Csak üres ígéretekre futja Karácsonytól

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk a hét végén. Mindenszentek és halottak napja alkalmából a hétvégén a temetők hosszabb nyitvatartással, reggel 7-től 20 óráig üzemelnek. Halottak napján, november 2-án minden egyes elhunyt lélekről megemlékezik az egyház, nemcsak azokról, akik erényesen éltek, hanem azokról is, akik még a megtisztulás állapotában vannak - mondta a Szent István-bazilika káplánja. Európa legnagyobb problémája, hogy önmaga áldozata lett - mondta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorban. Kozma Imre atya szerint a mai kornak az a legnagyobb baja, hogy nem tud befelé fordulni, nem tud elcsendesedni, és nem tud a másikra odafigyelni, az önző ember pedig elmagányosodik. Igazságtalannak tartja Lackner Csaba, hogy kizárták az MSZP-ből. A korrupciós botrányba keveredett kispesti képviselő megerősítette: nem adja vissza mandátumát. Az MSZP és a DK nélkül alapítana frakciót az LMP Kispesten - írta közösségi oldalán közzétett nyílt levélben Ferenczi István, az LMP kispesti képviselője. Ferenczi István azt kérte a Párbeszéd és a Momentum helyi képviselőitől, hogy a közös ideológiai gyökerek miatt külön frakciót alapítsanak az MSZP és a DK nélkül. Szabad sajtóról beszél, de azért nyomdába küldés előtt bekéreti a kerületi lapot Baranyi Krisztina Ferencváros új polgármestere - írja a Mandiner. A portál birtokába került levelezésből kiderül, hogy a kerületi újság tervezetét az új polgármester közvetlen e-mail címére kell elküldeni. Handl Tamást, Gyurcsány Ferenc korábbi testőrét javasolja a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság igazgatói posztjára Karácsony Gergely főpolgármester – írja a PestiSrácok.hu. Kiterjesztik a román és a bolgár légtérre is a szabad légtérhasználatot, amelyet Magyarországon 2015-ben vezettek be - közölte a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Az amerikai magyar orvosok figyelik és segítik a magyar egészségügyet - jelentette ki az Amerikai Magyar Orvosszövetség tanácskozásán részt vevő Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára. Elfogadta a görög parlament a menedékkérőkre vonatkozó szigorúbb törvényt, amelynek tervezete ellen több emberi jogi szervezet is tiltakozott. Az olaszországi partokra érkezők növekvő létszáma nem számít inváziónak Luciana Lamorgese belügyminiszter szerint. Őrizetbe vettek két embert Vietnamban és egyet Írországban annak a nyomozásnak a keretében, amelyet azzal kapcsolatban folytatnak, hogy a múlt héten Délkelet-Angliában 39 ember holttestére bukkantak egy bolgár rendszámú kamion pótkocsijában. Kelet-Ukrajnában befejeződött a csapatszétválasztás a Donyec-medencei frontvonalnál lévő, Luhanszk megyei Zolote településnél. A NATO Kijevnek nyújtott támogatása destabilizáló és provokatív hatással van az ukrajnai helyzetre – jelentette ki Mariija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Megkezdődött az orosz-török közös járőrözés az északkelet-szíriai határövezetben - közölte n az orosz védelmi minisztérium. Oroszország befejezte az Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer ütegeinek szállítását Törökországba - közölte Alekaszndr Mihejev, a haditechnikát exportáló Roszoboronekszport vállalat vezérigazgatója. Tízezrek követelték a pakisztáni főváros, Iszlámábád utcáin Imrán Hán pakisztáni miniszterelnök lemondását a 2018-as választásokon elkövetett állítólagos csalás miatt. Hongkongban több helyen tüntetéseket tartottak - a rendőri erőszakellen tiltakoztak. Észak-Korea rakéta-sorozatvetőt próbált ki sikeresen - jelentette a KCNA észak-koreai hírügynökség arra a tesztre utalva, amelyről először a dél-koreai hadsereg számolt be. Lövöldözés volt egy Halloween-ünnepségen a San Franciscó-i Bay Areában - négy ember meghalt, négyen megsebesültek. Hét emberrel a fedélzetén tengerbe zuhant a dél-koreai tűzoltóság egyik mentőhelikoptere, a gépet 14 órányi keresés után lokalizálták a tenger vizében. A zebrán ütött el egy autó két gyalogost Szajkon, egyikük a helyszínen meghalt. Hétvégére lezárják a közúti forgalom elől a budapesti Egyetem teret burkolatjavítási munkák miatt. Vasárnap estig több közlekedési változás lesz érvényben a fővárosban a mindenszenteki és halottak napi megnövekedő forgalom miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Nyugalomra inti a temetők felé közlekedőket a rendőrség – a rendőrség munkatársai a polgárőrökkel, a közterület felügyelet embereivel és a temetők biztonsági szolgálataival együtt biztosítják a kegyeletteljes megemlékezést. Harmadik mérkőzését is megnyerte a már elődöntős Babos Tímea, Kristina Mladenovic páros a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon. Női vízilabda Euroliga: Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphic - Kinyef Kirisi (orosz) 14:8 Hosszú Katinka 200 méter pillangón győzött az úszók oroszországi világkupa-állomásának első napján, ezzel a vk-sorozat 2012-es indulása óta 300. egyéni aranyérmét gyűjtötte be. Jégkorong Erste Liga: Gyergyói HK - Dunaújvárosi Acélbikák 4:0; Hokiklub Budapest - Corona Brasov 1:5; Fehérvári Titánok - FTC-Telekom 5:0; DEAC - UTE 2:1 Férfi kosárlabda NB I: Atomerőmű SE - Zalakerámia ZTE KK 94:70