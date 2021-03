Covid percek (2021-03-25)

Az operatív törzs pénteki ülésén dönthetnek az üzletek kérdéséről - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely kifejtette: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara olyan szabályozásra tett javaslatot, amely minden üzletre azonos elvek alapján vonatkozna: tíz négyzetméterenként egy vásárló vagy vendég tartózkodhatna benne. Április 12-én vagy 19-én nyithatnak ki az óvodák, iskolák, attól függően, hogy az oltottak száma Magyarországon mikor éri el a 2,5 milliót. A tanárokat, óvónőket a nyitás előtt beoltják koronavírus ellen - ismertette a kormány döntését Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, az oltás továbbra is önkéntes, ezért arra kérik a pedagógusokat, bölcsődei dolgozókat regisztráljanak. 9637 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 603 347 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 272 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 19 224 főre emelkedett. A megbetegedések szinte száz százalékát már a koronavírus brit variánsa okozza Magyarországon - közölte az országos tiszti főorvos. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 747 519 fő a beoltottak száma, ebből 524 604 fő már a második oltását is megkapta. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő internetes felületet nyitott, ahol bárki ellenőrizheti, milyen státuszban van regisztrációja a koronavírus elleni védőoltásra - közölte a koronavirus.gov.hu. Az álhírekkel ellentétben Magyarország nem vásárolt rossz minőségű maszkokat Kínából - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Húsvét előtt megkapják az előrehozott családtámogatásokat a gyermekes családok a koronavírus-járvány okozta nehézségek csökkentéséért - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Ötpontos megállapodás született a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén a kormány és a főváros között, ezek között szerepel, hogy a kabinet és az önkormányzat egyeztet majd az európai uniós fejlesztési források budapesti felhasználásáról. Átmenetinek nevezte az infláció idei megugrását a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a jegybank márciusi Inflációs jelentését bemutató online sajtótájékoztatón. Balatoni András a gazdaság növekedési kilátásairól azt mondta: a magyar gazdaság helyreállási potenciálja erős, jó esély van arra, hogy az év végére az ország újra elérje a 2019 év végi GDP-szintet. KSH: Februárban az albérletárak országosan 1,1 százalékkal nőttek az előző hónaphoz képest, így fél év után először emelkedtek, az egy évvel korábbi bérleti díjakkal összehasonlítva ugyanakkor több mint 10 százalékos volt a csökkenés. Állami támogatással 3,3 milliárd forintos fejlesztésbe kezd Budapesten a Siemens Mobility - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, hogy a kötöttpályás közlekedés digitalizációját támogató projekt szeptember végéig 120 munkahelyet teremt a közlekedéstechnikai vállalat kutatási-fejlesztési részlegében. Az igazságügyi miniszter a Google magyarországi vezetőivel egyeztetett a készülő európai uniós „Big Tech”-szabályozással kapcsolatban. Április 1-től a gázolaj esetében literenként tíz forinttal, a benzin esetében literenként öt forinttal kevesebb lesz a jövedéki adó - tájékoztat Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Az élelmiszeripar az egyik legnagyobb feldolgozóipari ágazatnak számít Magyarországon, amely a következő hét évben óriási lendületet kaphat - mondta az Agrárminisztérium élelmiszergazdasági és -minőségpolitikai főosztályvezetője. Idéntől már fél év helyett egy teljes éven át igénybe vehető a Mentor Program, amely a kezdő vállalkozásoknak segít az adózási szabályok megismerésében - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Magyarország az elmúlt egy évben sokat tett a fenntarthatóságért, a körforgásos gazdaság kiépítéséért, az energia- és klímapolitikai célokért - hangsúlyozta Steiner Attila, az ITM államtitkára a Figyelőnek. Fel kell gyorsítani a Nyugat-Balkán országainak uniós csatlakozását - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. „Teljes szintlépésnek, a jogállam minden elvének ellentmondó példátlan fellépésnek” nevezte az igazságügyi miniszter azt, hogy „az Európai Parlament politikai nyomás alá helyezi az Európai Bizottságot és ezáltal közvetve az Európai Bíróságot”. Fejezze be Vera Jourová uniós biztos a képmutató politikai támadásokat, és ott indítson jogállamisági eljárást, ahol van miért - írta Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Facebook-oldalán. A keleti nyitás politikája lendületet adott a magyar-pakisztáni gazdasági együttműködésnek is - nyilatkozta Szijjártó Péter külügyminiszter az MTI-nek, miután a pakisztáni külügyminiszterrel megnyitotta a magyar pakisztáni online üzleti fórumot. Nagy többséggel újabb fél évre meghosszabbította a londoni alsóház annak az éppen egy éve kelt törvénynek a hatályát, amely a brit kormányt rendkívüli