Covid percek (2021-04-16)

A koronavírus elleni oltás felvételére buzdított a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta: csak egyéni védelem van, egyéni védelmet, pedig csak az oltás ad, az oltás viszont életet ment. Az óvatosság és a fokozatosság miatt mennek először, április 19-én csak az óvodások és az általános iskolák alsós diákjai vissza az iskolába – monda Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A kormányfő hozzátette: közel vagyunk, hogy a beoltható emberek felét beoltsák, és akkor többen lesznek védettek, mint akik nem azok. 5216 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 742 198-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 241 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 762 főre emelkedett. Már 3,14 millió embert beoltottak, közülük 1, 34 millióan a második adagot is megkapták. Eddig 4 millió 219 ezer ember regisztrált az oltásra, kétharmaduk már meg is kapta az oltást - közölte a koronavirus.gov.hu. Több mint 4,5 millió adag vakcina érkezik a következő hetekben Kínából és Oroszországból, ezért indított a baloldal támadást a keleti vakcinák ellen - közölte a Menczer Tamás a Facebook-oldalán. Az elmúlt napokban egy alá csökkent a vírus reprodukciós rátája, ami azt jelenti, hogy átlagosan egy fertőzött legfeljebb egy embernek tudja átadni a vírust - közölte az országos tiszti főorvos az operatív törzs ülésén. Egyszerűbb feltételek mellett, még többen igényelhetik a január 1-jén bevezetett otthonteremtési és otthonfelújítási támogatásokat - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter Facebook-bejegyzésében. A japán Seiren Ltd. 15,2 milliárd forint értékű autóipari beruházást telepít Pécsre - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, hogy a 26 ezer négyzetméteres gyárban 170 munkahely létesül, a kormány ezért 4,6 milliárd forinttal támogatja a beruházást. Mintegy 300 millió forintos kormányzati segítséggel épít új gyártócsarnokot a Heves megyei Pétervásárán az erdőkövesdi Axis Bentonit Kft. - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Kormányzati támogatással hajt végre Egerben jelentős kapacitásbővítő beruházást az édesipari termékeket gyártó Stühmer Kft. - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a cég Heves megyei székhelyén, Makláron. Több mint 1,1 milliárd forintból 39 új bringa- és görpark épül az Aktív Magyarország programban 2022 tavaszáig - közölte az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda. A Vidékfejlesztési programban az idén több mint 950 milliárd forint használható fel - mondta Nagy István agrárminiszter. A holokauszt magyarországi áldozataira emlékezik ma az ország. A koronavírus-járvány miatt a központi programokat idén is az online térben tartják meg. A holokauszt hosszú, sötét árnyéka „mindannyiunkra, sőt az egész civilizációnkra rávetül”, de ennek a civilizációnak tovább kell élnie, a történtek súlyával és következményével - mondta Karácsony Gergely főpolgármester az Embermentők c. szobor avatóján. A holokauszt tanulsága, hogy a hatalomban soha nem szabad feltétel nélkül megbízni, azt mindig kontrollálni kell - mondta Heisler András, a Mazsihisz elnöke a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján Budapesten. Az EU ragaszkodik a Brexit-megállapodás Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyve végrehajtásához - jelentette ki Maros Sefcovic, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős tagja. A világon 138,9 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,98 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, csaknem 17,5 ezer, a megelőző napinál mintegy ezerrel több új beteget és ismét négyszáz fölötti elhunytat jegyeztek fel. Meghaladta a hárommilliót a beadott oltások száma Szerbiában, 1,2 millióan már megkapták valamely vakcina második adagját is - közölte Aleksandar Vucic köztársasági elnök. Szlovéniában a jövő pénteken megkezdik az érettségiző diákok beoltását a koronavírus ellen - jelentette be Vesna Kerstin Petric, az egészségügyi minisztérium munkatársa. Megkapta az új típusú koronavírus okozta betegség elleni védőoltás első adagját Angela Merkel. A német kancellárnak az AstraZeneca vakcináját adták be. A vártnál korábban oldják a korlátozásokat, és április 26-tól egész Olaszországban megnyitnak az oktatási intézmények, valamint engedélyezik a bárok, éttermek teraszainak megnyitását - jelentette be Mario Draghi kormányfő. A nagy-britanniai koronavírus-járvány terjedésének folytatódó, jelentős ütemű visszavonulását mutatják a pénteken közzétett új mérőszámok. Jelentősen meghaladja a 8 milliót a Covid-19 ellen Oroszországban beoltottak száma, és a vakcináció tempójának további növekedése miatt haramarosan vissza lehet vonni a járványügyi korlátozásokat - jelentette ki Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes. A helyi sajtóban korábban közöltekkel ellentétben a brüsszeli régióban élőknek nincs lehetőségük választani a koronavírus elleni oltóanyagok közül - közölte a The Brussels Times című napilap. Romániában több mint 120 volt törvényhozó perelte be az utóbbi napokban a parlamentet, amiért egy februárban megszavazott törvény alapján beszüntette több százezer forintnak megfelelő speciális nyugdíjaik folyósítását. Az orosz gazdaság stabilitása az új amerikai szankciók ellenére is teljes mértékben biztosítva van - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Oroszország, válaszul az amerikai szankciókra tükörintézkedéssel azt tanácsolta az amerikai nagykövetnek, hogy utazzon haza konzultációra, és kiutasít további 10 amerikai diplomatát - jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A következő napokban megkezdődik a Kabulban és Herat térségében szolgáló, több mint nyolcszáz fős olasz kontingens kivonása Afganisztánból - jelentette be Lorenzo Guerini olasz védelmi miniszter. Életének 86. évében elhunyt Törőcsik Mari, a nemzet színésze és a nemzet művésze, a magyar színjátszás felejthetetlen alakja - közölte a Nemzeti Színház. Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte, és tíz évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától első fokú ítéletében a Veszprémi Törvényszék a várpalotai kettős gyilkosság elkövetőjét - közölték a törvényszék honlapján. Több mint hárommillió forint értékben foglaltak le cigarettát és alkoholt Veszprém, Baranya és Győr-Moson-Sopron megyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. Csaló, egészségügyi termékeket hirdető weboldalakra hívta fel a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt időszakban megsokasodott fogyasztói jelzések alapján. Meghalt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. egyik forgalomirányító jelzőőre, mert elütötte egy kisteherautó Berzence közelében - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Idén év végéig a Széchenyi Pihenő Kártyával bármelyik alszámláról lehet költeni a Szép-kártya által engedélyezett célokra - derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent rendeletből. A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a járványügyi védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásához, az erről szóló jogszabályokhoz igazodva április 19-én újraindítja vizsgáztatási, vizsgálati és utánképzési tevékenységeit - közölte az ITM. Várhatóan a szeptemberi tanévkezdéstől újra használhatják az utasok a budapesti Nyugati pályaudvar felújított vágánycsarnokát - közölte a MÁV Zrt. Április 19. hétfőtől újra elérhetőek az orvosi beutalóval igénybe vehető gyógykezelések négy budapesti fürdőben: a Széchenyi, Szt. Lukács, Paskál és Pesterzsébeti fürdőkben - közölte a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. Női kézilabda vb-selejtező: Magyarország-Olaszország 46:19 Az 52 kilogrammos Pupp Réka bronzérmet nyert a lisszaboni olimpiai kvalifikációs cselgáncs Európa-bajnokság nyitónapján. Berecz Zsombor aranyérmet nyert a portugáliai Finndingi Európa-bajnokságon.