Csak a fővárosban évi 30-35 ezer új kátyú keletkezik

Egy komolyabb kátyú miatt akár százezres kár is keletkezhet az autókon. Kátyúkár esetében nagyon fontos az eset megfelelő dokumentálása, hiszen a bizonyítás minden esetben az autóst terheli.

Tél végére a fagyási-olvadási ciklusok hatására a csapadék szétfeszítheti az aszfaltot, ezzel egyre többet találkozhatnak a közlekedők is. Statisztikák szerint az útkezelők évek óta az úthibákból adódó kárigények csupán felét bírálják el pozitívan.

Kátyúkár esetén, attól függően hol történt a baleset, vagy a Magyar Közútkezelőhöz, vagy az illetékes kerületi önkormányzatokhoz, vagy pedig Budapest fő- és tömegközlekedési útvonalain a Budapest Közút Zrt.-hez lehet fordulni. Ha az úthibára vonatkozó tábla van kihelyezve, az útkezelő mentesül a kártérítés alól.

Csak a fővárosban évente 30-35 ezer új kátyú keletkezik, biztosítást akár 2-3 ezer forintos éves díjért is lehet kötni, a biztosító átlagosan 20-30 ezer forintot fizet.

„Ha súlyos a kár, és sajnos ilyesmi is előfordul, hogy mondjuk a futómű sérül, ami több száz ezer forintot is kitehet, abban az esetben mindenképpen érdemes a rendőrséget is kihívni, illetve, hogyha voltak a balesetnek illetve eseménynek szemtanúi, akkor azoknak az elérhetőségét érdemes felírni. Mert, ha a későbbiek során esetleg vitás kérdések merülnek fel, akkor ennek jelentősége lehet a bizonyítási eljárásban” – hívja föl a figyelmet Gilyén Ágnes, az Europe Assistance Magyarország Kft. kommunikációs vezetője.

A Magyar Közútkezelő tavasz és között végez tartós burkolatjavítási munkálatokat, ezekben a hónapokban a legforgalmasabb utak élveznek elsőbbséget.