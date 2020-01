Csak rendőrrel mertek bemenni a mentők a csenyétei romatelepre

Fölényesen győzött a Fidesz-KDNP jelöltje Győrben - áll a kormánypártnak a győri önkormányzati választást követően kiadott közleményében. A gyöngyöspatai romákat képviselő alapítvány politikai célja a rasszista kártya kijátszása, annak bizonyítása, hogy Magyarországon rasszizmus, cigányüldözés és diktatúra van - jelentette ki a gyöngyösi körzet fideszes országgyűlési képviselője. Horváth László a Bayer show-ban hangsúlyozta: a szegregáció csak ürügy, a roma családok pedig csak eszközök a magyar Soros Alapítvány által támogatott szervezetnek, amely gyakorlatilag csatateret csinált Gyöngyöspatából. Közvetlen konzultáció kezdődik a gyöngyöspatai iskolaügy érintettjeivel, a település önkormányzata és a tankerület a jövő héten a felpereseket levélben keresi meg, amelyben szervezett képzések széles választékát kínálják nekik - mondta Rétvári Bence. Az Emmi parlamenti államtitkára hozzátette: bár kezdetben nyitottságot tapasztaltak, néhány nappal később olyan választ kaptak, amely szerint a jogi képviselő nem tartja valószínűnek, hogy ilyen egyeztetés eredményre vezetne. Szükség van szegregációra, hogy a tanulni vágyó tisztességes magyar gyerekektől elkülönítsék azokat a cigány gyerekeket, akik terrorizálhatják őket - mondta Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke az M1-en. Már a hívásnál is szidalmazták és fenyegették a mentőket, ezért a biztonságos betegellátás érdekében rendőri segítséget hívtak, amikor péntek este egy rosszul lett emberhez riasztották őket a Borsod megyei Csenyétén - értesült a Pestisrácok.hu. Az eseményekről a csenyétei polgármester, Kiss István a Facebookon számolt be. Azt mondta, a mentők kiértek, de nem voltak hajlandóak a roma telepre bemenni, és megvárták a rendőröket. Egy szemtanú szerint a rendőrök 20-30 perc múlva érkeztek ki, a beteg azonban időközben meghalt.Az Országos Mentőszolgálat közleményben reagált a történtekre: ebben visszautasították a hátrányos megkülönböztetés vádját. Az egész Szeviép-ügy Botka László szegedi polgármester és a helyi önkormányzat korrupciós ügye - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője azzal kapcsolatban, hogy a Szegedi Törvényszéken felmentették a Szeviép-ügy vádlottjait. Budai Gyula a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott: „teljesen egyértelmű, hogy Botka László és a szegedi önkormányzat egyes szegedi bírókat különböző juttatásokkal befolyásol és a befolyásolás következtében születhetett ez a másodfokú döntés”. A szegedi korrupciós ügyben eljáró egyik bírónő százmilliós megbízásokat, a másik lakást kapott Botkáéktól - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. Eddig 600 milliárd forinthoz juttatta a családokat a kormány a családvédelmi akcióterv keretében – közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Március 2-án elindul az azonnali fizetések rendszere, alapszolgáltatásként 10 milliós összeghatárig másodpercek alatt teljesülnek a lakossági és vállalkozói egyedi átutalások az év minden napján - mondta Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára az M1-en. Továbbra sincs magyar érintettje a Kínából kiinduló koronavírusnak - hangsúlyozta Menczer Tamás a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Csehország ellenőrizni kezdte a prágai repülőtéren az országba érkező utasokat, nem mutatnak-e a koronavírus-fertőzésre, azaz a vírus okozta tüdőgyulladásra utaló tüneteket - jelentette be Facebook-profilján Andrej Babis cseh miniszterelnök. A francia kormány várhatóan még vasárnap bejelenti, hogy hazaszállítja a francia állampolgárokat az új koronavírus epicentrumának számító kínai Vuhanból - jelentette be Agnes Buzyn egészségügyi miniszter. Nem mutattak ki 2019-CoV típusú koronavírust annál nyolc kínai turistánál, akiket Moszkvában szállítottak kórházba akut vírusos légúti fertőzés tüneteivel. A