Covid percek (2021-02-27)

4948 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 424 130 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 902 főre emelkedett. Magyarországon is megjelent a koronavírus dél-afrikai mutációja - jelentette be az országos tiszti főorvos. Tudunk változtatni bizonyos mértékig az oltási stratégiánkon - jelentette ki Müller Cecília. A tiszti főorvos elmondta: ennek az a célja, hogy minél több embernek adjuk be a védőoltásnak legalább az első adagját minél rövidebb időn belül, hogy minél többen legyenek védettek, ha nem is teljes mértékben, de jelentős százalékban. Aki nem kapja meg a védőoltást, az nagy eséllyel elkapja a koronavírust - mondta Péter Ádám, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ intenzív terápiás szakorvosa az M1-en. A koronavírus-fertőzésen átesett betegek utógondozására az országban egyedülálló új ellátási formát, post-Covid szakambulancia-hálózatot indít a Debreceni Egyetem klinikai központja - közölte az intézmény a honlapján. Semmilyen kvalitást nem mutatnak, annál azért több kell, hogy valaki rikkancs - ezt mondta Informátor című műsorunknak a baloldali miniszterelnök-jelöltekről, a korábban a Jobbikból eltávolított Varga-Damm Andrea. Érdemben sikerült élénkíteni a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetűek iránti munkaerő-piaci keresletet a Vállalatok munkaerő támogatása programmal - mondta Bodó Sándor. A világ 4. legnagyobb autóipari konglomerátuma, a Stellantis-csoport Magyarországra, Szentgotthárdra hozza az 1,6 literes benzinmotorok új generációjának gyártását - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Magyar falu programmal a kormány soha nem látott mértékben támogatja a kistelepülések felemelkedését, javítva ezzel népességmegtartó erejüket és versenyképességüket - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Határozatot fogadott el az ENSZ Biztonsági Tanácsa a koronavírus elleni oltóanyag tisztességes globális elosztásáról. A világon 113 391 190 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 517 118, a gyógyultaké 63 972 132 a baltimore-i Johns Hopkins adatai szerint. Rövidített munkaidővel, 14 óráig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek és a bevásárlóközpontok a hétvégén Szerbiában a koronavírus-járvány miatt - a járvány kezelésével megbízott válságstáb döntése egyelőre csak erre a hétvégére vonatkozik. Romániában a betegség megjelenése óta eltelt egy évben a lakosság négy százalékánál, csaknem 800 ezer embernél mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést, közülük több mint húszezer ember meghalt - derült ki a stratégiai kommunikációs törzs adataiból. Visszaállítják a koronavírus-járvány miatti 14 napos karanténkötelezettséget Horvátországban - közölte Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet igazgatója. Szlovákiában március 19-ig érvényben lesz a koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzet - a szlovák kormány február elején hozott döntését ma hagyta jóvá a pozsonyi parlament. Bulgária csaknem 1,5 millió adag oltóanyagot rendelt a Pfizer/BioNTech, valamint a Moderna cégektől, hogy újraindíthassa a koronavírus-járvány elleni oltási kampányát, amelyet a hatóságok szerint megbénított az AstraZeneca-vakcinaszállítmány késése. Olaszország egyre több térségét és városát zárják le ismét az új koronavírus-variánsok erőteljes terjedése miatt, ami újból nagy nyomásként nehezedik a kórházakra. Eközben a halottak száma túllépte a 97 ezret. Remélhetőleg nyárra már lesz európai oltási igazolvány, amely igazolja majd a koronavírus elleni immunizálás tényét, és ezzel lehetővé válik a szabad utazás - jelentette ki António Costa portugál miniszterelnök. A nagy-britanniai koronavírus-járvány terjedésének további jelentős lassulását mutatják a pénteken közzétett új mérőszámok. Újabb csúcsot döntött Finnországban a koronavírussal fertőzöttek száma 720 új esettel az utóbbi 24 órában, ennek nyomán további korlátozásokat vezettek be Helsinki térségében. Dániában az újabb koronavírusos megbetegedések csaknem kétharmadát, mintegy 65 százalékát a vírus fertőzőbb brit variánsa okozza - közölte a dán szerológiai intézet. A Szputnyik V nevű, koronavírus elleni orosz vakcina ausztriai szállításának lehetőségéről tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök és Sebastien Kurz osztrák kancellár - közölte a Kreml. Negyvenöt migránst vett fedélzetére a Sea-Watch 3 német civil szervezet mentőhajója pénteken a líbiai partok előtt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Oroszországhoz intézett videóüzenetben követelte az elcsatolt Krím félsziget visszaszolgáltatását - közölte a Gazeta.ru orosz hírportál. Az Egyesült Államok felelősségre fogja vonni Oroszországot a nemzetközi jogilag még Ukrajnához tartozó Krím félsziget hét évvel ezelőtti annektálása miatt - szögezte le közleményében a washingtoni Fehér Ház. Több mint 400 fegyencnek veszett nyoma egy fegyenclázadást követően Haiti fővárosa, Port-au-Prince egyik külső kerületében fekvő börtönben - közölték a helyi hatóságok. Egyelőre ismeretlen eredetű robbanás történt egy izraeli teherhajón az Ománi-öbölben, ami újabb aggályokat vetett fel a közel-keleti tengeri hajózás biztonságát illetően. Megérkezett szombaton Németországból Hongkongba a Pfizer/BioNTech koronavírus-megbetegedés elleni oltóanyaga. A nigeri elnökválasztás eredményének közzétételét követően kibontakozott, országszerte zajló tömegtüntetéseken legalább ketten vesztették életüket és többen megsebesültek, a megmozdulások csaknem ötszáz résztvevőjét állították elő. Részben beismerő vallomást tett a csepeli buszon késelő férfi: elmondta, az SZFE-maszk miatt támadt a nőre. Életveszélyes sérüléseket szenvedett egy 23 éves férfi, akit támadója - szóváltás után - Zuglóban, egy buszmegállóban szúrt meg - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. Hétfőn 20 órától kedden hajnali 4 óráig a 4-es és a 6-os villamos helyett a teljes vonalon pótlóbuszok járnak - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Nem fogják lejátszani a norvég Elverum és a MOL-Pick Szeged mérkőzését a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében, a győzelemért járó két pontot pedig a magyar csapat kapja. Férfi vízilabda ob I: BVSC-Zugló - FTC-Telekom Waterpolo 11:10 Női kosárlabda Magyar Kupa: Aluinvent DVTK - PEAC-Pécs 50:45; Sopron Basket-Atomerőmű KSC Szekszárd 77:56 Szlovák jégkorongliga: Slovan Bratislava (szlovák)-DVTK Jegesmedvék 2:3