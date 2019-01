2019. JANUÁR 18., PÉNTEK SEMJÉN ZSOLT MINISZTERLNÖK-HELYETTES SZERINT A FIDESZ-KDNP AZ EU TÖRTÉNETÉNEK LEGSIKERESEBB POLITIKAI KONSTRUKCIÓJA. STABIL A KORMÁNYPÁRTOK ELÕNYE A SZÁZADVÉG LEGFRISSEBB KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA SZERINT. BIZTOS SZAVAZÓK: FIDESZ-KDNP: 53%, JOBBIK: 13%, MSZP-PÁRBESZÉD: 12%, DK:8%, LMP: 5%, MÁS PÁRT: 9% - SZÁZADVÉG. A SZÁZADVÉG KUTATÁSA SZERINT A MAGYAROK TÖBBSÉGE NEM TÁMOGATJA A SZTRÁJKOT ÉS NEM KÉR AZ ELLENZÉKI SZÍNJÁTÉKBÓL. A FIDESZ-KDNP KORMÁNYZÁSA ALATT TÖBB MINT DUPLÁJÁRA NÕTT A MINIMÁLBÉR ÉS A SZAKMUNKÁS MINIMÁLBÉR MONDTA DUNAI MÓNIKA (FIDESZ). SZÁZADVÉG: A VÁRAKOZÁSOKON FELÜL NÕTT A MAGYAR GAZDASÁG M1. SZOMBATON ORSZÁGSZERTE FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁSOKKAL, FORGALOMLASSÍTÓ AKCIÓKKAL TÜNTETNEK A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLEN. BUDAPESTEN A BLAHA LUJZA TÉREN, AZ OKTOGONON, A SZABADSÁG HÍDNÁL, A HÕSÖK TERÉN ÉS A GUNDEL ÉTTEREMNÉL SZERVEZNEK DEMONSTRÁCIÓT. KÉTÓRÁS FIGYELMEZTETÕ SZTRÁJKOT TARTOTT GYÕRBEN AZ AUDI HUNGÁRIA FÜGGETLEN SZAKSZERVEZET. FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS: NEMESDY ERVIN VÁLTHATJA DABÓCZI KÁLMÁNT A BKK ÉLÉN. 3 FORINTTAL EMELTE A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT. A SZOKÁSOSNÁL JÓVAL KISEBB ÜTEMBEN FOGY AZ ÉTKEZÉSI ALMA VILÁGGAZDASÁG. CSÜTÖRTÖKÖN MEGSZAVAZTA AZ EP A KÖZÖSSÉGI FORRÁSOK KIFIZETÉSÉNEK JOGÁLLAMISÁGI FELTÉTELEKHEZ KÖTÉSÉT A 2021-27 KÖZÖTTI CIKLUSBAN. DEUTSCH TAMÁS EP-KÉPVISELÕ: SOROS ELÉRTE, HOGY NAGYOBB MÉRTÉKBEN TÁMOGASSÁK AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓT SEGÍTÕ CIVIL SZERVEZETEKET. LENGYELORSZÁG ELLENZI AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSÉNEK JOGÁLLAMISÁGI FELTÉTELEKHEZ KÖTÉSÉT. LENGYEL ÜGYÉSZSÉG: A GDANSKI POLGÁRMESTER GYILKOSA MÁS ERÕSZAKOS AKCIÓKAT IS TERVEZETT. FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY FÉRFI A PRÁGAI VENCEL TÉREN - KÖZÖLTE A CSEH RENDÕRSÉG TWITTEREN. JÓVÁHAGYTA A SVÉD PARLAMENT STEFAN LÖFVEN KINEVEZÉSÉT KORMÁNYFÕNEK. ELÕZETESEN BE NEM