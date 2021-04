Covid percek (2021-04-20)

1645 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 754 833-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 199 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 580 főre emelkedett. Már 3,3 millió embert beoltottak, közülük 1,4 millióan a második adagot is megkapták. Százezer második komponensű, koronavírus elleni Szputnyik oltóanyag érkezik ma este Magyarországra - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Túl vagyunk a harmadik hullám tetőzésén, az iskolai év végével a vírustól is megszabadulhatunk - mondta Rusvai Miklós virológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. A javuló járványügyi adatokban már az oltások hatása is közrejátszik, a vakcinák iránt egyre nő a lakosság bizalma és igénye - mondta az országos tiszti főorvos az operatív törzs ülésén. A lakosság többsége elégedett a járványkezeléssel - mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Deák Dániel közölte: az oltási kedv folyamatosan növekszik, egyes felmérések szerint már a felnőtt lakosság kétharmada mondja azt, hogy beoltatná magát. Újraindult az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatán a jelenléti nevelés, oktatás. Az óvodákban országosan a gyermekek 60 százaléka, az iskolákban a tanulók 75 százaléka jelent meg - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. ITM:A digitális oktatásban tanuló diákok és tanáraik számára elérhetővé tett ingyenes internet szolgáltatásra eddig mintegy 280 ezer igény érkezett. A kisebb szolgáltatók mától nyújthatnak be egyedi támogatási kérelmet kiesett bevételük kompenzációjára. Új, huszonhat férőhelyes bölcsőde épült Verőcén több mint 223 millió forintos állami támogatásból - közölte a város önkormányzata. Az európai parlamenti transznacionális választási lista gyengítené a nemzeti pártok szerepvállalását - hangsúlyozta Trócsányi László fideszes EP-képviselő a Kossuth rádióban. Az őshonos nemzeti kisebbségek Európa alapvető értékét jelentik, az Európa Tanács kisebbségi keretegyezménye kulcsfontosságú nemzetközi jogi eszköz megőrzésük és jogaik biztosítására - mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke. A visegrádi csoportot alkotó országok külügyminiszterei szolidaritásukat fejezték ki az orosz diplomatákat kiutasító Csehországgal - olvasható a lengyel külügyi tárca honlapján. Az EU teljes támogatásól és szolidaritásáról biztosította Csehországot, amiért cseh diplomáciai lépésekre válaszul Oroszország 16 cseh diplomatát és négy követségi alkalmazottat nyilvánított nemkívánatos személynek - közölte az EU külügyi szolgálata. A világon 141,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió, a gyógyultaké 81,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Unió az osztrák kormány közreműködésével 651 ezer, koronavírus elleni oltóanyagot szállít a nyugat-balkáni partnerországokba, Albániába, Bosznia-Hercegovinába, Észak Macedóniába, Szerbiába, Montenegróba és Koszovóba. A fennálló korlátozások, az éjszakai kijárási tilalom és a vendéglátóhelyek zárva tartásának meghosszabbítását követeli a koronavírus-járvány kezelésével megbízott észak-macedón válságstáb a kormánytól. Négy és fél millió dózis Pfizer/BioNTech és Szputnyik V vakcinát rendeltek a palesztinok a Pfizer gyógyszergyártótól és Oroszországtól - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Bizonyos módon újra kell értelmeznünk a saját történelmünket - jelentette ki Emmanuel Macron francia államfő az amerikai CBS Tv-nek adott interjújában, amelyben arról is beszélt, hogy Franciaország a gyarmati múltjából eredően fajgyűlölettől szenved. Emmanuel Macron kontraproduktívnak és elfogadhatatlannak nevezte, ami az orosz-ukrán határon történik és - mint fogalmazott - Oroszországnak mindenképpen csökkentenie kellene a katonai feszültséget. Az Egyesült Államok 155 millió dollár kiegészítő fejlesztési támogatást nyújt Ukrajnának nemzetközi fejlesztési hivatalán, a USAID-en keresztül egyebek mellett a demokrácia fejlesztésére és az orosz agresszióval szembeni ellenlépésekre. Korlátozta április 20-24. között a repülést Oroszország a Krím és a Fekete-tenger egy része fölött - derült ki a nemzetközi légügyi értesítési rendszeren megjelent értesítésből. Konzultációra Washingtonba utazik a közeli hetekben John Sullivan moszkvai nagykövet. Megegyeztek a CDU/CSU német pártszövetségben a kancellárjelölt személyéről. Armin Laschet CDU-elnök, észak-rajna-vesztfáliai kormányfő lesz a pártszövetség közös kancellárjelöltje a szeptemberi németországi szövetségi parlamenti választáson. Egy változó világban az országok közötti szolidaritás fontossága állandó marad - mondta Krisztalina Georgieva, az IMF vezetője a dél-kínai Hajnan szigetén fekvő Boao városban rendezett ázsiai gazdasági konferencián. Kína nem törekszik hegemóniára, terjeszkedésre vagy befolyási övezet kialakítására, akármilyen erőssé is válik - mondta Hszi Csin-ping kínai elnök. Naponta majdnem nyolc, szülői kíséret nélküli, 18 éven aluli migráns „tűnik el” Olaszországban. Ez a legmagasabb európai aránynak számít az ANSA olasz hírügynökség adatai szerint. Késsel megölte unokáját egy férfi Hajdúsámsonban. A 76 éves férfi ellen emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. Hat helyszínen több mint 80 kilogramm, mintegy 250 millió forint értékű drogot foglaltak le a rendőrök április 15-én Hajdú-Biharban. Több mint négymillió forint értékű hamis ruházati termékeket foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy Hegyeshalomnál ellenőrzött török teherautóból. A kiberbűnözők hamis oltási ajánlatokkal próbálják kicsalni az internetezők személyes adatait, pénzét, és alaptalan kijelentéseket terjesztenek az oltásokkal kapcsolatban - közölte az ESET biztonságtechnikai szoftvermegoldásokat fejlesztő vállalat. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki kábítószert árult, és lakásában kannabiszt termesztett 2019-ben Budapesten - közölte a fővárosi főügyész. UEFA: Magyarország rendezi 2023-ban az U17-es korosztály labdarúgó Európa-bajnokságát. Orbán Viktor miniszterelnök üdvözölte az UEFA azon álláspontját, amely határozottan kiáll az európai labdarúgó Szuperliga létrehozására irányuló törekvések ellen, és hitet tesz a sportág európai szintű egysége és a szolidaritás elve mellett. A szabadfogásúak 70 kilogrammos kategóriájában szereplő Antal Dániel a vigaszágon folytathatja szereplését a varsói birkózó Európa-bajnokságon.