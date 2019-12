Csak kilépésre használható délutántól a röszkei közúti határátkelőhely

Továbbra is nyomás alatt tartják Magyarországot a bevándorláspárti erők - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György közölte: az elmúlt időszakban 200%-kal nőtt a migrációs nyomás a magyar határon, ezért a katonai és a rendőri erők az ünnepek alatt megfelelő létszámban biztosítják a határvédelmet is. Biztonsági kockázatot jelentenek az Iszlám Állam Európába visszatérő katonái - mondta Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Levélben köszöntötte a magyarországi zsidóságot hanuka ünnepe alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: „Ahogy minden évben, úgy idén is azt kívánom, hogy a napról napra egyre több világosságot adó hanuka gyertyák fénye emlékeztesse Önöket a hit és összetartozás megtartó és soha el nem fogyó erejére.” A Kereszténydemokrata Néppárt ugyanazt vallja 75 éve, viszont a megfogalmazás korról korra változik, éppen ezért a párt tagjainak feladata, hogy hűségesek legyenek az örök értékekhez és rugalmasak a megfogalmazás tekintetében - mondta a KDNP elnöke. Semjén Zsolt a KDNP megalakulásának 75. évfordulója alkalmából tartott hálaadó szentmisét megelőzően kiemelte: a KDNP egy olyan sajátos párt, amely azért jött létre, hogy az evangéliumot képviselje a politikai életben. Január elsejétől ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek és meddőségi beavatkozások - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Kossuth rádióban. Újabb politikai támadást indított az ellenzék és az ellenzék által előretolt PDSZ-elnök a Nemzeti alaptanterv ellen, most éppen azon keseregnek, hogy szerintük nem fog változni a NAT - áll az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében. A valóság ezzel szemben az, hogy a kormány a közelmúltban elfogadta a NAT-tal kapcsolatos koncepcionális módosításokat, és ezek a módosítások 2020. szeptember 1-jén életbe is lépnek. Ötezer cég jelentkezett be kivásként december 20-ig, és ez a szám még jelentősen nőhet. Jövőre ugyanis csökken az adó mértéke, ezért még inkább megéri a kisvállalati adót választani - közölte Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Elnökválasztást tartanak Horvátországban - a voksolás esélyese a jelenlegi államfő, Kolinda Grabar-Kitarovic, aki a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség színeiben indul az újraválasztásért. Egy gyanús tárgy bejelentése miatt a német rendőrség szombat este kiürítette a berlini Vilmos császár-emléktemplom körüli téren lévő karácsonyi vásárt, ahol 2016 decemberében terrortámadás történt. A sztálinista propagandát idézőnek nevezte a lengyel külügyi tárca Vladimir Putyin orosz elnök minapi kijelentését, amelyben kétségbe vonta a Ribbentrop-Molotov paktum, illetve a Szovjetunió szerepét a második világháború kirobbantásában. Moszkva kész kiterjeszteni a hadászati támadófegyverek korlátozásáról megkötött START-3 egyezményt a hiperszonikus Avangard rakétarendszerre és a Szarmat interkontinentális nehézrakétára is - közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A török parlament jóváhagyta az átfogó biztonsági és katonai együttműködésről szóló megállapodást a nemzetközileg elismert líbiai egységkormánnyal. Parlamenti választásokat tartanak Üzbegisztánban - a szavazók a legfőbb törvényhozó szerv, a kétkamarás Legfelső Gyűlés alsóházának, a Törvényhozó Kamarának 150 tagját választhatják meg 750 jelölt közül. Az előzetes eredmény szerint a hivatalban lévő Asraf Gáni államfő megszerezte a voksok 50,6 százalékát a szeptemberben tartott elnökválasztáson Afganisztánban. Evo Morales lemondatott bolíviai elnök pártja december 29-én vezetőségi tanácskozást tart Buenos Airesben az előrehozott parlamenti és elnökválasztásokon induló jelöltekről. Magyarázkodni kényszerült hawaii családi nyaralása miatt Scott Morrison ausztrál kormányfő, aki megszakította utazását, és visszatért Ausztráliába, ahol az elmúlt évtizedek legsúlyosabb bozóttüzei pusztítanak. Észak-Korea védelmi képességeinek növelését vitatta meg a Koreai Munkapárt központi katonai bizottságának kibővített gyűlése Kim Dzsong Un észak-koreai vezető részvételével - közölte a KCNA állami hírügynökség. Tombolt az Elsa szélvihar Nyugat-Európában - Spanyolországban és Portugáliában nyolc ember halt meg, Franciaországban egy ember eltűnt. Legkevesebb 21-en meghaltak és sokan megsérültek a kelet-guatemalai Gualán térségében egy távolsági busz és egy kamion ütközésében. Az alig 200 ezer lakosú Szamoa szigetén már 79 ember halt meg kanyaróban a járvány októberi kitörése óta - jelentették be a helyi hatóságok. A Krisztus Légiója Kongregáció, latin nevén Legio Christi római katolikus szervezet 33 tagja nyolc évtized leforgása alatt 175 kiskorút molesztált szexuálisan - tudatta az 1941-ben alapított szervezet egy belső vizsgálat lefolytatása után. Leállította a Tesco a karácsonyi üdvözlőlapok kínai gyártását, miután egy sajtóbeszámoló szerint a kártyákat a gyártó egy sanghaji börtönben, külföldi rabokkal csomagoltatja. A brit kiskereskedelmi üzletlánc tiltja beszállítóinak rabmunka igénybevételét. Két vezető hitelminősítő, az S&P és a Moody's egyaránt egy kategóriával rontotta a Boeing amerikai repülőgépgyártó hosszú- és rövidtávú adósi besorolását. Háromórás várakozás alakult ki a csanádpalotai autópálya-határátkelőhely kilépő oldalán - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Az átlépés gyorsítása érdekében 15 órától ideiglenesen csak a Magyarországról kilépő utasok használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet, a belépő forgalom itt szünetel, de az autópálya-átkelőn folyamatos a beléptetés. Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon, balesetek, több kilométeres torlódások lassítják a forgalmat – írja az utinform. Változik a vonatok és a Volán-járatok közlekedési rendje az ünnepi időszakban. A MÁV december 23-án a pénteki, 24-én a szombati, 25-től 28-ig az ünnepnapi, 29-én a vasárnapi rend szerint közlekedteti a vonatokat. Férfi kosárlabda NB I: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Atomerőmű SE 92:76; Szolnoki Olajbányász - PVSK-VEOLIA 100:75; Egis Körmend - DEAC 96:90; Jászberényi KSE - Zalakerámia ZTE KK 65:83 Női kosárlabda NB I: ELTE BEAC Újbuda - PEAC-Pécs 54:69; ZTE Női Kosárlabda Klub - Atomerőmű KSC Szekszárd 56:72; Vasas Akadémia - Uni Győr MÉLY-ÚT 75:74; PINKK-Pécsi 424 - VBW CEKK Cegléd 66:69 Az Uni Győr MÉLY-ÚT női kosárlabdacsapata szerződést bontott Milos Pavlovic vezetőedzővel.