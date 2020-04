„Csak lehúzható ügyfeleket lát a TASZ betegek helyett”

EU-csúcs előkészítéseként Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélést folytatott Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, majd a visegrádi országok miniszterelnökeivel is egyeztetett videokonferencián. Mindkét tárgyaláson számba vették, hogy milyen károkat okozott a járvány az EU tagállamainak gazdaságában, valamint szóba kerültek azok a pénzügyi források és megoldások, amelyek igénybe vételével a kilábalás elindítható. Orbán Viktor hangsúlyozta: most különösen fontos a V4-ek egysége, ezért az uniós csúcson a visegrádi országok miniszterelnökei közös, egyeztetett álláspontot képviselnek majd. Továbbra is zajlik az idősotthonok ellenőrzése a koronavírussal összefüggésben; kiemelten vizsgálják az egészségügyi ellátást, a dolgozók felkészültségét - mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte: a honvédség folytatja az idősotthonok fertőtlenítését is. Cáfolja Karácsony Gergely állításait a Pesti úti Idősek Otthonának korábbi orvosa. A főpolgármester a hétvégén azt mondta: nem kötelezték titoktartásra a doktort. Két kamion és egy repülőgép érkezett védőfelszerelésekkel Magyarországra, ezek 3 millió 120 ezer maszkot, 2 millió kesztyűt és 164 lélegeztetőgépet hoztak - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. Közel ötezer liter kéz- és felületfertőtlenítőt kapott két budapesti kórház. A Mol által legyártott folyadékokat kiszállították a Dél-pesti Centrumkórházba és a Szent János Kórházba. A minél hatékonyabb kezelés érdekében a vírusfertőzésen már átesett, a „védettségüket megosztani hajlandó” újabb vérplazmadonorokat keres az ITM a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő kísérleti vérplazmaterápia kidolgozásához és alkalmazásához. Már csaknem negyedmilliárd forint adomány érkezett a Nemzeti összefogás számlájára - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A jelenlegi járványügyi helyzetben elítélendő, ha valaki azért támadja a kormányt, mert segítséget nyújt a határon túli magyaroknak - így reagált a Párbeszéd társelnökének hétfői megjegyzésére Kelemen Hunor, az RMDSZ vezetője a Kossuth Rádióban. A világjárvány idején még inkább erősíteni kell a Kárpát-medencei magyarok kapcsolatát, és nem szabad, hogy bárki éket verjen közéjük - jelentette ki Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban. A fiatalokat több intézkedéssel segíti a kormány a felvételinél, a szakképzésben, a diplomaszerzésben, a nyelvvizsgázásban és a diákhitelnél - mondta Schanda Tamás, az ITM államtitkára. A magyar áruházláncokban biztonsággal lehet vásárolni – mondta Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A következő hetekben várhatóan 100 milliárd forintnyi fejlesztést számolunk el az EU-val, és mivel ezeket a beruházásokat Magyarország saját forrásból megelőlegezte, a beérkező összeg a magyar költségvetést erősíti – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Gödön - ahol a kormány az első gazdasági övezetet kijelöli - a Samsung gyár 1600 embernek ad munkát, de hamarosan fejlesztik az üzemet, így 4300-ra nőhet a ott foglalkoztatottak száma - mondta Tuzson Bence államtitkár. A Magyar Suzuki Zrt. esztergomi üzemében április 29-én újra elindítja a gyártást. Magyarország nem a politikai vádaskodásban, a leckéztetésben, hanem a cselekvésben és a segítségnyújtásban hisz és elutasítja a kettős mércét - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter az Európai Tanács Általános Ügyek Tanácsának videokonferenciája után. Politikai lincselés zajlik Magyarország ellen, amiért a maga útját követi, de a kormányt már nem érdeklik a politikai vélemények, a leghatékonyabb módját próbálja választani az új típusú koronavírus-járvány kezelésének - mondta Kovács Zoltán a BBC-nek. Reggel 6 órától a határ másik oldalán dolgozó vagy földet művelő magyar és szerb állampolgárok átjárhatnak a röszkei, a tompai és a hercegszántói átkelőn - jelentette be közösségi oldalán Szijjártó Péter külügyminiszter. Köszönet jár a V4-eknek, amiért 35 millió eurós támogatást ajánlottak fel Líbiának annak érdekében, hogy fejleszteni tudja egészségügyi felkészültségét a járvány elleni küzdelemben - mondta az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben. Tovább emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma a világban, már több mint 2,5 millióan betegedtek meg, a halottak száma meghaladta a 177 ezret. Az ukrán kormány úgy döntött, hogy május 11-ig meghosszabbítja az országos karantént - közölte Denisz Smihal miniszterelnök. Franciaországban 21 340-re emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma. Spanyolországban eddig több mint 208 ezer koronavírusos esetet regisztráltak, 21 717-re emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma. Olaszországban meghaladta a 187 ezret a diagnosztizált fertőzöttek száma, eddig több mint 25 ezren vesztették életüket a járvány következtében. Nagy-Britanniában meghaladta a 133 ezret a megbetegedettek száma, több mint 18 ezren haltak meg a járvány következtében. Törökországban meghaladta a 98 ezret a fertőzöttek száma, eddig 2376-an vesztették életüket a kór miatt. Oroszországban csaknem 60 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, a betegség következtében 513-an vesztették életüket. Donald Trump amerikai elnök közölte: utasítást adott az iráni naszádok tűz alá vételére és megsemmisítésére, ha azok „zaklatják” az amerikai hajókat. A szigorú előírások betartásának fontosságára emlékeztette az amerikaiakat Donald Trump amerikai elnök és bejelentette, hogy aláírta a bevándorlást korlátozó rendeletet. Őrizetbe vettek egy 18 éves tanulót a hatóságok a szibériai Tyumeny megyében, aki egy iskola ellen akart fegyveres támadást elkövetni - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Izrael elítélte Irán műhold-programját, mert az szerinte a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétaprogram leplezését szolgálja, és Teherán elleni szankciókra szólított fel. Kidöntötte egy ház kerítését, megrongálta a mellette lévő gázórát, és ezzel gázszivárgást okozott egy kocsi a Délegyházához tartozó Galla tanyán. Április 27-től csak kendővel, sállal vagy maszkkal az arcot eltakarva lehet felszállni a budapesti közösségi közlekedési járatokra. Hétfőtől a fővárosi közösségi közlekedés járatai mellett a budapesti üzletekben, boltokban, piacokon, bevásárlóközpontokban, valamint a taxikban is kötelező lesz az arc eltakarása - közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Távozik a DVTK női kosárlabdacsapatától Cziczás László vezetőedző. Bernd Storck vezetőedző nem hosszabbítja meg lejáró szerződését, és távozik a Cercle Brugge labdarúgócsapatától.