intézkedésekre hatalmazza fel a koronavírus-járvány megfékezése végett. Az Erdélyi Magyar Szövetség tervezetet dolgoz ki a romániai zászlótörvény és a nyelvhasználati jogokat is szabályozó közigazgatási törvény módosítására - jelentették be a pártszövetség társelnökei. A cigarettákra kivetett jövedéki adó mértékének túlzottan alacsony szinten tartásával Magyarország nem teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit - közölte döntését az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága. Az Európai Bizottság Olaszországgal közösen globális egészségügyi csúcstalálkozót hív össze május 21-re a jövőbeni járványok megelőzése és kezelési módjainak áttekintése céljából - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Sebastian Kurz osztrák kancellár az EU-csúcs előtt ismét a vakcinaelosztás korrekcióját szorgalmazta. Hozzájárult a német szövetségi parlament a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére 750 milliárd eurót biztosító európai uniós helyreállítási alap létrehozásához. A világon 124,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 70,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szlovénia szombattól módosít határátlépési feltételein, a határ menti területeken ingatlannal és mezőgazdasági földdel rendelkezők ismét karanténkötelezettség nélkül léphetik át a határt, amennyiben tíz óránál nem hosszabb ideig tartózkodnak az országban. A koronavírus-járvány megfékezése érdekében Montenegró majdnem egész területén, a legsúlyosabban érintett körzetekben, április elsejéig bezárják az iskolákat és az óvodákat. Ausztria legfertőzöttebb keleti tartományaiban húsvétkor - április 1-jétől 6-ig - teljes zárlatot vezetnek be, hogy megelőzzék a kórházak koronavírus-osztályainak túlterhelését - jelentette be Rudolf Anschober egészségügyi miniszter. Új járvány kezdődött Németországban az új típusú koronavírus úgynevezett brit mutációjának szétterjedésével, ezért védekezni is másként kell - mondta Angela Merkel német kancellár a szövetségi parlamentben. Helyes döntés volt az új típusú koronavírus elleni oltóanyagok közösségi szintű engedélyeztetése és beszerzése az Európai Unióban - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Megkezdődött az új típusú koronavírus okozta Covid-19 ellen kifejlesztett harmadik vakcinatípus, a CoviVac tömeggyártása a moszkvai Csumakov Immunbiológiai Központban. Az izraeli lakosság fele már a második oltást is megkapta az új típusú koronavírus elleni vakcinából - jelentette a Háárec című újság Megkapta a hivatalos nyelv státuszát az orosz a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabahban. A Fehéroroszországi Lengyelek Szövetségének két további vezetőjét vették őrizetbe Fehéroroszországban - jelentette a lengyel sajtó. Vang Ji kínai külügyminiszter török hivatali kollégájával, Mevlüt Cavusogluval, majd Recep Tayyip Erdogan elnökkel tárgyalt Ankarában, miközben Isztambulban az ujgur közösség több száz tagja tüntetett a látogatás ellen. A szavazatok 100 százalékának összeszámlálása után, a még nem hivatalos eredmény szerint 61-59 arányban győztek a Benjámin Netanjahu miniszterelnök távozását követelő pártok az izraeli parlamenti választásokon. Elfogták kedden azt a csörögi férfit, aki megtorlásként Molotov-koktélokat dobált élettársa anyjának házára - közölte a rendőrség. Nőket, köztük egy kiskorú lányt prostitúcióra kényszerítő hódmezővásárhelyi család három tagja ellen indult eljárás - közölte a rendőrség. Robbanás történt, majd tűz ütött ki a királyszentistváni hulladékégetőben - közölte a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletes szóvivője. Lakástűzben súlyosan megsérült egy idős férfi a XII. kerületben, a Ráth György utcában - közölte az Országos Mentőszolgálat. Szerdán 632 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A járványügyi helyzetre tekintettel, az utasok és az autóbuszvezetők védelmében a Volánbusz március 29-től valamennyi járatán felfüggeszti az első ajtós felszállást, a járművezetőket pedig kordonnal határolja el az utastértől - közölte a társaság. MÁV:Április 6-án kezdődik Vecsés-Üllő-Monor között a vasúti pálya felújítása, amelyre a kormány csaknem 20 milliárd forintot biztosít, a beruházás a tervek szerint ősz végégig tart. Úszó ob: A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka 200 méter vegyesen nyert magabiztosan, míg 400 méter gyorson Kapás Boglárka legyőzte Késely Ajnát a Duna Arénában. Milák Kristóf ezúttal 400 méter gyorson diadalmaskodott, valamint 50 méter pillangón begyűjtött egy ezüstérmet. A hat hazai induló közül négy - Demeter Bence, Kardos Bence, Bereczki Richárd és Marosi Ádám - jutott a szombati férfi döntőbe az öttusázók világkupa-sorozatának budapesti versenyén. Az olimpiai résztvevő magyar női kézilabda-válogatott Spanyolországgal, Szlovákiával és egy előselejtezős csapattal találkozik a jövő novemberi Európa-bajnokság selejtezőcsoportjában. Szigetszentmiklóson rendezik a férfi kézilabda Magyar Kupa áprilisi négyes döntőjét. Női kosárlabda NB I: Sopron Basket-Vasas Akadémia 102:44