Covid percek (2021-04-22)

Valószínűleg pénteken elérhető lesz a 3,5 millió beoltott, és az ezt követő napon, szombaton kinyithatnak a teraszok - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a teraszok este fél 10-ig lehetnek majd nyitva, ahogy az üzletek. Egyúttal este 11 órára módosul a kijárási tilalom kezdete - közölte. A veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló, a parlament előtt lévő törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy az ország cselekvőképessége, a koronavírus-járvány elleni védekezés biztosított maradjon - közölte Gulyás Gergely. A módosított 2021-es, valamint a 2022-es központi költségvetés is az újraindítás költségvetése lesz - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány értékelése szerint helyes volt, hogy hétfőn újra kinyitottak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. 3 607 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 760 967-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 214 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 001-re emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 419 450 fő, közülük 1 453 300 fő már a második oltását is megkapta. A sikeres magyar oltási kampányról, az újraindításról valamint Magyarország és az Egészségügyi Világszervezet közötti kapcsolatokról tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója Budapesten. A regisztráltak kétharmada megkapta az oltást - mondta György István területi közigazgatásért felelős államtitkár, az oltási munkacsoport vezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Kitöltve vigye magával az oltásra mindenki a hozzájáruló nyilatkozatot, mert ez jelentősen meggyorsítja az oltással járó adminisztrációt - erre hívta fel a figyelmet a koronavirus.gov.hu. Támogatja a Megyei Jogú Városok Szövetsége a köztársasági elnök és felesége által életre hívott, a koronavírus következtében árván maradt gyermekeket és családjaikat segítő alapítványt - közölte a szövetség elnöke a Kossuth rádióban. Határozatképtelenség miatt berekesztette a testület elnöke az Országgyűlés népjóléti bizottságának csütörtökre összehívott ülését, amely - tervezett napirendje alapján - Pintér Sándor belügyminisztert hallgatta volna meg. A kecskeméti Nissin Foods Kft. 4,3 milliárd forintos beruházást hajt végre a városban, a japán tulajdonú élelmiszeripari vállalatnak a kapacitásbővítéséhez a kormány félmilliárd forint készpénztámogatást biztosít - jelentette be Szijjártó Péter. A kormány és a Jász-Plasztik Kft. stratégiai együttműködési megállapodást kötött, a jászberényi cég a 89. vállalat, amellyel a kabinet ilyen megállapodást köt - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A megújuló vidék, megújuló agrárium program történelmi mértékű fejlesztési lehetőséghez juttatja és megerősíti a magyar mezőgazdaságot és élelmiszeripart - közölte Nagy István agrárminiszter. Lélegzetvételhez juthat a vendéglátóipar, nyitásra készülnek a teraszos vendéglők. Bár a pontos dátumot még nem tudni, a foglalások már most érkeznek az éttermekbe - mondta Gianni Annoni étteremtulajdonos Magyarország élőben című műsorunkban. A megújult szakképzésben korszerű elméleti és gyakorlati tudást kapnak a fiatalok, a naprakész ismereteket pedig az adott szakma legjobbjai segítik nekik elsajátítani - írta Schanda Tamás, az ITM államtitkára a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A kapcsolati erőszak nem magánügy, meg kell üzeni azoknak az embereknek, akiket otthon, a családjukban vagy a kapcsolatukban erőszak ér, hogy van segítség, van kire számítaniuk - mondta el a családokért felelős tárca nélküli miniszter. A KDNP számára különösen fontos a jóisten által teremtett világ, a környezetünk megóvása - jelentette ki a KDNP országgyűlési frakciójának vezetője, amikor a Föld napja alkalmából virágosítási akció kezdődött csütörtökön a főváros XI. kerületében. A világon 143,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió, a gyógyultaké 82,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Bizottság jogi eljárást indít az AstraZeneca gyógyszercég ellen, mivel a vállalat nem teljesítette az unióval kötött szerződésekben vállalt kötelezettségeit a koronavírus elleni oltóanyag gyártásásával és kiszállításával kapcsolatban. Ukrajnában csütörtökre tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, több mint 16 ezer új beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma ismét több mint négyszázzal nőtt, és velük a járvány kezdete óta elhunytak száma mostanra meghaladta a 41 ezret. Németország 30 millió adagot vásárol az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz vakcinából - jelentették német hírportálok. Megszavazta a német szövetségi parlament a járványügyi védekezés szabályait országosan egységes rendszerbe szervező törvényt, amelynek révén megszigoríthatják az új típusú koronavírus terjedésének lassítását szolgáló előírásokat. A Reichstag körül több ezren tüntettek a német vészfékrendszer ellen. A brit felnőttek 63 százalékát már beoltották, és 20,5 százalékuk a vakcina második adagját is megkapta. Január 20-i hivatalba lépése óta 200 millió, koronavírus elleni oltást adtak be az Egyesült Államokban - jelentette be Joe Biden amerikai elnök. A hatósági tilalom ellenére tüntetések voltak számos orosz városban, köztük Moszkvában és Szentpéterváron Alekszej Navalnij elítélt ellenzéki politikus szabadon bocsátása mellett. Heten megsérültek a hollandi Echt településen fekvő menekülttáborban szerda este történt késelés folyamán - tájékoztatott a Dutchnews holland hírportál rendőrségi forrásokra hivatkozva. Ketten közülük életveszélyes sérüléseket szenvedtek. Az otthonukban lefejeztek egy 4, egy 5 és egy 7 éves gyermeket az Afganisztán fővárosában, Kabulban. Megölte az apját egy 27 éves férfi Pakson - közölte a rendőrség honlapján a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Vádat emeltek tíz ember ellen, akik időseket megtévesztve mintegy 30 millió forintot csaltak ki tőlük 2020 áprilisa és júniusa között - közölte a Pest megyei főügyész. Szombaton és vasárnap a pesti rakpart mellett a Kós Károly sétány-Andrássy út-József Attila utca szakaszt is megnyitják a kerékpárral vagy rollerrel közlekedők és a gyalogosok előtt. Elkezdődött az idei szúnyoggyérítési program - tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Az idén 225 ezren kérték az szja-tervezet postázását, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eSZJA-oldalára mintegy 2,5 milliószor kattintottak az ügyfelek - közölte az adóhivatal. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: FTC-Telekom Waterpolo - Barceloneta (spanyol) 8:7 A Dunaújváros ötméteresekkel 12:11-re legyőzte a címvédő UVSE-t a női vízilabda ob I döntőjének második mérkőzésén, így szombaton a fővárosban fog eldőlni a bajnoki cím. Női kézilabda NB I: Érd - Győri Audi ETO KC 26:38 Labdarúgó NB I: MTK Budapest - Kisvárda Master Good 0:1; Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC 2:1; Mezőkövesd Zsóry FC - MOL Fehérvár FC 1:3; Paksi FC - Budapest Honvéd 2:0