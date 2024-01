Tavasszal ismét megrendezik Budapesten a CPAC-et, a világ legjelentősebb konzervatív konferenciáját + videó

Megosztás itt:

„Idén április 25-én és 26-án rendezi meg újra, harmadik alkalommal az Alapjogokért Központ a legnagyobb nemzetközi konzervatív seregszemlét, a CPAC Hungary-t, ahová a világ legismertebb jobboldali vezetői, kutatói és influenszerei látogatnak el. A rendezvény főszónokának ebben az évben is Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét kérték fel" - írja a közösségi felületén megosztott bejegyzésében az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Szánthó Miklós a bejegyzésben egy videót is közzétett, amelyben elmondja, hogy „az első európai CPAC, a CPAC Hungary miatt pedig a globalista baloldal a megszokottnál is hangosabban óbégatott, a világ konzervatívjai viszont velünk együtt ünnepeltek, és volt is mit".

„A globalista progresszió olyan szektává torzult, mely alapjaiban akarja megrengetni civilizációinkat: migrációt és genderőrületet zúdít ránk, miközben hallani sem akar nemzetről, szuverenitásról, gyermekvédelemről vagy éppen a békéről. 2024 a mi évünk lesz."

- emelte ki Szánthó Miklós, majd hozzátette: „a budapesti CPAC-en az "egész Európából, sőt, a világ minden tájáról érkező szövetségeseinkkel sikerre visszük a jobboldal nemzetközi forradalmát: woketalanítunk, aztán lecsapoljuk a mocsarat, hogy visszavegyük Brüsszelt és visszahódítsuk Washingtont is".

Legutóbb 2023 tavaszán rendezték meg a magyar fővárosban a konferenciát, akkor a nemzetközi sajtóban nagy nyilvánosságot kapott a budapesti konzervatív találkozó. A híroldalak többsége Orbán Viktor beszédével foglalkozott, de Donald Trump meglepetés-videója sem maradt észrevétlen.

Nyitókép: LM Otero/AP - Orbán Viktor a 2022-es CPAC konferencián beszédet mond Dallasban