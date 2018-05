Csak a jogi garancia meglétében születhet megegyezés

NEM VÁR MARKÁNS VÁLTOZÁST A KORMÁNYZATI STÍLUSBAN ÉS A MINISZTERELNÖKI SZEREPFELFOGÁSBAN KÖVÉR LÁSZLÓ. SNEIDER TAMÁST VÁLASZTOTTA ELNÖKKÉ A JOBBIK TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSA. A POLITIKUST 54-46 ARÁNYBAN VÁLASZTOTTA MEG A PÁRT TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSA TOROCZKAI LÁSZLÓVAL SZEMBEN. AZ ALELNÖKI POSZTÉRT GYÖNGYÖSI MÁRTON ÉS DÚRÓ DÓRA INDULT. MÁJUS VÉGÉIG IGÉNYELHETIK A TÁRSASHÁZAK A TÉLI REZSICSÖKKENTÉST. A SÁNDOR-PALOTÁBAN FOGADTA JUAN MANUEL SANTOS KOLUMBIAI ELNÖKÖT ÁDER JÁNOS. ÁDER: MAGYARORSZÁG ÉS KOLUMBIA TÖBB TERÜLETEN IS EGYÜTTMÛKÖDHET. ÉVOSZ: KÖZÉPTÁVÚ KORMÁNYZATI PROGRAMOKRA VAN SZÜKSÉG AZ ÉPÍTÕIPARBAN MAGYAR HÍRLAP. 11 SZÁZALÉKKAL DRÁGULHATNAK AZ INGATLANÁRAK 2018-BAN A MAGYAR NEMZETI BANK SZÁMÍTÁSAI SZERINT INDEX.HU. KIZÁRHATJÁK A FIDESZT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL, HA NEM TARTJA BE ORBÁN VIKTOR ÉS KORMÁNYA AZ EURÓPAI ÉRTÉKEKET. MEGKEZDÕDTEK A PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK IRAKBAN. SZAVAZÓHELYISÉG ELLENI MERÉNYLETBEN MEGHALT TÖBB MILICISTA IRAKBAN, TÖBB MÁS MERÉNYLETET MEGHIÚSÍTOTTAK. LÍBIAI BELÜGYMINISZTER: 1,5 MILLIÓ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓ VAN LÍBIÁBAN, AKIK EURÓPÁBA AKARNAK JUTNI. AUSZTRIÁBAN ÚJABB FÉL ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A HATÁRELLENÕRZÉSEKET. A MEGTÁMADOTT MONTENEGRÓI ÚJSÁGÍRÓ ÜGYÉNEK KIVIZSGÁLÁSÁT KÖVETELI AZ EU. OLIVERA LAKICRA KEDDEN KÉSÕ ESTE LÕTTEK RÁ EDDIG ISMERETLEN ELKÖVETÕK A HÁZA ELÕTT. GYILKOSSÁG ÁLDOZATA LETT MEXIKÓBAN EGY NÉMET ÉS EGY LENGYEL KERÉKPÁROS. ELRABOLTAK KONGÓBAN KÉT NYUGATI TURISTÁT EGY NEMZETI PARKBÓL, EGYIK KÍSÉRÕJÜKET AGYONLÕTTÉK. A VOLKSWAGEN VISSZAHÍVJA 411 EZER GÉPKOCSIJÁT BIZTONSÁGIÖV-HIBA MIATT. LEMONDOTT A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA ÜGYNÖKSÉG ALELNÖKE, DÖNTÉSÉT NEM INDOKOLTA MEG. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK AZT KÖZÖLTE, HOGY LONDON TARTJA MAGÁT AZ IRÁNI ATOMALKUHOZ. TÖRÖKORSZÁG FOLYTATJA A KERESKEDELMET IRÁNNAL AZ ATOMALKU AMERIKAI FELMONDÁSA ELLENÉRE IS. SZABADLÁBRA KERÜLHET ANVAR IBRAHIM MALAJZIAI ELLENZÉKI VEZETÕ, AKI 2015 ÓTA ÜL BÖRTÖNBEN. ISMERETLEN FEGYVERESEK LEGKEVESEBB 23 EMBERT GYILKOLTAK MEG, KÖZTÜK NÕKET ÉS GYEREKEKET AZ AFRIKAI BURUNDI EGYIK FALUJÁBAN. NÉGY GÓLOS ELÕNYT SZERZETT HAZAI PÁLYÁN A MOL-PICK SZEGED A FÉRFI KÉZILABDA NBI DÖNTÕJÉNEK ELSÕ MÉRKÕZÉSÉN. DROGKERESKEDÕKET FOGTAK EL BUDAPESTEN A XIV. KERÜLETBEN, KÉTKILÓNYI KÁBÍTÓSZERT TALÁLTAK A RENDÕRÖK. BKK: PÓTLÓBUSZ JÁR A HÉTVÉGÉN A HÉV HELYETT AZ ÖRS VEZÉR TERE ÉS NAGYICCE KÖZÖTT. ELGÁZOLT EGY EMBERT A VONAT SZENTGOTTHÁRDNÁL, AZONNAL MEGHALT. SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ AZ M3-AS AUTÓPÁLYA 13-AS KILOMÉTERÉNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KAMION ÉS KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M6-OS AUTÓPÁLYA 136-OS KILOMÉTERÉNÉL, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.