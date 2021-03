Covid percek (2021-03-11)

Elmaradnak a március 15-ei ünnepségek a koronavírus-járvány miatt, csak a zászlófelvonást tartják meg a nemzeti ünnepen hétfő 8 órakor a Kossuth téren - jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Áder János köztársasági elnök beszédet mond a március 15-ei zászlófelvonás után. Magyarország teherszállító repülőgépe hozta Budapestre az újabb 450 ezer adagot tartalmazó Sinopharm-vakcinaszállítmányt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 450 ezer vakcina érkezett Magyarországra, ezzel újabb 450 ezer ember életét tudjuk megmenteni - írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A regisztráltak számától függően beolthatják az időseket húsvétig - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. A tárcavezető közölte: több százezer idős még nem regisztrált, bár közöttük a legmagasabb a regisztráltak aránya. Az országos tiszti főorvos levelet ír azoknak az időseknek, akik még nem regisztráltak, hogy fontolják ezt meg. Folyamatosan zajlik az oltás, már csaknem 1,15 millió fő a beoltottak száma, több mint 327 ezren már a második oltását is megkapták. 8312 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 489 172-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 172 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 497 főre emelkedett. Csúcsokat döntögetnek a koronavírus-járvány harmadik hullámának adatai, korábban soha nem tapasztalt magasságba ugrott a napi fertőzöttek száma - hangsúlyozta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Gyerekeknél viszonylag ritka a súlyos Covid-19 megbetegedés, az azonban tévedés, hogy a koronavírus teljesen ártalmatlan lenne a kicsikre nézve – mondta Magyarország élőben című műsorunkban a Bethesda Gyermekkórház igazgatója. Velkey György közölte: az utóbbi napokban ugrásszerűen emelkedik a fertőzésszám a gyermekek körében is. Nem kell felfüggeszteni az allergiások terápiáit még akkor sem, ha valaki megfertőződik közöttük - mondta Nékám Kristóf allergológus. Ökumenikus Segélyszervezet: kétszer annyian kérnek segítséget a járványhelyzet miatt. Sokan élelmiszert, fertőtlenítő szereket és a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges felszereléseket, például maszkot kérnek. Aljas és emberéleteket veszélyeztet a Gyurcsány vezette baloldal hangulatkeltése, a védekezés segítése helyett folyamatosan hazugságokat terjesztenek - mondta Hollik István Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a balliberális oldal a saját szavazóit is elbizonytalanítja, és vélhetően lesz olyan baloldali szavazó, aki majd, ha sor kerül rá az oltásban, a keleti vakcinákat el fogja utasítani. Szélesebb körben biztosítja a kormány a tízmillió forintos újranyitási gyorskölcsönt, azt minden, a bezárásban érintett vállalkozás kérheti majd - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Benyújtották az Országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi 2022-től a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentességét. Az intézkedés Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint csaknem félmillió fiatalt érinthet közvetlenül. Az Agrárminisztérium módosította az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló rendeletet, amely nagyobb felelősségvállalást követel meg az állattartóktól - közölte a tárca. Koronavírus elleni gyógyszert gyártó üzemet adtak át Pilisborosjenőn. Varga Mihály pénzügyminiszter közölte: a Meditop Gyógyszeripari Kft. több mint 1,6 milliárd forintért fejlesztette pilisborosjenői üzemét 1,5 milliárd forintos kormányzati támogatással. Elfogadta új Magyarország-stratégiáját az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatótanácsa. A 2021-2026-os feladatterv elemei között szerepel a koronavírus-járvány által a magyar gazdaságra gyakorolt hatások felszámolásának elősegítése. A baloldal túl messzire ment, amikor a járvány közepén támadást indított Magyarország ellen - írta az igazságügyi miniszter a közösségi oldalán. Varga Judit hangsúlyozta: nem engedhetjük, hogy a jogbiztonságot súlyosan sértő uniós jogszabály hatályban maradjon, ezért ahogy tavaly megígértük, Lengyelországgal együtt az Európai Unió Bírósága előtt megtámadjuk a kondicionalitás rendeletet. Magyarország és Lengyelország keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános, a jogállamisági feltételrendszerről szóló, az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott rendelettel összefüggésben. Magyarország kiszélesíti