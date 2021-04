Covid percek (2021-04-23)

Várhatóan a jövő hét közepén éri el a négymilliót a beoltottak száma - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta: négymillió beoltottnál megnyitják a szolgáltatások széles körét azok számára, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. 3 427 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 764 394 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 207 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 208 főre emelkedett. Már 3,5 millió embert beoltottak, közülük 1,4 millióan a második adagot is megkapták. Megnyílt az online időpontfoglaló. Mostantól minden érvényes regisztrációval rendelkező tud interneten oltási időpontot foglalni - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség szerint a Gyurcsány Ferenc által vezetett baloldal „sunyi, ravasz módon” folytatja az oltással szembeni kampányukat. A nagyobbik kormánypárt közleményében Gyurcsány Ferenc Facebook-bejegyzésére reagált. A fővárosi cégeknél szabadnapot kapnak azok, akik felvették az oltást - írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán. Térítésmentesen biztosít újabb közterületeket a teraszukat megnyitó vendéglátóhelyeknek Kaposvár - mondta Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester. A Nagyvállalati beruházási támogatási program igazi sikertörténet, a kormány az idén 25 milliárd forintot fordít a program folytatására - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter Gyermelyen, a tésztagyár új malmának alapkőletételén. Szigorú járványügyi előírások betartása mellett szombattól fogadhatnak látogatókat a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ idős gondozottjai - közölte a nyírségi megyeszékhely sajtószolgálata. Teljeskörűen felújítják és bővítik a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházát mintegy 2,9 milliárd forintos állami támogatásból - közölte az emberi erőforrások minisztere a Facebook-oldalán. Magyarország történelmének egyik legrobusztusabb beruházásösztönző programját indította el a kormány azért, hogy itt jöjjenek létre azok a kapacitások, amelyek révén az ország a világgazdaság nyertesei közé tartozik majd - mondta a külügyminiszter. A magyar kormány 100 millió forintos támogatásával az Eclipse Print Kft. 200 millió forintos beruházást hajt végre, s ezzel 64 munkavállaló pozícióját „betonbiztossá teszi” - jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter a nyomdaipari vállalat telephelyén ITM: A védelmi iparban, a kvantumszámítógépek, a mesterséges intelligencia és az élelmiszerbiztonság területén bővíthetők tovább a kétoldalú kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködések. Felsőfokú nővérképző beindítását tervezi a Sapientia egyetem csíkszeredai kara - jelentették be az illetékesek Csíkszeredában. A Romániában élő ukrán, illetve az Ukrajnában élő román kisebbség jogaira vonatkozó átfogó egyezmény kidolgozásáról állapodott meg Bogdan Aurescu román és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Bukarestben. A világon 144,4 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió, a gyógyultaké 82,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az európaiak többsége elégedetlen az Európai Unió koronavírus elleni fellépésével, azonban jelentős azok száma, akik bíznak abban, hogy az EU a jövőben megfelelő döntéseket hoz a világjárvány megfékezésére - derült ki az Európai Bizottság felméréséből. Az Európai Bizottság hamarosan újabb szerződést köt a Pfizer és a BioNTech vállalatokkal 1,8 milliárd adag koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyag beszerzéséről - közölte Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke. Európai Gyógyszerügynökség: Az eddigi vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a rendkívül ritkán előforduló vérrögképződés esetek ellenére az AstraZeneca oltóanyagának előnyei továbbra is felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait. Csak egyetlen oltást kapnak azok, akik átestek a koronavírus-fertőzésen Szlovéniában, a vakcinát fél évvel a felgyógyulás után kapják meg - közölte a szlovén oltási kampányért felelős tanácsadó testület. Ausztriában eddig a felnőtt lakosság több, mint egynegyede kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. Ausztriában május 19-én kinyitnak a hónapokkal ezelőtt a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bezárt éttermek, hotelek, kulturális és sportlétesítmények is - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. Ukrajnában péntekre kissé lassult a koronavírus-fertőzés terjedése, megközelítőleg 14 300, a megelőző napinál mintegy kétezerrel kevesebb új beteget jegyeztek fel. A belga kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyes korlátozó intézkedések fokozatos feloldását jelentette be, azzal indokolva a döntést, hogy az oltások „a vártnál jobban haladnak” az országban. Szardínia lezárt térség marad, miközben Olaszország nagy részén enyhülnek a járványkorlátozások. Péntek esti adatok szerint a lakosság átoltottsága elérte a húsz százalékot. Oroszországban már 11,1 millió ember kapott védőoltást a koronavírus okozta Covid-19 betegség ellen, és 6,8 milliónak adták be a vakcina mindkét komponensét - közölte Tatyjana Golikova orosz miniszterelnök-helyettes. Meghaladta a 45 milliót a koronavírus ellen beadott első és második oltási dózisok együttes száma Nagy-Britanniában. Meghaladta a koronavírus ellen mindkét dózis vakcinával beoltottak száma az ötmilliót Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. Áttörést jelentő 77 százalékos hatékonyságúnak bizonyult a tesztek korai szakaszában egy új malária elleni vakcina - közölte az Oxfordi Egyetem fejlesztést végző kutatócsoportja. Arányos választ helyezett kilátásba Szymon Szynkowski vel Sek lengyel külügyminiszter-helyettes, miután Oroszország diplomáciai jegyzékben hivatalosan is megerősítette öt lengyel diplomata kiutasítását. A NATO védelmi és elrettentő szerepének megerősítését, a „nyitott kapuk politika” folytatását, a keleti partnerek és a nyugat-balkáni országok támogatását szorgalmazta közös nyilatkozatában a román, a lengyel és a török külügyminiszter. Az Egyesült Államok együttműködik más országokkal az éghajlatváltozással kapcsolatos innovációk területén - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök, az általa összehívott, virtuálisan megrendezett globális klímacsúcs zárónapján a Fehér Házban. Lengyelország 2040-re a jelenlegi 70 százalékról 11 százalékra csökkenti a szénalapú áramtermelés arányát - jelentette be Andrzej Duda lengyel elnök. Abbahagyta az éhségsztrájkot Alekszej Navalnij elítélt orosz ellenzéki politikus. A török, az afgán és a pakisztáni külügyminiszter Isztambulban arra szólította fel az afgán béketárgyalások kapcsán a tálib lázadókat, hogy erősítsék meg elkötelezettségüket egy átfogó, és tárgyaláson alapuló konszenzus elérésében. Halálos késszúrás érte a franciaországi Rambouillet rendőrségének egyik adminisztratív alkalmazottját; a támadót meglőtték és őrizetbe vették, de később belehalt sebeibe - közölte az Europe 1 rádió és a BFM hírtelevízió. Végső búcsút vettek Törőcsik Maritól. Április 22-én a család szűk körben búcsúzott a nemzet színészétől - tudatta a színművész családja és a Nemzeti Színház. Gyorsított eljárásban, hat év börtönre ítélték azt a férfit, aki februárban megkéselt egy nőt a csepeli 151-es buszon, mert SZFE feliratú maszkot viselt; a döntés ellen az ügyészség súlyosbításért fellebbezett - közölte a Fővárosi Főügyészség szóvivője. Pályakarbantartás miatt hétfő este tíz órától kedd hajnal négy óráig a 4-es és a 6-os villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik - tájékoztat a Budapesti Közlekedési Központ. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a Szabadság hídon, a városligeti Zielinski hídon, a Petőfi hídon és a Margit hídon, mert a hétvégén mossa le azokat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság. Életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt jogerősen két év, négy év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélt egy vendégre késsel támadó gyorséttermi szakácsot a Fővárosi Törvényszék. Horváth Gabriella az Európai Kézilabda Szövetség végrehajtó bizottságának tagja maradt a Bécsben zajló kongresszus döntése értelmében. Balázs Krisztián huszadik helyen végzett egyéni összetettben a bázeli torna Európa-bajnokságon. Sastin Marianna ezüstérmes lett a női 62 kilogrammos kategóriában a varsói birkózó Európa-bajnokságon. Székely Zója 16., Bácskay Csenge pedig 17. helyen végzett egyéni összetettben a bázeli torna Európa-bajnokságon. Dina Márton másodikként zárt a hegyi pontversenyben az országúti kerékpárosok alpesi körversenyén. A címvédő Győri Audi ETO KC két kézilabdázóját, a norvég Stine Oftedalt és a brazil Eduarda Amorimot beválasztotta a női Bajnokok Ligája csoportkörében szereplő 16 klub vezetőedzője az év csapatába. A kötöttfogásúak 77 kilogrammos kategóriájában szereplő Lőrincz Tamás fináléba jutott a Varsóban zajló birkózó Európa-bajnokságon, mivel az elődöntőben simán legyőzte német riválisát. A férfiak és a nők mezőnyében sem szereztek olimpiai kvótát a magyar tornászok a Bázelben zajló Európa-bajnokságon. Az éllovas Telekom Veszprém 30:22-re nyert Komlón a férfi kézilabda NB I pénteki mérkőzésén. Száz nappal a 36. Forma-1-es Magyar Nagydíj rajtja előtt a Hungaroring Sport Zrt. bejelentette, hogy nézők előtt tervezi megrendezni az idei versenyhétvégét.