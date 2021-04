Covid percek (2021-04-17)

4604 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 746 802-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 217 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 979 főre emelkedett. Már 3,2 millió embert beoltottak, közülük 1,37 millióan a második adagot is megkapták. Eddig 4 millió 219 ezer ember regisztrált az oltásra, kétharmaduk már meg is kapta az oltást - közölte a koronavirus.gov.hu. Az egyoltásos nyugati koronavírus-vakcina kiesése miatt az április végéig esedékes 400 ezer kínai oltóanyag helyett egymillió érkezik Magyarországra - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A történelmi keresztény egyházak kérésének megfelelően a papok, lelkészek is megkapják a koronavírus elleni oltást, mivel kiemelkedő szerepet játszanak ebben a nehéz időszakban - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A KDNP frakciószóvivője szerint a baloldal továbbra is oltásellenes kampányt folytat, sőt, új lendületet is adott neki. Átadták a Budapesti Szent Ferenc Kórház új, poszt-Covid-szindróma ellátó részlegét - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a közösségi oldalán. A cirkuszművészetnek fontos szerepe lesz az élet újraindításában - írta Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a magyar és a világ artistaművészeinek címzett levelében a cirkuszi világnap alkalmából. Egyszerűbb feltételek mellett, még többen igényelhetik a január 1-jén bevezetett otthonteremtési és otthonfelújítási támogatásokat - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter Facebook-bejegyzésében. Több mint két hete minden számlára rálát az adóhivatal, azóta jelentősen megugrott, meghaladta a 300 milliót a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz beérkezett online számlák száma - tájékoztat Izer Norbert államtitkár. Mintegy 300 millió forintos kormányzati segítséggel épít új gyártócsarnokot a Heves megyei Pétervásárán az erdőkövesdi Axis Bentonit Kft. - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Több mint duplájára, 50 ezer forintra nő január elsejétől az árvaellátás minimuma - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közmédiával. Novák Katalin azt mondta: Magyarországon 55 ezer árva vagy félárva gyermek jogosult árvaellátásra, amelynek átlagos összege jelenleg havonta 41 ezer forint. A Vidékfejlesztési programban az idén több mint 950 milliárd forint használható fel - mondta Nagy István agrárminiszter. A jelenleg több városban működő Pázmány Péter Katolikus Egyetem összevont campust hoz létre a Józsefvárosban, amely becslések szerint 2027-ben nyithatja meg kapuit - írta a Magyar Nemzet, amelynek Becker Pál, a PPKE fejlesztési főigazgatója nyilatkozott. Nyolc munkásszálló épülhet meg és négy, korábban másra használt épületet újíthatnak fel a „Munkásszállások kialakítása” program ötödik kiírásának keretében - közölte az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A világon 139,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma közel 3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Lemondta a jövő hét elejére tervezett, már nyilvánosan bejelentett moszkvai látogatását Jan Hamácek cseh kormányfőhelyettes, belügyminiszter és megbízott külügyminiszter. Visszatérnek az iskolapadokba a középiskolások, valamint az általános iskolák felső tagozatos diákjai hétfőtől Szerbiában. Romániában a héten csaknem másfélszeresére emelkedett, péntekig megközelítette a 80 ezret a koronavírus ellen beadott vakcinák napi üteme. Szlovéniában a jövő pénteken megkezdik az érettségiző diákok beoltását a koronavírus ellen - jelentette be Vesna Kerstin Petric, az egészségügyi minisztérium munkatársa. Ausztria májusra tervezi a teljes nyitást, tehát egy időben nyitnak majd meg a hónapokkal ezelőtt a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bezárt éttermek, hotelek, kulturális és sportlétesítmények is - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. Megkapta az új típusú koronavírus okozta betegség elleni védőoltás első adagját Angela Merkel. A német kancellárnak az AstraZeneca vakcináját adták be. A vártnál korábban oldják a korlátozásokat, és április 26-tól egész Olaszországban megnyitnak az oktatási intézmények, valamint engedélyezik a bárok, éttermek teraszainak megnyitását - jelentette be Mario Draghi kormányfő. A nagy-britanniai koronavírus-járvány terjedésének folytatódó, jelentős ütemű visszavonulását mutatják a pénteken közzétett új mérőszámok. A helyi sajtóban korábban közöltekkel ellentétben a brüsszeli régióban élőknek nincs lehetőségük választani a koronavírus elleni oltóanyagok közül - közölte a The Brussels Times című napilap. Az orosz gazdaság stabilitása az új amerikai szankciók ellenére is teljes mértékben biztosítva van - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Oroszország, válaszul az amerikai szankciókra tükörintézkedéssel azt tanácsolta az amerikai nagykövetnek, hogy utazzon haza konzultációra, és kiutasít további 10 amerikai diplomatát - jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Joe Biden amerikai elnök egy sürgősségi rendeletben döntött arról, hogy az Egyesült Államok - csakúgy, mint idén - jövőre is 15 000 menekültet fogad be. A következő napokban megkezdődik a Kabulban és Herat térségében szolgáló, több mint nyolcszáz fős olasz kontingens kivonása Afganisztánból - jelentette be Lorenzo Guerini olasz védelmi miniszter. Washington és Tokió Észak-Korea, a Dél-kínai-tenger és a Kelet-kínai-tenger kérdésében is elkötelezték magukat az együttműködés mellett - mondta Joe Biden amerikai elnök. A BRFK és a BKK együttműködésében folytatódott a fokozott ellenőrzés, ezúttal a 3-as villamoson és annak útvonalán. Kábítószer-terjesztő bandát számolt fel a rendőrség Nyugat-Dunántúlon. A terjesztett kábítószer a Szlovákiában népszerű pikó fantázianevű amfetamin volt. Mávinform: Megkezdték a nagygépek az ágyazatrostálási munkálatokat a ceglédi vonal Vecsés-Üllő-Monor szakaszán. A 20 milliárd forintos kormányzati támogatással megvalósuló felújítás befejezése után ezen a szakaszon is megszűnhetnek a sebességkorlátozások. Női kézilabda vb-selejtező: Magyarország-Olaszország 46:19 A Sopron Basket 72:61-re kikapott a spanyol Salamancától a női kosárlabda Euroliga isztambuli négyes döntőjének elődöntőjében, így vasárnap a bronzmérkőzésen lép pályára a házigazda Fenerbahce ellen. Az 52 kilogrammos Pupp Réka bronzérmet nyert a lisszaboni olimpiai kvalifikációs cselgáncs Európa-bajnokság nyitónapján. Berecz Zsombor aranyérmet nyert a portugáliai Finndingi Európa-bajnokságon. Labdarúgó NB I : Budafoki MTE-Diósgyőri VTK 1:2 Férfi kézilabda NB I: SBS-Eger - Veszprémi KKFT 23:25