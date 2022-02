Csak látszat a baloldali összefogás

Megosztás itt:

„Tizenöt év után egy korszak zárult le a volt pártom fennállásának történetében azzal, hogy az egri szervezet is feloszlatta magát.”

A volt jobbikos politikus szerint „a baloldallal való összefogás egyik sorsdöntő gyengesége” is megmutatkozik ebben a feloszlásban. Hozzátette: azok a volt jobbikosok, akiket évtizedek óta jobboldali, konzervatív emberként ismertek, a saját hitelességüket építenék le, ha szemrebbenés nélkül beállnának egy DK-s pult mögé azokban a körzetekben, ahol a DK jelöltje nyerte az előválasztást.

További részletek – többek közt a kudarcba fulladt az ellenzéki aláírásgyűjtésről és Márki-Zay másik követelésének elutasításáról – a Ripost7 február 1-jén megjelent számában.

Karácsony Gergelyék elpusztítják a több száz éves történelmi épületeket Budapesten

A recept ugyanaz: a baloldali városvezetők önkényesen döntenek, aztán hiába tiltakozik mindenki – helyiek, civil értékőrzők és politikusok –, gyorsan eladják a több száz éves múltú épületeket, Budapest történelmi örökségének helyszíneit. Azok pusztulnak egy darabig, majd jöhet a buldózer, és a történelmi helyből ingatlanberuházás lesz…

Eltűnt Csillaghegy legendás vendéglője

Így dózerolták le a Bivalyos csárdát, Csillaghegy legendás vendéglőjét. Az ingatlan értékesítéséről a járványidőszak alatt Óbuda DK-s polgármestere, Kiss László egyszemélyben döntött, a telekre és az épületre egyetlen pályázó volt, aki a piaci árnál jóval alacsonyabban vette meg.

A Római-part közelében 5 éve üresen álló kultikus csárdát az új tulajdonosa már le is bontotta, a Metropol értesülései szerint többlakásos társasház épül majd a történelmi épület helyén. Az óbudai önkormányzat a piaci ár feléért adta el...

Veszélybe került a híres Haggenmacher-villa

Az államnak kellett közbelépnie, különben a baloldali városvezetők újabb áldozata lett volna a zugligeti kultikus villaépület, a Haggenmacher-villa. A főváros az év végén hipp-hopp, egy hónap alatt eladta a házat és körülötte az erdőt is. Aztán kiderült: jóval áron alul elkótyavetyélték az ingatlant, amit már 2005-ben is 1,5 milliárdra becsültek, most meg 508 millióért adták el...

Szerencsére az állam közbelépett, élt elővásárlási jogával, így sikerülhet megmenteni az épületet, ahol Kossuth Lajos is bujdokolt.

Ripost

Fotó: Facebook