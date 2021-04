Covid percek (2021-04-28)

1692 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 774 399-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 188 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 172-re emelkedett. Már több mint 3 millió 774 ezer embert beoltottak, közülük 1,7 millióan már a második adagot is megkapták. Annyi vakcina érkezett már Magyarországra, hogy mindenki számára jut - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. A statisztikák azt mutatják, hogy a magyar oltási terv kifejezetten sikeres, Magyarország az Európai Unió második legátoltottabb és legvédettebb országa - közölte György István, a Miniszerelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Mindenhol csökken a vírus örökítőanyagának szennyvízben mért mennyisége. Úgy látszik, hogy a járvány leszálló ágba került - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Az országos oltási program részeként az Audi Hungaria megkezdte munkatársainak első körös, koronavírus elleni oltását a vállalat területén. Megkezdődött a börtönökben a fogvatartottak oltása - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. Újraindulnak a megelőzést szolgáló népegészségügyi célú, szervezett onkológiai szűrővizsgálatok - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós közölte: május 3-ától újraindulhat az egynapos sebészeti ellátás. Karácsony Gergely főpolgármester nem kíváncsi az autósok véleményére, a főváros a nyári hétvégéken lezárná az Andrássy utat és a Koós Károly sétányt az autós forgalom elől - közölte a budapesti Fidesz. Elfogadta az Országgyűlés a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó mentességét lehetővé tevő törvényjavaslatot. Márciusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 616 ezer volt, ami 41 ezerrel több az egy évvel korábbinál, és 66 ezerrel az előző havinál - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A magyar munkaerőpiacon kedvező tendenciák indultak - hangsúlyozta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Az Országgyűlés határozatában állt ki a külhoni magyar közösségek, valamint az Európai Unió lakosságának közel 10 százalékát kitevő őshonos nemzeti kisebbségek mellett. Határon túli magyar politikusok üdvözölték a Minority SafePack mellett kiálló parlamenti határozatot. A kisebbségi ügyekkel foglalkozó vegyes bizottság újraindításával új fejezet nyílik a magyar-román kapcsolatokban - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, miután román kollégájával aláírt több kétoldalú megállapodást a gyulai Almásy-kastélyban. Az Európai Parlament hozzájárult az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kereskedelmi kapcsolatokat és együttműködést meghatározó megállapodáshoz, amely az EP-képviselők szerint csillapítja a Brexit negatív következményeit. A nyári utazásokhoz és ahhoz, hogy az élet visszatérhessen a megszokott keretei közé,minden európai uniós tagállam által elfogadott közös uniós, digitális oltási igazolványra van szükség - mondta az Európai Bizottság igazságügyért felelős tagja. Németországnak és Kínának az Egészségügyi Világszervezet révén kölcsönösen el kell ismernie az új típusú koronavírus ellen használt oltóanyagokat - mondta Angela Merkel német kancellár. A világon 148,3 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,1 millió, a gyógyultaké 86 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Minden bizonnyal az új típusú koronavírus Indiában felbukkant változata ellen is véd a Pfizer amerikai gyógyszeripari társaság és a BioNTech német biotechnológiai kutatóvállalat együttműködésével kifejlesztett vakcina - mondta a német cég vezérigazgatója. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, több mint 9500, az előző napinál csaknem 1700-zal több új beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma meghaladta a 440-et. Már a lakosság több mint egyötödét beoltották Szlovéniában - közölte a ljubljanai kormány. Fokozatosan lazítanak Lengyelországban a koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedéseken májusban. A brit statisztikai hivatal legújabb becslése szerint az angliai felnőtt népesség csaknem 70 százalékának szervezetében lehet jelen a koronavírus elleni antitest. Kölcsönösségi alapon három szlovák, két litván és egy-egy lett és észt diplomatát utasított ki az orosz külügyminisztérium. Ha Oroszországon és a délkelet-ukrajnai szakadárokon múlik, el lehet kerülni a háborút a Donyec-medencében - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Oroszország csak az általa önkényesen elcsatolt Krím félszigetről kezdte el kivonni csapatait, Ukrajna határának közeléből viszont nem - közölte Szerhij Dejneko, az ukrán határőrszolgálat parancsnoka. Bejelentette lemondási szándékát Arlene Foster Észak-Írország miniszterelnöke. Rómában a rendőrökkel való összecsapásba torkollott a mozgóárusok utcai tüntetése, akik a szolgáltatások liberalizációjáról szóló európai, úgynevezett Bolkenstein-irányelv ellen tiltakoztak. Tizenhat óvodást és két óvónőt sebesített meg egy késelő a dél-kínai Pejliu városában. Az idén eddig 29 700 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan bejusson Magyarországra és 270 embercsempész ellen indult eljárás - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jogerősen tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélték azt a 25 éves férfit, aki 2017-ben megpróbálta megölni korábbi barátnőjét - közöltet a Győri Ítélőtábla. Hamis alibit szolgáltatott emberöléssel gyanúsított barátjának egy férfi Nógrád megyében, az ügyészség mindkettőjükkel szemben végrehajtandó szabadságvesztést indítványoz - közölte a Nógrád Megyei Főügyészség. Halálos baleset történt az 54-es főúton, Soltvadkertnél - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Újra kinyitnak szombattól a Budapesti Közlekedési Központ ügyfélszolgálatai a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren - közölte a társaság. Bécs és Székesfehérvár felé is leágazhat majd a Budapest-Varsó gyorsvasút - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Közös tévéműsort és közösségi médiára szánt tartalmakat készít ezentúl a Nemzeti Filmintézet és a HírTV a magyar filmekről, a magyar filmipar szereplőiről és a moziba járást népszerűsítő tartalmakról, A Magyar Film Napjához kötődve új heti filmes magazin indul a HírTV-n Svenk címmel. Az első adás május 1-jén 22 óra 30 perckor lesz. Kőrösi Ágnes nyolcaddöntőbe jutott a tollaslabdázók kijevi Európa-bajnokságán. A Szekszárd legyőzte a Sopront a női kosárlabda NB I döntőjének második mérkőzésén, ezzel 1:1-re egyenlített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - DVSC Schaeffler 31-:29 Férfi vízilabda ob I: Tigra-ZF-Eger - OSC 11:16 Bejelentette visszavonulását Orbán Éva, a női kalapácsvetés országos csúcstartója. A legjobbak közé tartozó német DSM is csatlakozott a május 12-én rajtoló magyar országúti kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie mezőnyéhez.