Covid percek (2021-04-12)

5077 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 725 241-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 291 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 23 708 főre emelkedett. Már 2,9 millió embert beoltottak, közülük 1,2 millióan a második adagot is megkapták. Jól halad az oltási program Magyarországon - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a közmédiának. Az eddigi vizsgálatok szerint a brit mutáns Romániában már kimutatott új variációja sem ellenállóbb a védőoltásokkal szemben - mondta Rusvai Miklós virológus az M1-en. A baloldalt a koronavírus-járvány harmadik hullámában is csak a pozícióharc, a hatalom és az osztozkodás érdekli, szerinte ezért versenyeznek egymással trágárságban és mondanak egyre durvábbakat a kormányról - mondta Rétvári Bence a Kossuth Rádióban. A koronavírus által okozott egészségügyi és gazdasági válságra adott magyar válasz bevált - közölte a külgazdasági és külügyminiszter Százhalombattán, a Novochem Kft. raktárkomplexumának ünnepélyes átadásán. Szijjártó Péter hozzátette: ami annak köszönhető, hogy a kormány nem a tankönyvi utat választotta a válság kezelésében, nem elégedett meg a brüsszeli vakcina beszerzésekkel és nem csak segélyekkel akarta ellentételezni a növekvő munkanélküliséget. Mától lehet pályázni arra a 48 milliárd forintra, amellyel a kormány támogatja kistelepülési boltok létesítését, fejlesztését a Magyar falu program részeként - jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A magyar út az önállóság és a józan ész útja, legyen szó jogállamiságról, járványkezelésről vagy éppen vakcinabeszerzésről - mondta az igazságügyi miniszter a Bayer show-ban. Varga Judit elmondta: bizonyos országoknak fontosabb volt az európaiság álszent erőltetése, mint megvédeni a saját állampolgárainak egészségét. Átlépte az 5500 milliárd forintot a Magyar Állampapír Pluszba befektetett megtakarítások értéke - közölte a pénzügyminiszter a Facebookon. Varga Mihály szerint a családok körében továbbra is a MÁP+ a legnépszerűbb megtakarítási forma. A klímaváltozás hatásai a Kárpát-medencében korábban és súlyosabb formában jelentkeznek, mint Európa számos más régiójában - figyelmeztetett Áder János köztársasági elnök az Első Országos Interdiszciplináris Éghajlatváltozási Tudományos Konferencián. A Kárpát-medence jövőjét jelentősen befolyásolja az éghajlatváltozás, de összefogással meg lehet előzni a káros következményeket - mondta az 1. Országos Interdiszciplináris Éghajlatváltozási Tudományos Konferencia megnyitóján Palkovics László miniszter. A koronavírus-járvány is azt mutatja, hogy sürgősen és gyökeresen változtatni kell a természethez fűződő „viszonyunkon” - jelentette ki Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, a HuPCC alelnöke. Huszadik századi traumáinkra emlékezni gyász, de egyben összetartozásunk hitvallása is - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja alkalmából. A világon 136 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,9 millió, a gyógyultaké 77 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megszűnt a koronavírus-járvány miatt tavaly október elejétől tartó szükségállapot Csehországban. A járvány elleni küzdelem keretét ezentúl az ilyen alkalmakra megalkotott pandémia-törvény fogja meghatározni. Távozik tisztségéből a cseh szociáldemokrata külügyminiszter. Tomás Petrícek menesztését először Milos Zeman államfő kérte a kormányfőtől, mert a külügyminiszter nem támogatta törekvését a koronavírus elleni orosz és kínai vakcina beszerzésében. A horvát idegenforgalmi minisztérium részben fedezné a koronavírustesztek árát azon turisták esetében, akiknek hazatéréskor negatív tesztet kell felmutatniuk a határon - mondta Nikolina Brnjac tárcavezető. Ukrajnában vasárnapra mintegy 12 ezer, a megelőző napihoz képest csaknem 5400-zal kevesebb új beteget jegyeztek fel. Bosznia-Hercegovina fokozatosan kezdi enyhíteni a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat, mától például - több mint három hét után - Szarajevóban ismét megnyithattak a vendéglátóhelyek kerthelyiségei. A francia