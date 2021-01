Csak 28 nap után alakul ki a védettség

856 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 328 851-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 9977-re emelkedett. Kedden újabb oltóanyag-szállítmány érkezik - jelentette be az országos tiszti főorvos az operatív törzs idei első online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília kiemelte: ez a rakomány 39 ezer fő oltására lesz elegendő. Huszonötre nőtt azoknak a kórházi oltópontoknak a száma Magyarországon, ahol az egészségügyi dolgozók jelentkezhetnek a védőoltás beadására - közölte az országos tisztifőorvos. A Pfizer vakcinája a második oltástól számítva egy hét után fejti ki hatását, tehát összességében egy hónap után nyújt védettséget a koronavírus ellen - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a Kossuth rádióban. Ha Magyarországon törzskönyveznek egy védőoltást, abban meg lehet bízni - mondta a Hír Tv-nek a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa. Szlávik János szerint ugyanis egy oltóanyag nem attól lesz jó vagy rossz, hogy a világ melyik részéről származik. Készülnek az applikációk a vakcinaútlevélhez - írja a Magyar Nemzet. A napilap beszámolójában kifejti: ahhoz, hogy ismét elérhetővé váljon a biztonságos utazás világszerte, digitális egészségügyi útlevélre – egyfajta nemzetközi oltási könyvre – lehet szükség. A hétvégi gyorsteszteken 20 ezer 744 óvodai és iskolai dolgozó vett részt, egy százalékuk, 209 ember koronavírustesztje lett pozitív - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Nem voltak nagyobb csoportosulások szilveszterkor a közterületeken - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Jelenleg több mint 360 aktív koronavírus-fertőzött van a katonák és honvédelmi alkalmazottak között - nyilatkozta a honvédelmi miniszter a Magyar Nemzetnek. Benkő Tibor felhívta a figyelmet, hogy mivel a katonák részt vesznek a védekezésben, ezért a veszélyeztetettek közé tartoznak. Magyarország eddig a járvány kitörése óta 1014 milliárd forintot költött járványügyi védekezésre, a gazdaság újraindítására pedig 3700 milliárd forintot - mondta a pénzügyminiszter az Indexnek adott interjújában. A kormány június 30-ig meghosszabbította a hiteltörlesztési moratóriumot, az ügyfeleknek csak akkor kell felvenniük a kapcsolatot a bankjukkal, ha változtatni szeretnének az eddigi helyzetükön - hívta fel a figyelmet a pénzügyekért felelős államtitkár. A gazdaság és a nemzet hosszú távú megmaradása érdekében a családokat kell megerősíteni, ugyanakkor a bevezetett programok jövőjét erőteljesen meghatározza majd a 2022-es választások kimenetele - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Harmincmilliárd forintos hitelkeretet nyitna a főváros új járművek beszerzésére - ismerteti a Világgazdaság. Mától ismét lehet pályázni a kutatási, fejlesztési és innovációs szektor bértámogatására - hívta fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Adományok gyűjtésével, valamint építőipari szakmunkások küldésével segítenek a horvátajkú zalai települések és kisebbségi önkormányzatok a horvátországi földrengés károsultjainak - mondta a Zala Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke. A világban 85 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 1,84 millióra nőtt a halálos áldozatok száma. 47,8 millióan meggyógyultak. A szlovén kormány koronavírus-járvánnyal kapcsolatos döntése szerint hétfőtől szigorú feltételek betartása mellett kinyithatnak az edzőtermek és az uszodák az országban - közülte a helyi sajtó. Ukrajnában tovább csökkent az új koronavírus-fertőzöttek száma, alig több mint négyezer új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt, amely az elmúlt három hónap legalacsonyabb napi növekménye. Nem enyhül a koronavírus-járvány terjedése a nyugat-balkáni országokban, és bár némelyikben csökkent az újonnan azonosított fertőzéses esetek száma, kevesebb tesztet is végeztek a hét végén és az ünnepek alatt, mint a hétköznapokon. Botrányt keltett Lengyelországban az, hogy soron kívül beoltatta magát a koronavírus ellen több olyan közszereplő, aki erre egyelőre nem lenne jogosult. Az ügyben vizsgálat indul. Megkezdődött az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár által a koronavírus ellen közösen kidolgozott oltóanyag nagy-britanniai alkalmazása. Csaknem egyhavi zárlatot rendelt el hétfőn a skót kormány az új koronavírus-változat gyors terjedésének megfékezése érdekében. Nyilvánosságra kerültek olyan hangfelvételek és anyagok, amelyek arról tanúskodnak, hogy a fehérorosz KGB állhat a Pavel Seremet-gyilkosság mögött - számolt be az ukrán média. Oroszországban a koronavírus reprodukciós rátája visszaesett a július 28-án mért, 0,92 százalékos szintre - derült ki a szövetségi operatív járványtörzs adataiból. Izraelben egyre zsúfoltabbak a koronavírus-fertőzötteket ellátó kórházak, és kormányzati beavatkozást sürgetnek a súlyos betegek növekvő száma miatt - jelentette a katonai rádió. Szűk többséggel újraválasztották a demokrata párti Nancy Pelosit az amerikai képviselőház elnökének. Irán újrakezdte a 20 százalékos dúsítású urán előállítását a Fordóban működő, föld alatti nukleáris létesítményében - jelentette be az iráni kormányszóvivő a Mehr félhivatalos iráni hírügynökség szerint. Az iráni Forradalmi Gárda lefoglalt egy dél-koreai tankert a Hormuzi-szorosban, mert szennyező anyagok szivárogtak belőle - közölte a Farsz iráni hírügynökség. Kormánykatonákat és családtagjaikat szállító buszon ütöttek rajta az Iszlám Állam terrorszervezet fegyveresei Hama tartományában, ahol 15-en meghaltak, közöttük több civil is életét vesztette - jelentette az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja. Száz ember vesztette életét a szombati, feltehetően iszlamista fegyveresek által elkövetett nigeri terrortámadásokban - tudatta az afrikai ország miniszterelnöke Ötszázhat határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák csütörtöktől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Egy ember meghalt, amikor két autó frontálisan ütközött a Bugyi és Felsővány közötti úton - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Továbbra is magas a légszennyezettség a Sajó völgyében a szálló por miatt - tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Életének 71. évében rövid és súlyos betegség következtében elhunyt Rónaszéki András, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke. A dán Bo Svensson lesz a német labdarúgó-bajnokságban utolsó előtti helyen álló FSV Mainz 05 - Szalai Ádám csapata - vezetőedzője. Jégkorong Erste Liga: DEAC-Dunaújvárosi Acélbikák 6:3 Éjszaka ért célba a Szalay Balázs, Bunkoczi László páros a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-rali első szakaszát követően. A Cleveland Browns a tengerentúli profi amerikaifutball-liga alapszakaszának zárófordulójában a Pittsburgh Steelers legyőzésével biztosította helyét a rájátszásban, melynek mezőnyében 2002 után lesz ott újra. Sajtóértesülések szerint Ausztrália helyett Bahreinben kezdődik majd márciusban a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság 2021-es idénye.