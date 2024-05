Csák János: A felsőoktatási intézmények rugalmasabban és előrelátóbban gazdálkodhatnak a korábbiakhoz képest

Az ÁSZ államháztartáson kívüli szervezeteket ellenőrző igazgatóságának igazgató-helyettese úgy látja, hogy a jogszabályi keretek egyedülálló szabadságot biztosítanak a magyar felsőoktatásnak. Szele Tamás kiemelte a felelős gazdálkodás jelentőségét, az egyetemeket fenntartó alapítványoknak ugyanis kötelességük a rájuk bízott vagyont megőrizni és gyarapítani, a befektetéseiket pedig kiváltképp körültekintően, alapos kockázatelemzéssel kell kezelniük. Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetként jelentős adatszolgáltatási kötelezettség is terheli őket, de számíthatnak segítségre az ÁSZ-tól, amely a tanácsadói szerepkörét előtérbe helyezve együttműködésre törekszik az egyetemeket fenntartó alapítványokkal. A számvevőszéki szakemberek a Zöld Könyv fejezeteit is úgy állították össze, hogy azok segítsenek felkészülni az érintetteknek az év közepétől várható ellenőrzésekre - tette hozzá.

Windisch László hozzátette, hogy Magyarországon ma 34 közfeladatot ellátó közhasznú vagyonkezelő alapítvány működik, ebből 21 tart fönn felsőoktatási intézményt. Az alapítványok mérlegfőösszege meghaladja az 1600 milliárd forintot, ebből 1366 milliárd forint befektetett pénzügyi eszköz. A modellváltásban érintett egyetemeken majdnem 18 ezer oktató dolgozik, a hallgatói összlétszám meghaladja a 182 ezret. Az intézmények fenntartását a normatív finanszírozás helyett egyre inkább a teljesítményalapú finanszírozás határozza meg, az "értéket a pénzért" működési elv térnyerését az ÁSZ is üdvözli, a Zöld Könyvet pedig az ellenőrzési tapasztalatai alapján javítani és bővíteni fogja. A számvevőszéki honlapon önkéntes, anonim öntesztet is közzétesznek, hogy az egyetemek és az alapítványok képviselői ezen keresztül értékelhessék a saját működésüket.

Az ÁSZ-elnök úgy látja, hogy a modellváltás nagyobb függetlenséget és mozgásteret biztosít az egyetemeknek, de a számvevőszéki felügyelet továbbra is indokolt, a modellváltó intézmények működését ugyanis az állami támogatás mellett közcélra átadott vagyonelemek és annak hozamai biztosítják. A szabályszerűség a gazdálkodás alapfeltétele, de fontos a hatékonyság is, az erőforrásokat a jó gazda gondosságával kell hasznosítani - fogalmazott.

Hosszabb távon ennél is jelentősebb eredmények várhatók a finanszírozási többletnek köszönhetően, de nem csak a rendelkezésre álló összeg nőtt jelentősen, a felsőoktatási intézmények rugalmasabban és előrelátóbban gazdálkodhatnak a korábbiakhoz képest - tette hozzá Csák János, aki szerint az egyetemek a finanszírozáson kívül megkapták a kormánytól a működésükhöz szükséges infrastruktúrát, szabályozási környezetet és személyi feltételeket is. Mostantól az ő és a mögöttük álló alapítványok felelőssége, hogy megalapozzák a sikeres működés feltételeit a rájuk bízott közvagyonból - fogalmazott.