Európai-ügyi államtitkár „kommunikációs trükknek” nevezte azt, hogy Németország tárgyalást kezd Oroszországgal az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz vakcina beszerzéséről kétoldalú alapon, az Európai Uniótól függetlenül. Mától minden bolt kinyithat Angliában, és vendégeket fogadhatnak azok az éttermek, amelyek meg tudják oldani a szabadtéri felszolgálást. Oroszországban szabadalmaztak egy új, MIR-19 elnevezésű koronavírus elleni gyógyszert - jelentette be a szert fejlesztő Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökség Immunológiai Intézete. Izraelben kialakulhatott valamiféle közösségi immunitás a koronavírussal szemben a Weizmann Intézet szakértője szerint - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál. Kína fontolóra vette a Covid-19 elleni védőoltásainak keverését a hatékonyságuk növelése érdekében - közölte Kao Fu, a kínai járványügyi központ vezetője, elismerve, hogy a forgalomban lévő kínai vakcinák nem elég hatásosak. Félreértésnek nevezte azokat a sajtójelentéseket a kínai járványügyi központ, melyek szerint a központ vezetője elismerte, hogy a kínai fejlesztésű vakcinák alacsony hatékonysággal védenek a koronavírussal szemben - jelentette a Global Times kínai lap. Oroszország negyvenezer katonát vont össze az ukrán határ mentén, és ugyanennyit az általa önkényesen elcsatolt Krím-félszigetre - jelentette ki Julija Mendel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótitkára egy vasárnap esti tévéműsorban. Moszkva nem zárja ki, hogy Kijev megpróbálja erőszakkal dűlőre vinni belső problémáit, ebben az esetben Ukrajna veszélyt jelent majd Oroszország számára - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Az Egyesült Államok és Izrael közötti biztonságpolitikai együttműködésről tárgyalt Izraelben Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter, aki Joe Biden amerikai elnök kormányának első tagjaként tett látogatást Jeruzsálemben. Tüntetők támadtak rendőrökre Bécsben egy korlátozás-ellenes illegális demonstráción. A hatóságok 15 embert vettek őrizetbe. A Kereszténydemokrata Unió és a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió elnöke is hajlandó a pártszövetség közös kancellárjelöltjeként indulni a szeptemberi németországi szövetségi parlamenti választáson - jelentették be Berlinben. Hivatalosan felvette politikai céljai közé Németország európai uniós tagságának megszüntetését drezdai kongresszusán a német szövetségi parlament legnagyobb ellenzéki pártja, az Alternatíva Németországnak. Mégsem mennek kiskorú migránsok Horvátországba, áthelyezésük során, a görög repülőtéren meggondolták magukat, és inkább Hollandiában kértek menedékjogot - írta Vecernji List című horvát napilap. Több mint háromszáz határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Operatív törzs: 2009 ember ellen intézkedtek a maszkviselés elmulasztása miatt a hétvégén. A Tisztítsuk meg az Országot! programhoz kapcsolódva az elmúlt időszakban keletkezett út menti illegális szemét összegyűjtését végzi a héten a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Több mint 25 millió forint kárt okozó illegális budapesti cigarettagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A hatodik helyen végzett a Réti Kamilla, Szép Balázs páros vegyes váltóban az öttusázók szófiai világkupa-versenyén. A Hyundai csapatában folytatja pályafutását a túraautó-világkupában Michelisz Norbert, a sorozat 2019-es győztese. A házigazda Atomerőmű KSC Szekszárd 68:55-re legyőzte a francia Carolo Basketet a női kosárlabda Európa Kupa négyes döntőjének bronzmérkőzésén, ezzel a buboréktorna harmadik helyén végzett. A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely fennállása során először hódította el a férfi kosárlabda Magyar Kupát, mivel a döntőben 67:64-re legyőzte a DEAC-ot. Labdarúgó NB I: Diósgyőri VTK-Paksi FC 1:4; ZTE FC-Budapest Honvéd 0:1 A címvédő MOL-Pick Szeged lesz a bajnok Telekom Veszprém ellenfele a férfi kézilabda Magyar Kupa döntőjében, miután az elődöntőben 41:21-re legyőzte a Veszprémi KKFT csapatát. Női kézilabda NB I: MTK Budapest - Boglári Akadémia-SZISE 27:22