizsgálatot indít a gyanú alapján, amely szerint a támadó tunéziai állampolgár. Vizsgálják a francia hatóságok, hogy voltak-e bűntársai a nizzai késes támadónak. A 21 éves tunéziai illegális bevándorló felkészült a terrorakcióra, a merényletben használt késen kívül további két kést találtak nála, és két mobiltelefont. Elítélte a három ember életét követelő nizzai késes támadást a dél-franciaországi városban Emmanuel Macron francia államfő. Lelőttek a rendőrök egy iszlamista kamaszt, aki Molotov-koktéllal és késsel támadt rájuk a muszlim többségű Tatárföldön - közölte az orosz belügyminisztérium helyi parancsnoksága. Világszerte már 45 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a járvány halálos áldozatainak száma 1 millió 181 ezer, a gyógyultaké pedig 30,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az őszi-téli időszakban bizonyosan nem fog jelentősen csökkenni, sőt inkább növekszik majd a napi új azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában, a kijárási tilalom bevezetését azonban mindenképp szeretné elkerülni az ország. A horvát fővárosban, Zágrábban minden harmadik új koronavírusteszt pozitív lett, Fehéroroszország pedig ideiglenesen korlátozza a beutazást Lettországból, Litvániából, Lengyelországból és Ukrajnából a járványügyi helyzet miatt. Az elmúlt 24 órában 47 637 új megerősített koronavírus-fertőzöttet jelentettek Franciaországban. A koronavírus-helyzet miatt elrendelt szükségállapotot május 9-ig hosszabbította meg a spanyol parlament. Moszkvában novemberben megkezdődik az önkéntes jelentkezők tömeges beoltása a Szputnyik V vakcinával a koronavírus ellen - közölte a Rosszija 24 televízióval a moszkvai polgármester-helyettes. A luxemburgi parlament 23 óra és reggel 6 óra közötti kijárási tilalomról, valamint számos további korlátozás bevezetéséről döntött a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Izraelben vasárnaptól kinyithatnak a zsinagógák, legfeljebb tíz imádkozót beengedve egyszerre, de zárva kell maradnia minden olyan üzletnek, amely nem létszükségleti cikkeket árul. Rio de Janeiróban nem rendeznek jövőre utcai karneváli ünnepségeket a koronavírus-járvány miatt. Oroszország kész az együttműködésre az új amerikai kormányzattal, bármilyen legyen is annak összetétele - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Kína a jövőben sem zárkózna el a világ többi részétől, ám előtérbe helyezi a belföldi piacának fejlesztését - közölte Vang Csi-kang kínai tudományos és technológiai miniszter. Negyvenhét ember vesztette életét a Molave tájfun nyomán, amely halálos földcsuszamlásokat okozott Vietnamban és árvizeket a Fülöp-szigeteken. Mávinform: a vasúttársaság a forgalmasabb vonalakon több kocsival indítja az InterCity vonatokat a kegyeleti ünnepeken és az őszi szünet utolsó napján várható nagyobb utasforgalom miatt. Jogerősen letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság egy fuvarozó céget működtető férfit, mert a cég egymilliárd forintot is meghaladó útdíjat és emiatt keletkező büntetést nem fizetett meg 2014 és 2019 között. A női kézilabda NB I-ben listavezető Siófok KC bejelentette, hogy Danick Snelder, Laura van der Heijden és Dinah Eckerle közös megegyezéssel távozott a klubtól. Felépült a Covid-19 okozta betegségből Federica Pellegrini, az olaszok olimpiai és többszörös világbajnok versenyzője, aki két hete közölte, hogy elkapta a koronavírust, így nem lép rajtkőre a Nemzetközi Úszóliga 2. szezonjában, a Duna Arénában.