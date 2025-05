CPAC Hungary - Orbán Viktor: Ukrajna gyorsított uniós felvétele ürügy Európa háborús átszervezésére + videó

Megosztás itt:

Kijelentette: békét akarunk, nem kell új keleti front, ezért nem kell Ukrajna európai uniós tagsága sem, Ukrajna gyorsított felvétele ugyanis alkalmas ürügy Európa háborús átszervezésére.

Orbán Viktor a kétnapos tanácskozás nyitónapján a résztvevőket köszöntve azt mondta: ma sokan itt vannak Európa és Amerika legerősebb, patrióta, szuverenista politikai vezetői közül. Őket úgy jellemezte: a legkeményebb, a legelszántabb és a legtapasztaltabb vezetők, akik évtizedek óta küzdenek a nemzetközi politikában a hazájukért, és akiket rengeteg támadás, durvaság és lejárató kampány ért. Ők tudják, hogy szenvedés nélkül nincs győzelem - tette hozzá, megjegyezve, hogy az európai liberálisok fele ennyi támadástól is "sírva fakadnának, elszaladnának, és a progresszív újságírók szoknyája mögé bújnának".

Külön köszöntötte a konferencia kiemelt résztvevőit, így Matt Schlappet, a CPAC Foundation elnökét, akit úgy jellemzett: ő volt az, aki felismerte, hogy a konzervatív szellemi megújulás forrásvidéke Közép-Európában van, és amit Magyarországon "kicsiben" megcsinált a magyar kormány, azt meg lehet csinálni nagyban, Amerikában is. Irakli Kobakidzét, Georgia miniszterelnökét a nemzetközi patrióta mozgalom georgiai hőseként mutatta be, aki értékelése szerint az egész liberális világ ellenében nyerte meg a választásokat, lemosva a progresszíveket, és közben megcsinálta Európa legnagyobb gazdasági növekedését, úgy, hogy országa 20 százaléka az "orosz medve talpa alatt van".

Hozzátette: Irakli Kobakidze nem engedte, hogy Brüsszel belepréselje őket a háborúba, nem engedte, hogy Georgia legyen "a kettes számú Ukrajna". Hrisztijan Mickoszkit, Észak-Macedónia miniszterelnökét Orbán Viktor várkapitánynak nevezte, aki Európa déli határait védi a migráció ellen, és hozzátette: úgy nyerte meg választást, hogy egész Brüsszel az ellenfelét támogatta. Orbán Viktor a vezetők közül a legkeményebbként és Európa legnagyobb visszatérőjeként mutatta be Robert Fico szlovák miniszterelnököt, emlékeztetve az őt ért fegyveres támadásra, amit a "felhergelt, fellázított liberális banda" követett el. Andrej Babist Csehország "volt és leendő miniszterelnökeként" köszöntötte, felidézve, hogy évekig harcoltak együtt Brüsszelben a migrációpárti miniszterelnökök ellen.

Úgy értékelt: az, hogy ma Magyarország "migrációmentes övezet", Andrej Babis nélkül nem sikerülhetett volna. Santiago Abascalt, a spanyol VOX elnökét hősnek nevezte, és azt mondta: a patriótáknak ma Spanyolországban kell elszenvedniük a legbrutálisabb elnyomást, bár szerinte "a franciák és a németek se panaszkodhatnak". Hangsúlyozta: ha fair verseny lenne, már régen a VOX vezetné Spanyolországot. Orbán Viktor szintén külön köszöntötte Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnököt is, és kifejezte támogatását a vasárnap esedékes lengyel elnökválasztás konzervatív jelöltje, Karol Nawrocki mellett. Úgy értékelt: Lengyelországban "hihetetlen dolgok történnek", lábbal tipornak minden európai szabályt és minden alkotmányos elvet, Brüsszel pedig ezt tűri és támogatja.

