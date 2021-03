Covid percek (2021-03-15)

4926 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 529 122-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 143 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 226-ra emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 347 073 fő a beoltottak száma, ebből 399 505 fő már a második oltását is megkapta. Magyarországon gördülékenyen és jól haladnak a koronavírus elleni oltások beadásával, semmi ok nincs arra, hogy ettől az oltási programtól eltérjenek - közölte György István, az országos oltási munkacsoport vezetője. A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint az elmúlt 50 év legsúlyosabb járványhelyzetével nézünk szembe. A Magyar Orvosi Kamara több orvos ellen is eljárást indított az utóbbi időben amiatt, ahogyan a járvány elleni védekezést kezelik vagy éppen nem kezelik - mondta Kincses Gyula Magyarország élőben című műsorunkban. Eddig a kínai vakcina kapcsán volt a legkevesebb a panasz - közölte Rusvai Miklós Magyarország élőben című műsorunkban. A virológus az AstraZeneca vakcinával kapcsolatban elmondta, hogy a második napon erős immunreakciót válthat ki a szervezetben, de ez más vakcinák esetében is előfordulhat, nem kell aggódniuk a beoltottaknak. Szerdán újabb 100 ezer adag koronavírus elleni kínai oltóanyag érkezik Magyarországra - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A fővárosi önkormányzat továbbra is segítséget ajánl a kormánynak a koronavírus elleni oltási program zökkenőmentessé tételéhez és felgyorsításához - közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán. Eredményesen vette el a kormány a koronavírus-járvány okozta helyzetben nyerészkedők kedvét a magyar embereket megkárosító trükköktől - mondta Cseresnyés Péter a Magyar Nemzetnek. Ha kell, az ellenzék lehazudja a csillagokat az égről - mondta Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. A magyarok és a lengyelek szabadságvágyukban Közép-Európa elválaszthatatlan történelmi ikertestvérei - mondta az Országgyűlés elnöke a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány és lengyel civilek online március 15-i megemlékezésén. Már elérhetők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján az adóbevallás-tervezetek - hívta fel a figyelmet Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán. Több mint ezer kilométernyi útszakasz újulhat meg idén - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A szolgalelkűség ellen emelt szót a nagyváradi Szacsvay Imre-szobornál elmondott ünnepi beszédében Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Az utóbbi egy év rámutatott arra, hogy a 21. században nem lehet politikai vezető, aki válsághelyzetet nem tud megoldani, aki képtelen a közösségét sújtó váratlan helyzetekkel megbirkózni - hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A világon 120,1 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 68,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Oroszország olasz, spanyol, francia és német cégekkel állapodott meg a Covid-19 ellen kifejlesztett Szputnyik V gyártásáról, és kész megkezdeni a szállítást azokba az uniós országokba, amelyek engedélyezik e vakcina alkalmazását. Franciaországban, Németországban és Olaszországban is felfüggesztették az AstraZeneca koronavírus-védőoltás használatának, miután mellékhatások gyanúja merült fel a vakcinával kapcsolatban. Az AstraZeneca gyógyszergyár szerint semmiféle tudományos adat nem utal arra, hogy a cég által az új típusú koronavírus ellen kidolgozott oltóanyag növelné a vérrögképződés kockázatát. Azok is kaphatnak Kínai oltást Szerbiában, akik nem regisztráltak, elég, ha személyi igazolványukkal és egészségügyi könyvecskéjükkel megjelennek az oltópontokon. Szlovéniában már a napi ingázókra is vonatkozik a karanténkötelezettség, ez alól mentesülnek azok, akik egy hétnél nem régebbi PCR-tesztet vagy gyorstesztet tudnak felmutatnia a határon. Kínában már csaknem 65 millió dózist adtak be a hazai fejlesztésű koronavírus elleni oltóanyagokból - számolt be internetes kiadásában a China Daily című kínai pártlap. Hollandiában megkezdődtek a parlamenti választások. A szavazókat ezúttal három napon át várják az urnákhoz a koronavírus-járvány miatt bevezetett biztonsági intézkedések miatt. Távozásra szólította fel Igor Matovic szlovák kormányfőt a négypárti szlovák kormánykoalíció két kisebb pártja, a liberális Szabadság és Szolidaritás és az Emberekért párt. A Vatikán teológiai kérdésekben illetékes Hittani Kongregációja állásfoglalásában nemet mondott a kapcsolatban élő azonos neműek esetleges áldására. Az Európai Uniónak a jogszerű migráció kialakításán kell dolgoznia, hogy megteremtse az Európába jutásnak az életet nem veszélyeztető csatornáit - jelentette ki Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Joe Biden amerikai elnök nagy szövetségi adóemelésre készül az Egyesült Államokban, erre a múlt héten elfogadott 1900 milliárd dolláros mentőcsomagot követő hosszú távú gazdasági program finanszírozása miatt lenne szükség - írja a Bloomberg hírügynökség. A Minneapolisban zajló tárgyalás időpontjának elhalasztását és helyszínének megváltoztatását kérte indítványában hétfőn Eric Nelson, az afroamerikai George Floyd halálának okozásával megvádolt korábbi rendőr ügyvédje. Két év után hazatérhetett szülővárosába a szétválasztott bangladesi sziámi ikerpár, Rabeya és Rukaya - közölte a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány. Majoros Bence kvótát szerzett a tokiói játékokra az asztaliteniszezők egyéni olimpiai világselejtezőjén, Dohában. Fucsovics Márton legyőzte a a kanadai Vasek Pospisilt, és bejutott a második fordulóba a dubaji keménypályás férfi tenisztornán. Boér Gábor vezetőedző távozik ZTE labdarúgócsapatának éléről, utódja Waltner Róbert lesz.