japán kormány kész sürgősen hazaszállítani minden állampolgárát a kínai Vuhanból, ahol az új típusú koronavírus okozta fertőzés terjed - jelentette be Abe Sindzó miniszterelnök. A kínai Vöröskereszt Társasághoz szombatig már több mint 340 millió jüan (15 milliárd forint) adomány érkezett a koronavírus okozta tüdőgyulladás-járvány elleni küzdelemre - jelentette be a szervezet. Egyre gyorsabb ütemben terjed az országban az új koronavírus, amely már a lappangási időszakban is fertőző - jelentette ki a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Az Egyesült Államok evakuálni készül konzulátusának személyzetét és más amerikai állampolgárokat a tüdőgyulladást okozó járvány epicentrumának számító kínai Vuhanból - jelentette be az amerikai külügyminisztérium. Figyelmeztető lövésekkel állítottak meg a román határrendészek két határsértőt szombaton késő este a román-magyar zöld határon a Szatmár megyei Óvári térségében. Győzelmet aratott az előzetes adatok alapján, és a szavazatszámlás állása szerint az abszolút többséget is megszerzi a vasárnapi burgenlandi választásokon az Osztrák Szociáldemokrata Párt. A szavazásra jogosultak mintegy 60 százaléka adta le voksát vasárnap 19 óráig az észak-olaszországi Emilia Romagna tartományban, ami mintegy kétszerese az öt évvel ezelőtti tartományi választásokon ugyanekkor mért részeredménynek. Teljesen előre látható, hogy Bulgária a terveknek megfelelően idén tavasszal csatlakozik az euró előszobájának tartott ERM-2 árfolyamrendszerhez, 2023-ben pedig belép az euróövezetbe - közölte a Nemzetközi Valutaalap vezetője. Rendőrökre támadtak szélsőbaloldali tüntetők a németországi Lipcsében, a szombat este történt összecsapásban 13 rendőr megsebesült. Lehetséges az egyidejű tárgyalás az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése utáni kereskedelmi kapcsolatokról - mondta a brit Brexit-ügyi miniszter BBC televíziónak. Több várost visszafoglaltak az előrenyomuló szíriai kormányerők Idlíb tartományban - számolt be a szíriai állami média. Az iraki biztonsági erők könnygázt és éles lőszert vetettek be a tüntetők ellen Bagdadban és vidéki városokban vasárnap - derült ki szemtanúk beszámolóiból. Folyamatosan érkeznek a fegyverszállítmányok a Líbiában egymással harcoló felek számára annak ellenére, hogy a múlt héten tartott berlini konferencia résztvevői egyöntetűen vállalták a fegyverembargó teljes betartását - közölte az ENSZ. Az izraeliek vasárnaptól szabadon utazhatnak Szaúd Arábiába - jelentette a Háárec című izraeli újság online változata. Legkevesebb 35-en meghaltak és 1600-an megsebesültek a péntek esti délkelet-törökországi 6,8-as erősségű földrengésben. Fenntartják a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatát, ugyanis a légszennyező anyagok napi szintje a korábbiakhoz képest újra állandósult - tudatta a Főpolgármesteri Hivatal. Az ország nagy részén újra ónos esőre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A magyar válogatott nyerte a Duna Arénában rendezett vízilabda Európa-bajnokság férfitornáját: Märcz Tamás együttese a döntőben drámai csatában, ötméteresek után 14:13-ra győzte le a világbajnoki ezüstérmes spanyol csapatot. Liu Shaoang arany-, míg bátyja, Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert összetettben a debreceni rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság zárónapján. Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1000 méteren a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság vasárnapi versenynapján. Hosszú Katinka aranyéremmel zárta az európai szövetség által életre hívott úszó Európa Kupa-sorozat nyitóállomását, Luxembourgban. A címvédő Győri Audi ETO KC házigazdaként 27:27-es döntetlent játszott a francia Brest Bretagne csapatával a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének első fordulójában. Helikopter balesetben életét vesztette Kobe Bryant kétszeres olimpiai bajnok, visszavonult amerikai kosárlabdázó - jelentette az amerikai TMZ hírportál.