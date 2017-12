Csak 3 egyéni választókerület monitorozására futja Gulyáséknak

ALÁÍRTA AZ LMP ÉS A GÉMESI GYÖRGY VEZETTE ÚJ KEZDET A VÁLASZTÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉST. SZÉL BERNADETT: BÁRKIVEL HAJLANDÓAK VAGYUNK ÖSSZEFOGNI, AKI VALÓDI KORSZAKVÁLTÁST AKAR. A BEVÁNDORLÁSI ÉS MENEKÜLTÜGYI HIVATAL ADATAI ALAPJÁN IDÉN JANUÁR ÉS NOVEMBER KÖZÖTT 1148 MENEDÉKKÉRÕT FOGADOTT BE MAGYARORSZÁG. A FIDESZ SZERINT BRÜSSZEL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS KORMÁNYFÕK TÖBBSÉGE TOVÁBBRA IS ÁT AKARJA ERÕLTETNI A KÖTELEZÕ KVÓTÁT ÉS AZ EGÉSZ MIGRÁCIÓS MENETRENDET. A FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZET KÉSZ SZTRÁJKOLNI JÖVÕ ÉV ELEJÉN, HA ADDIG NEM LESZ ÉRZÉKELHETÕ BÉREMELÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN. KLÍMAVÉDELMI ALAPÍTVÁNYT HOZOTT LÉTRE ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK. AZ EUROSTAT FRISS JELENTÉSE SZERINT HAZÁNK AZ UNIÓ EGYIK LEGSZEGÉNYEBB ORSZÁGA. NEM ADOTT KONKRÉT VÁLASZT A FIDESZ KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA ARRA A KÉRDÉSRE, HOGY A KORMÁNYPÁRT KAPOTT-E SIMICSKA LAJOS CÉGEITÕL KEDVEZMÉNYT A HIRDETÉSEIRE. HIDVÉGHI BALÁZS SZERINT A JOBBIKNAK EGY FÜGGETLEN ÁLLAMI INTÉZMÉNNYEL VAN VITÁJA ÉS NEM A PÁRTJÁVAL. AZ MSZP EP-KÉPVISELÕJE UJHELYI ISTVÁN KÖZÖSSÉGI KONZULTÁCIÓT INDÍT, HOGY MEGKÉRDEZZE AZ EMBEREK VÉLEMÉNYÉT AZ ELMÚLT ÉVEK HAZAI POLITIKÁJÁRÓL. MÉG MINDIG A FIDESZ A LEGELUTASÍTOTTABB PÁRT, A VÁLASZTÓK 26 SZÁZALÉKA NEM SZAVAZNA RÁ - IRÁNYTÛ INTÉZET. 1 MILLIÁRDÉRT KÖLTÖZIK ÁT AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ARCHÍVUMA PILISCSABÁRA, A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM TERÜLETÉRE. LETETTE ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜJÉT AZ EGYMILLIOMODIK HONOSÍTOTT KÜLHONI MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, AKIT ORBÁN VIKTOR ÉS ÁDER JÁNOS IS KÖSZÖNTÖTT. KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG: RAGASZKODUNK AHHOZ, HOGY KÁRPÁTALJÁN MEGMARADJANAK A MAGYAR TANNYELVÛ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK AZ OKTATÁS MINDEN SZINTJÉN. MÁSODFOKÚ ÁRVÍZVESZÉLYT RENDELTEK EL KELET-SZLOVÁKIÁBAN A BODROG FOLYÓ ÁRADÁSA MIATT. KATONAI TISZTELETADÁSSAL ELTEMETTÉK ROMÁNIA 93 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT VOLT