JELENTETT LÁTOGATÁSRA IZRAELBE UTAZOTT A ROMÁN KORMÁNYFÕ. FEHÉR HÁZ: NEM MEGY AMERIKAI KÜLDÖTTSÉG A DAVOSI VILÁGGAZDASÁGI FÓRUMRA, A KORMÁNYZATI LEÁLLÁS MIATT. ÉSZAK-KOREAI DELEGÁCIÓ TÁRGYAL WASHINGTONBAN A KÖVETKEZÕ TRUMP-KIM CSÚCSTALÁLKOZÓRÓL. TERRORIZMUSSAL GYANÚSÍTANAK NORVÉGIÁBAN EGY FIATAL OROSZ FÉRFIT, AKI CSÜTÖRTÖKÖN MEGKÉSELT EGY NÕT EGY OSLÓI BEVÁSÁRLÓ KÖZPONTBAN. OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: VLAGYIMIR PUTYIN BELEEGYEZETT ANGELA MERKEL KÉRÉSÉBE, HOGY NÉMET SZAKÉRTÕK FIGYELHESSÉK MEG A KERCSI-SZOROS HAJÓZHATÓSÁGÁT. SZERBIA HÉT HELIKOPTERT KAP MÉG AZ IDÉN OROSZORSZÁGTÓL, EZZEL IS MEGERÕSÍTI HADEREJÉT. SZERBIA SZÁMÁRA LÉTFONTOSSÁGÚ GÁZMEGÁLLAPODÁSOKAT ÍRT ALÁ ALAKSZANDAR VUCSICS SZERB, ÉS VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK BELGRÁDBAN. PRISTINAI HÍRPORTÁL: KOSZOVÓ NEM VONJA VISSZA A SZERB ÉS BOSZNIAI ÁRUKRA KIVETETT VÉDÕVÁMOT. TERRORSZERVEZETI TAGSÁGÉRT 10 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK ANKARÁBAN A VÁCLAV HAVEL-DÍJAS KORÁBBI TÖRÖK BÍRÓT, MURAT ARSLANT. A LÍBIAI HADSEREG VÉGZETT AZ AL-KAIDA EGYIK VEZETÕJÉVEL LÍBIA DÉLI RÉSZÉN AZ EDDIG FELTÉTELEZETTNÉL TÖBB, VILÁGSZERTE KILENCMILLIÓ IDÕ ELÕTTI HALÁLESETET OKOZ A LEVEGÕBEN LÉVÕ SZÁLLÓPOR - MAX PLANCK INTÉZET. A VILÁGON 2,1 MILLIÓ ELEKTROMOS AUTÓT ADTAK EL TAVALY, AZ IDÉN PEDIG VÁRHATÓAN 2,7 MILLIÓT - CAM NÉMET AUTÓIPARI KUTATÓINTÉZET. A NEMZETI FELSZABADÍTÁSI HADSEREG BALOLDALI GERILLASZERVEZET TAGJA VOLT A CSÜTÖRTÖKI, 21 ÉLETET KÖVETELÕ BOGOTAI ROBBANTÁSOS MERÉNYLET ELKÖVETÕJE. AUTÓBUSZ ÉS SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT BÁTONYTERENYE BELTERÜLETÉN, AZ AUTÓ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT: AZ INFLUENZAJÁRVÁNY MIATT TOVÁBBI INTÉZMÉNYEKBEN RENDELTEK EL LÁTOGATÁSI TILALMAT. BRFK: ELFOGTAK EGY FÉRFIT, AKI TÖBB MINT 13 MILLIÓ FORINTOT LOPOTT KÉT FÕVÁROSI IRODÁBÓL. DEMONSTRÁCIÓK MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRA KELL SZÁMÍTANI BUDAPEST TÖBB PONTJÁN IS SZOMBAT DÉLUTÁN ÉS ESTE, ÉS TÖBB TÖMEGKÖZLEKEDÉSI JÁRAT MENETRENDJE IS MÓDOSULHAT. HÉTVÉGÉTÕL AZ M2-ES AUTÓÚT ÚJ BAL PÁLYÁJÁN HALADHAT A FORGALOM DUNAKESZI ÉS GÖD KÖZÖTT.