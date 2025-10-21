Robbanás és lángtenger – Nincs sérültje a tegnapi Mol tűzesetnek + videó

Brutális előretörés Németországban: az AfD a legmagasabb valaha mért eredményt érte el

Kizárták, hogy köze lenne a százhalombattai tűzesetnek a romániai robbanáshoz + videó

A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek

A szélsőbaloldali aktivisták Orbán Viktornak is üzentek a pusztítással + videó

A Forbes elemzése: miért rossz hely Budapest a békéhez?

Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen

A parlament kedden hat pontban döntött Stummer János (Momentum) képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. A legfőbb ügyész azért indítványozta a mentelmi jog megvonását, mert Stummer János ellen több tavaszi ellenzéki demonstrációval kapcsolatban merült fel gyanú különböző szabálysértések elkövetése miatt.

Magyarország elkötelezett az űrprogram folytatása mellett, mivel az előző misszió is jelentős gazdasági hasznot hozott az országnak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban. A tervek szerint Cserényi Gyula személyében újabb magyar kutatóűrhajós utazhat a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.