Hozzátette: 35 éve van az európai politikában, de ilyen szégyentelen dolgot, amit a lengyelekkel és a PiS-szel tesznek, még életében nem látott. A brüsszeli vezetésnek már csak ezért is távoznia kellene - hangoztatta. Alice Weidelt, a német az AfD társelnökét a Szuverén Nemzetek Európája pártcsalád képviselőjeként mutatta be, hozzátéve, hogy legfőbb brüsszeli ellenfelük szintén egy német, Manfred Weber, akit hungarofóbnak, kicsinyesnek és bosszúállónak nevezett. Megjegyezte: a magyaroknak jó látni, hogy vannak "rendes németek", akik jobban szeretik a hazájukat, mint Brüsszelt. Az osztrák FPÖ elnökét, Herbert Kicklt úgy jellemezte, mint akitől "ellopták" a kancellárságot. Azt üzente neki: politika nem mindig igazságos, de van benne morális egyensúly, el fog jönni az ő ideje, és akkor Ausztria visszatér majd a patrióta országok klubjába. Szintén külön köszöntötte és Európa legbátrabb harcosaként beszélt Geert Wildersről, a holland PVV elnökéről. Hangsúlyozta: ő állandó életveszélyben él, a fanatikusok feketelistáján az első helyen áll, miközben saját baloldali, progresszív honfitársaitól sem kap egy jó szót, csak támadásokat. Orbán Viktor kijelentette: Donald Trump amerikai elnöksége valódi civilizációs fordulatot hozott, visszaadta a reményt a világnak.

Emlékeztetett: a tavalyi CPAC-konferencián azt mondta, hogy Donald Trump fogja megnyerni az amerikai választásokat. "Megnyerte. Jövőre Magyarországon lesznek választások. Van-e több kérdés?" - tette hozzá. Hangsúlyozta: Donald Trump győzött, a "Trump-tornádó végigsöpört a világon", és teljesen megváltoztatta, visszaadta a reményt a világnak. Nem fulladunk bele a "woke-tengerbe", nem lepnek el bennünket a migránsok, Donald Trump visszaadta a normális élet és a béke reményét - mondta a miniszterelnök, aki Donald Trump győzelmét a nyugati világ valaha volt legnagyobb visszatérésének nevezte. Micsoda pofon a baloldalnak - mondta Donald Trump választási győzelméről, majd úgy folytatta, nemcsak visszatért, hanem azt csinálja, amit megígért a választóinak. "Én is elhűlve nézem: ilyet lehet? Ez nem csak Magyarországon lehetséges?" - fogalmazott.

Közölte, Donald Trump első száz napja igazi "igazságszérum" nemcsak Amerikának, hanem az egész nyugati világnak. Megemlítette az amerikai elnök illegális bevándorlással kapcsolatos intézkedéseit, azt, hogy "eltörölte a genderrendeleteket", hogy "száműzte a kritikai fajelméletet", hogy "kitiltotta a woke-ideológiát a hadseregből".

Az amerikai elnök "nekiesett" a mélyállamnak, leleplezte a globális liberális hálózatot. "Itt áll előttünk meztelenül az egész Soros-birodalom, a király meztelen, elég ronda látvány" - mondta.

"A fény végre bevilágít a legsötétebb zugokba is, van is riadt sikítozás itt, Magyarországon is". Itt az új törvény: aki politikával foglalkozik, nem fogadhat el pénzt külföldről - hangsúlyozta. Azt mondta, Donald Trump győzelme és a liberálisok bukása olyan, mint egy álom, az Egyesült Államok megmenekülhet. De az európaiak álmát Brüsszel elrabolta, kisiklatta az európaiak jövőjét, álom helyett rémálmot kaptak az európaiak - tette hozzá. Kiemelte, az európaiaknak az volt az álma, hogy ha összefognak, akkor nem lesz többé háború, akkor jólétben és biztonságban élhetnek. Az európaiak azonban nem érzik magukat biztonságban a saját országukban, idegenek lettek ott, ahol húsz éve még otthon voltak. Ez nem integráció, ez szervezett népességcsere - fogalmazott. Orbán Viktor azt mondta, az európai jólét helyett tönkremennek a vállalatok, kétszer, négyszer annyit fizetnek ugyanis a villanyért és a gázért, mint az Egyesült Államokban. Közölte, a Green Deal, a zöld átállás megöli a gazdaságokat. Amikor egy nehézsúlyú amerikai elnökkel kellene tárgyalni kereskedelemről és vámokról, kiderül, hogy Európának csak pehelysúlyú vezetői vannak - tette hozzá.

Oda az európai szabadság is, a legdurvább hatalmi harc zajlik, példaként azt említette: Marine Le Pen francia politikust bírósági ítélettel zárták ki az elnökségi versenyből, Matteo Salvini olasz politikust bíróság elé "rángatták", az Alternatíva Németországért (AfD) párt nemzetbiztonsági eljárás alatt áll és a patrióták rendezvényeit erőszakkal akadályozzák. Kommunista baloldali verőlegények támadnak a jobboldaliakra , igaza van JD Vance amerikai alelnöknek, Európában nem kívülről fenyegetik a szabadságot, hanem belülről akarják megdönteni - mondta. "Az egész kóceráj inog és roskadozik, változtatni kell, ez így nem mehet tovább" - szögezte le. Közölte, két terv van az asztalon az egyik a liberális, a másik a patrióta európai terv; a liberális terv a régi kulturális alakzatú keresztény Európát meghaladottnak tartja, túl akar rajta lépni. Kiemelte, évtizedek óta dolgoznak a liberálisok, hogy új identitást fabrikáljanak a kereszténység és a nemzet helyett.