URALKODÓJÁT, I. MIHÁLY KIRÁLYT. MINTEGY 70 CIVIL HALOTTJA ÉS SEBESÜLTJE VAN A SZAÚDI VEZETÉSÛ NEMZETKÖZI KATONAI KOALÍCIÓ LÉGICSAPÁSÁNAK JEMEN HÁROM TARTOMÁNYÁBAN. HEVES VITA UTÁN FOGADTA EL A LENGYEL PARLAMENT AZ ÚJ VÁLASZTÁSI TÖRVÉNYT. A TÖRVÉNY A FÜGGETLEN VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HELYETT A KORMÁNY IRÁNYÍTÁSA ALÁ VONJA A PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁT. AUSZTRIÁBAN LÉTREJÖTT A KOALÍCIÓS MEGÁLLAPODÁS AZ OSZTRÁK NÉPPÁRT ÉS AZ OSZTRÁK SZABADSÁGPÁRT KÖZÖTT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZTÁK AZ AMERIKAI KORMÁNY ADÓREFORMTERVÉNEK VÉGLEGES VÁLTOZATÁT. A TERV JELENTÕS ADÓCSÖKKENTÉSEKET, EGYES ADÓFORMÁK ELTÖRLÉSÉT ÉS AZ ADÓRENDSZER EGYSZERÛSÍTÉSÉT TARTALMAZZA. AZ ISZLÁM ÁLLAM ÁLDOZATAINAK KÉT TÖMEGSÍRJÁRA BUKKANTAK IRAKBAN. MINTEGY 20 000 AFRIKAI BEVÁNDORLÓ VETT RÉSZT A RÓMA BELVÁROSÁBAN RENDEZETT TÜNTETÉSEN, AMELYEN TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYT ÉS ANYAGI SEGÍTSÉGET KÖVETELTEK AZ OLASZ ÁLLAMTÓL. A LÍBIAI PARTI ÕRSÉG TÖBB MINT 250 MIGRÁNST EMELT KI A TENGERBÕL, AKIK CSÓNAKOKON PRÓBÁLTÁK ELHAGYNI AZ ÉSZAK-AFRIKAI ORSZÁGOT OLASZORSZÁG FELÉ. EGY PALESZTIN TISZTSÉGVISELÕ ELUTASÍTOTTA AZT AZ AMERIKAI INDÍTVÁNYT, AMELY SZERINT IZRAELI ELLENÕRZÉS ALATT MARADNA JERUZSÁLEM ÓVÁROSÁBAN A SIRATÓFAL. TELEFONON BESZÉLT EGYMÁSSAL AZ AMERIKAI ÉS AZ OROSZ ELNÖK, A KOREAI RENDEZÉS KERÜLT ELÕTÉRBE. ERÕS, 6,5-ÖS FÖLDRENGÉS VOLT INDONÉZIÁBAN, JÁVA SZIGETÉNEK SÛRÛN LAKOTT KÖZÉPSÕ ÉS NYUGATI RÉSZE KÖZELÉBEN, A TENGER ALATT. NEM SIKERÜLT NYÉLBE ÜTNIE A VENEZUELAI KORMÁNY ÉS ELLENZÉK KÉPVISELÕINEK A BELPOLITIKAI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG MEGOLDÁSÁT CÉLZÓ MEGÁLLAPODÁST. SÚLYOS BETEGSÉG UTÁN ELHUNYT FÁBIÁN JULI DALSZERZÕ ÉS ÉNEKESNÕ. KÉT GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A XI. KERÜLETI BUDAFOKI ÚTON, A HENGERMALOM ÚT KÖZELÉBEN. A KÉT KOCSIBAN ÖSSZESEN HATAN UTAZTAK, KÖZÜLÜK KETTEN SÚLYOS, KETTEN KÖNNYÛ SÉRÜLÉST SZENVEDTEK. LENGYEL KAMIONBAN MEGBÚJVA PRÓBÁLT MAGYARORSZÁGRA BEJUTNI 4 ILLEGÁLIS HATÁRÁTKELÕ. TIZENEGY KILOGRAMM MARIHUÁNÁT TALÁLTAK EGY MENETREND SZERINT KÖZLEKEDÕ AUTÓBUSZBAN RÖSZKÉN. 5 SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, GYÕRSZENTIVÁN TÉRSÉGÉBEN, A BALESETBEN KETTEN MEGSÉRÜLTEK. AZ OLTÁST KÖVETÕEN EGY HOLTTESTRE BUKKANTAK SZOMBATON A TÛZOLTÓK ZALASZENTBALÁZSON, EGY KIÉGETT CSALÁDI HÁZBAN.