együttműködését egy izraeli vállalattal, és ennek köszönhetően a jövőben már koronavírusteszteket is fognak gyártani Magyarországon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Jeruzsálemben. Magyarország az elmúlt napokban extrém módon felgyorsította az oltásokat, ezzel pedig gyorsabb, mint bármelyik EU-s ország –írja a Die Welt című német lap. Az Európai Bizottság június végéig meghosszabbítja a koronavírus elleni oltóanyagok ideiglenes exportkontrolljának rendszerét. Az Európai Gyógyszerügynökség forgalmazásra ajánlotta az Európai Unióban a Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagot. Az Európai Bizottság feltételes forgalomba hozatali engedélyt adott a Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagára. A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság szerint nincs olyan adat, amely megerősítené, hogy az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari csoport által a koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag okozta a Dániában észlelt vérrögképződéseket. A világon 118 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 66,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Montenegró az Európai Uniótól és a NATO-tól kér segítséget a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez, az Adria-parti ország egészségügyi rendszere ugyanis már nem tudja kezelni a rengeteg beteget. Ukrajnában rendkívüli mértékben felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt több mint kilencezer új beteget jegyeztek fel. A szlovén kormány március 18-tól további egy hónappal meghosszabbította a járványhelyzetet. Több mint hétezren kaptak soron kívül oltást Romániában. Az érintetteknek az országos oltási stratégia szabályait megsértve adták be a vakcinát. Jóváhagyta az Egyesült Államok kongresszusának alsóháza Joe Biden elnök 1900 milliárd dolláros mentőcsomagját, amelynek célja, hogy segítse a koronavírus-járvány elleni küzdelmet és a legyengült amerikai gazdaság helyreállítását. Elhalasztották egy későbbi időpontra Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökre tervezett látogatását az Egyesült Arab Emírségekbe, mert Jordánia csak késve adott engedélyt az átrepülésre - jelentette az izraeli közszolgálati rádió. Meghaladta a 250 ezret azon ukránok száma, akik valamilyen tartózkodási engedély alapján élnek Lengyelországban - közölte a lengyel idegenrendészeti hivatal. Határozottan elítélte a mianmari tüntetők elleni erőszakot szerdán az ENSZ Biztonsági Tanácsa, a nyilatkozatban önmérsékletre szólította fel a katonaságot, amely február elején átvette a hatalmat az országban. Agyonlőttek egy terrortámadásra készülő fegyverest az Oroszországhoz tartozó Dagesztán fővárosában a biztonsági erők. Korrupció gyanúja miatt őrizetbe vette a szlovák titkosszolgálat igazgatóját, Vladimír Pcolinskyt a rendőrség különleges egysége, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség. Elsüllyedt egy orosz teherhajó a Fekete-tengeren. Egy román hajó a helyszínre sietett, és a 13 fős legénység 10 tagját kimentette a tengerből. Az ukrán állampolgárokból álló legénység egy tagja eltűnt, két tagja életét vesztette. Szír embercsempészekből álló bűnszervezetet számolt fel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség egy esztergomi vállalkozó és húsz társa ellen emelt vádat, a gyanú szerint négy év alatt háromszáz millió forint adót csaltak el. Tűz volt a székesfehérvári kórházban, 128 beteget mentettek ki az épületből. A betegeknek nem esett baja, egy kórházi dolgozó a füst belélegzése miatt könnyebben megsérült. A tűz okát, körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja. Nem érintett Covid-osztályt a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház hotelépületében hajnalban keletkezett tűz, az oltóponton és a Covid-ellátás működésében nincs fennakadás - közölte Bucsi László, az intézmény főigazgatója. MÁV: A vonatok március 14-én az ünnepnapi, 15-én a vasárnapi, 16-án már a munkanapi menetrend szerint közlekednek. Babos Tímea, oldalán az orosz Veronika Kugyermetovával bejutott az elődöntőbe a dubaji, keménypályás női tenisztornán. Férfi vízilabda ob I: UVSE Hunguest Hotels - Szolnoki Dózsa 8:19 Marco Rossi szövetségi kapitány 26 fős keretet hirdetett a magyar labdarúgó-válogatott márciusi világbajnoki selejtezőmérkőzéseire. A magyar válogatott március 25-én a Puskás Arénában fogadja a lengyel gárdát, majd három nappal később San Marino, március utolsó napján pedig Andorra vendége lesz. A következő szezon előtt nem igazol új játékosokat a Telekom Veszprém férfi kézilabdaklub.