Először a jóléttel jöttek: ereszd el a hagyományaidat, és akkor Európa lesz a boldog és korlátlan fogyasztás világa - idézte fel. Ez nem vált be, aztán jött, hogy Európa lesz a befogadás kontinense, és oda jutottunk, hogy a belga-izraeli fociválogatott meccseit Brüsszel helyett Budapesten kellett megrendezni - tette hozzá. Európa a globális liberális birodalom védőbástyája akar lenni, Amerikából a liberálisok Brüsszelbe menekülnek, Washington után Brüsszel az új Mekkájuk - fogalmazott Orbán Viktor, aki úgy értékelt: Brüsszellel még nem is az a legfőbb baj, hogy progresszív liberális bürokraták uralják, hanem az, hogy Brüsszel háborúpárti. Miközben az Egyesült Államok végre békepárti lett, Brüsszel beleragadt a háborúba - mondta.

Kifejtette: a liberális terv szerint Európát a háborúra hivatkozva centralizálni kell. Ha háború, akkor még több Brüsszel, még kevesebb szuverenitás. A liberális terv szerint Európának a háborúra hivatkozva új gazdasági modellt, egy háborús gazdasági modellt kell építenie. A háború az ő fejükben a gazdaság motorja: közös eladósodás, központi irányítás és háborús kassza, és ennek a liberális tervnek a kulcsa Ukrajna - foglalta össze. Rámutatott: az ukrán állam gyorsított európai uniós tagsága az alkalmas ürügy Európa háborús átszervezésére. A liberális terv egy háborús, centralizált és eladósodott Európához vezet, ahol nincs szabadság, de van engedelmesség. "Na, ez a baj Magyarországgal. A magyar szabad fajta, szabadon tenyészik, és nehezen hajlik a térdünk. Engedelmesség és alávetés helyett inkább a saját feje után megy" - fogalmazott, kiemelve, nekik is van egy tervük, egy patrióta terv, amely négy pontból áll.

Először is békét akarunk, nem kell új keleti front, ezért nem kell Ukrajna európai uniós tagsága sem - mondta. Másodszor szuverenitást akarunk: nem akarunk közös adókat, nem akarunk közös hitelfelvételt és nem akarunk központi gazdasági irányítást és nem akarjuk, hogy a pénzünket egy harmadik ország háborújába küldjék. Harmadik helyen említette, hogy meg kell védenünk a szabadságot. Vissza kell adni az embereknek a politika, a gondolkodás és a vélemény szabadságát - hangsúlyozta. Negyedik helyen rögzítette: vissza akarjuk venni Európát a migránsoktól. Keresztény kultúrát akarunk, nemzeti alapon álló iskolákat, félelem nélküli utcákat és városnegyedeket, büszkék akarunk lenni a nemzeteinkre, ez a patrióta terv - mondta a miniszterelnök, aki kiemelte: az európai politika ma is még néhány évig arról szól, hogy a patrióta vagy a liberális terv győz.

Orbán Viktor a 2024-es európai parlamenti választásról fényes sikerként szólt: a három jobboldali frakció ugyanis együtt nagyobb lett, mint az Európai Néppárt frakciója. Mire eljön a döntő csata ideje, egységesnek kell lennünk - hangsúlyozta, hozzátéve, először mindenkinek otthon kell nyernie: a cseheknek ősszel, a magyaroknak jövő tavasszal, és aztán a franciáknak is. Akkor kezdődhet Brüsszel visszavétele a patrióták kezébe. Ehhez szükség van Amerikára, szükség van Trump elnök sikeres kormányzására - emelte ki. Szükséges az amerikai és a brüsszeli liberális összeesküvés, a transzatlanti mélyállam szétbontása, szükséges az amerikai liberális pénzcsapok elzárása. Vagyis az európai és az amerikai patriótáknak szükségük van egymásra - szögezte le. "Amerika után mi, európaiak is visszavesszük az álmainkat, és el fogjuk foglalni Brüsszelt. Tegyük újra naggyá Európát! Hajrá Magyarország! Hajrá Patrióták!" - zárta beszédét Orbán Viktor.

