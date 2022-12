Csák János: Magyarországnak szüksége van a szakképzésben tanulók tehetségére

Megosztás itt:

Csák János hangsúlyozta, hogy a szakképzés az egész világon fontos kérdés, hiszen a fejlődéshez rengeteg jó szakember kell mindenütt. A fiatal magyar szakemberek sikeréhez a képzési rendszer korszerűsítése éppúgy hozzájárult, mint a szülői segítség, valamint a tanárok támogatása, akár a munkaidejükön túl is – tette hozzá. A miniszter Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkárral együtt adta át az elismeréseket a nyerteseknek. Az idei megmérettetésen nyújtott teljesítményéért Magyarországról 17 diák kapott elismerést.

A tárcavezető szerint a Worldskills 2022 versenyen elért eredmények azt is bizonyítják, hogy a diákok és a felkészítőik rendelkeznek azzal az alkotókészséggel, ami a sikerhez kell. Az életben szükségük lesz arra is, hogy megőrizzék a kíváncsiságukat, hiszen problémákat csak ennek birtokában lehet megoldani, és hogy játékossággal álljanak hozzá a kihívásokhoz, hiszen így sokkal könnyebb kockázatot vállalni. Csák János kiemelte az együttműködés jelentőségét is, ugyanis mind szakmán belül, mind szakmák között ez az eredményesség kulcsa – fogalmazott.

Csák János üdvözölte, hogy Magyarország a 46. alkalommal megrendezett WorldSkills ranglistáján a 35. helyről a 12 helyre lépett elő, és a 27 magyar versenyző többsége elismerést szerzett az idei megmérettetésen. A részvétel ugyanakkor nem csak az eredmények miatt fontos, hanem mert a világ más részeiről érkezett szakemberekkel találkozva azt is lehet látni, mit érdemes tőlük elsajátítani, milyen példákat érdemes követniük a fiatal magyar szakembereknek – tette hozzá. Ezüstérmet a magyar tanulók két szakmában nyertek, víz-gáz- és fűtésszerelésben Offner Márton a Zalaegerszegi SZC Széchenyi István Technikumból, webfejlesztésben Sisák Botond Bendegúz a Berzsenyi Dániel Gimnáziumból.

A kertépítők csapatversenyében Bokor Péter és Hutter Péter, a Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai bronzérmet szereztek. A kiválósági érmet ápolás és gondozás szakmában az SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskolából Pál Blanka, autószerelő szakmában a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégiumból Ölbei Zsolt László, bútorasztalos szakmában a Kisalföldi ASzC Roth Gyula Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumból Sajtos Dániel, épületasztalos szakmában a BKSZC Kaesz Gyula Faipari Technikum és Szakképző iskolából Nagy Dániel, festő és díszítőfestő szakmában a BMSZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskolából Czimmer Bálint, fodrász szakmában a Soproni SZC Handler Nándor Technikumból Perge Zsolt, grafikus szakmában a BKSZC Kozma Lajos Faipari és Kreatív Technikumból Uszkó Dorka Csenge, informatikai rendszerüzemeltető szakmában a VSZC Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és Gimnáziumból Bóné Áron Zoltán, szépségápoló szakmában a BKSZC Erzsébet Királyné Szépészeti Technikumból Darabos Lili, szoftverfejesztő szakmában a Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnáziumból Lakos Bence, villanyszerelő szakmában a ZSZC Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumból Szabó Bence kapta meg.

A mechatronika csapatversenyében Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium két tanulója, Ferenczi Krisztofer és Kovács Márton nyert kiválósági érmet.