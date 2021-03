Covid percek (2021-03-15)

Képesek vagyunk-e az eddiginél is jobban összefogni egy, az életünket és szabadságunkat fenyegető erővel szemben, amely fájdalmat és halált hoz közénk? - tette fel a kérdést a közmédiában Áder János köztársasági elnök ünnepi beszédében. A mostani, rendhagyó körülmények ellenére is "lélekben együtt emlékezve", levélben köszöntötte a világ magyarságát Orbán Viktor "a magyar szabadság születésének napján" . Az egyik nemzedék helytállása és hősiessége adja az erőt a következő nemzedéknek - közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Húsvéthoz is közeledve az újrakezdés, a feltámadás és a remény ígéretét hordozza az 1848-49-es forradalom és szabadságharc - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban. Katonáink most az orvosok és ápolók, a gyógyszerészek és a tudósok, fegyvereink pedig az ágyúk helyett a vakcinák - közölte a KDNP március 15. alkalmából, az 1848-as szabadságharcot párhuzamba állítva a koronavírus-járvány elleni küzdelemmel. A kormány azért dolgozik, hogy végre eljöhessen az a nap, amikor visszakapjuk régi életünket - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalára feltöltött március 15-ei ünnepi videójában. Ma is az 1848 üzenete, hogy ha nagy túlerővel kell szembenézni, csak összefogással érhető el a cél - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Közös videót adott ki a március 15-i ünnep tiszteletére a Fidesz fővárosi frakciója: a fideszes kerületek polgármesterei és Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője. A szabadság azt jelenti, hogy van elég erőnk helyesen dönteni és helyesen cselekedni – jelentette ki Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármestere a videóüzenetben. Magyarország kormánya a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából Magyarország Kiváló Művésze, Magyarország Érdemes Művésze és Magyarország Babérkoszorúja díjakat adományozott - jelent meg a Magyar Közlönyben. Véget kell vetni Magyarország megosztottságának, és szelíd forradalomra van szükség. Ehhez le kell zárni az elmúlt harminc és benne az elmúlt tíz év fejezetét - jelentette ki a főpolgármester a Facebook-oldalára feltöltött március 15-ei ünnepi videójában. 7706 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 524 196-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 131 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 083 főre emelkedett. Ahogy több lett a koronavírus-fertőzött sokkal nagyobb lett az intenzív osztályok terheltsége - hangsúlyozta Gál János, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájának igazgatója az M1-en. Több mint 8000 beteget ápolnak kórházban koronavírus-fertőzés miatt, és már 1005 ember igényel lélegeztetőgépes támogatást - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának vezetője. A kormány elsődleges feladata a koronavírus-járvány megfékezése, szeretteink, ismerőseink, a magyar emberek védelme- mondta a kormányszóvivő a közösségi oldalán. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 334 595 fő a beoltottak száma, ebből 398 962 fő már a második oltását is megkapta. Az Országgyűlés három napot ülésezik a következő két hétben. A képviselők kedden a kormány tagjait interpellálhatják, szerdán pedig a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentességéről szóló kormányzati javaslatot tárgyalhatják. Nem lehet a nemzeti identitás, szuverenitás sérelmével zsarolni - jelentette ki az igazságügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Varga Judit arra utalt, hogy Magyarország és Lengyelország március 11-én keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához az uniós költségvetés védelmét szolgáló jogállamisági feltételrendszerről szóló uniós rendelet miatt. A lengyelek is osztják a magyarok szabadságszeretetét, a két nemzet ma is támogatja egymást, gondoskodva az egész közép-európai régió fejlődéséről és biztonságáról - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő a magyar nemzeti ünnep alkalmából. A világon 119,8 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 67,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Oroszország olasz, spanyol, francia és német cégekkel állapodott meg a Covid-19 ellen kifejlesztett Szputnyik V gyártásáról, és kész megkezdeni a szállítást azokba az uniós országokba, amelyek engedélyezik e vakcina alkalmazását. Az AstraZeneca gyógyszergyár közleménye szerint semmiféle tudományos adat nem utal arra, hogy a cég által az új típusú koronavírus ellen kidolgozott oltóanyag növelné a vérrögképződés kockázatát. Megérkezett Horvátországba a Szputnyik V orosz oltóanyag dokumentációja, melynek tanulmányozását hétfőn kezdi meg a horvát gyógyszerügynökség, és hoz döntést annak esetleges engedélyezése ügyében. Nem érzékelhető lassulás a koronavírus-járvány terjedésében Ukrajnában, vasárnapra is több mint kilencezer új beteget jegyeztek, ismét rendkívül sokan kerültek kórházba. A francia kormány mintegy száz súlyos állapotban lévő koronavírusos fertőzött egészségügyi evakuálását tervezi a jövő héten a Párizs körüli Ile-de-France régióból, miután a fővárosi intenzív osztályok majdnem beteltek. Tüntetők gyűltek össze vasárnap délután Hága belvárosában a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó intézkedések ellen tiltakozva, a rohamrendőrök vízágyút és gumibotot is használtak a megmozdulás résztvevőinek oszlatására. Kínában vasárnapig 64,98 millió dózist adtak már be a hazai fejlesztésű koronavírus elleni oltóanyagokból - számolt be internetes kiadásában a China Daily című kínai pártlap. A németországi Baden-Württemberg tartományban a Zöldek, Rajna-vidék-Pfalz tartományban a szociáldemokraták kapták a legtöbb szavazatot a vasárnap tartott helyi törvényhozási választáson az urnazárás után közzétett első eredménybecslések szerint. Hollandiában megkezdődtek a parlamenti választások. A szavazókat ezúttal három napon át várják az urnákhoz a koronavírus-járvány miatt bevezetett biztonsági intézkedések miatt. Az északkelet-kínai Belső-Mongóliából induló homokvihar érte el Pekinget, sárga homokkal lepve el a kínai fővárost. Luciana Lamorgese, a korábbi és jelenlegi belügyminiszter több civilhajót tartóztatott fel, mint Matteo Salvini - írta a Corriere della Sera olasz napilap. 275 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Kilencvenegy éves korában elhunyt Kurucz György legendás motorversenyző, edző, gépfejlesztő - tájékoztatta a család az MTI-t. Férfi kézilabda Eurokupa: Magyarország-Szlovákia 36:26 A magyar férfi kardválogatott - Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállításban - bronzérmet nyert a budapesti világkupaversenyen. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry FC-Budafoki MTE 2:1; Ferencvárosi TC-Paksi FC 5:2; Puskás Akadémia FC - MOL Fehérvár FC 1-0 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-Vienna Capitals (osztrák) 2:3