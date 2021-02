Covid percek (2021-02-26)

Drámaian romlik a járványhelyzet, ezért az Operatív Törzs ülésén emelt szintű készültséget rendeltek el a kórházakban - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor ismertette, hogy minden kórházban a katonák is ott vannak a vezetésben és ismét életbe lépett az egészségügyben a vezénylés. Szigorú utazási szabályokra van szükség – hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor úgy fogalmazott, még az üzletembereknek is meg kell érteniük, hogy a járvány gyors terjedését előidéző vírusmutánsok miatt az Európán kívüli, akár üzleti célú utazásokat is radikálisan korlátozni kell. Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére megkezdődött az utazási szabályok, határforgalom-ellenőrzési rendelkezések szigorításának előkészítése, tekintettel az egész Európát érintő koronavírus-járvány harmadik hullámára - mondta Kiss Róbert alezredes. 4668 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 419 182-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 123 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 795 főre emelkedett. Újabb 500 ezer kínai vakcina érkezik Magyarországra márciusban - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán, miután telefonon tárgyalt Wang Wentao kínai kereskedelmi miniszterrel. Csaknem minden második koronavírusból felépült embernek okozott maradandó károsodást a vírus - ezt állapította meg a Testnevelési Egyetem felmérése. Lacza Zsombor tudományos rektorhelyettes Magyarország élőben című műsorunkban elmondta, sok gyógyult panaszkodik tartós fizikai teljesítménycsökkenésre. Budapest helytállt a koronavírus-járvány első és a második hullámában, és ez nagyon nagy mértékben a fővárosiak együttműködésének köszönhető - jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester a Covid 2021 ellenzéki vizsgálóbizottság ülésén. „De, bizony! A Gyurcsány-koalíció oltásellenes” - írta a Fidesz frakcióvezetője a Facebookon, úgy fogalmazva: „a kétszínű baloldal főpolitológusa szerint, ha sok lesz idén is a fertőzött és a halott, az politikai előny lehet 2022-ben”. Praxisközösségek kialakítását támogatja a kormány - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hangsúlyozta: ezek a közösségek területi alapon járásonként, Budapesten pedig kerületenként szerveződhetnek, háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi és vegyes praxisokból. Minden olyan politikai tevékenységet, amely a vakcinák iránti bizalmat csökkentik károsnak lát a kormány - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Befejező szakaszához ért a Liget Budapest projektben épülő Magyar Zene Háza kivitelezése, ebből az alkalomból az utókornak szánt üzenetekkel teli időkapszulát helyeztek el a decemberben megnyíló épület padlóburkolata alá. Az egyházi nevelés fontosságáról beszélt a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Győrben, ahol 4,6 milliárd forint hazai forrásból újul meg a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda épülete. Több mint 5 milliárd forintból indulnak újabb egészségipari beruházások Magyarországon, amelyekhez a vállalkozások több mint 3,8 milliárd forintnyi támogatást kapnak - mondta a pénzügyminiszter a Facebookra feltöltött videójában. ITM: Meghosszabbítja a kormány márciusra is az ágazati bértámogatási rendszert, így a következő hónapban is fizetéshez jutnak azok a munkavállalók, akik a járvány miatt nehéz helyzetbe került szektorokban dolgoznak. A világjárvány okozta válság ideje alatt is nőtt a magyarok megtakarítása - mondta Szajlai Csaba, a Figyelő főszerkesztő-helyettese Magyarország élőben extra című műsorunkban. Magyarország érdeke, hogy a Nyugat-Balkánon béke és stabilitás legyen, erre pedig a legkézenfekvőbb garanciát az európai integráció jelenti - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarnak lenni hátrány helyett újra előny, a magyarság mára „egységes világnemzetté vált” - emelte ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a hétvégi magyar iskolák online találkozóján. Az Európai Unió el akarja mélyíteni a tagállamok közötti védelmi és biztonságpolitikai együttműködést, növelni kívánja védelmi és civil képességeit és operatív készültségét - hangsúlyozta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben. Meg kell előzni, hogy az egészségügyi válság a biztonságot veszélyeztető fenyegetéssé alakuljon, ugyanis mindazok a kihívások, amelyekkel a világjárvány előtt küzdeni kellett, továbbra is fennállnak - jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben. Még a nyár előtt bevezethetik az Európai Unióban az új típusú koronavírus elleni védőoltás beadását tanúsító igazolványt, amellyel szabadabban lehet majd utazni - mondta Angela Merkel német kancellár. A világon 112,9 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,5 millió, a gyógyultaké 63,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szlovákiában március 19-ig érvényben lesz a koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzet - a szlovák kormány február elején hozott döntését ma hagyta jóvá a pozsonyi parlament. Folyamatosan érkeznek a koronavírus elleni különböző oltóanyagok a nyugat-balkáni országokba, így jól halad a lakosság immunizációja. Elsősorban szervezési, időpontkiosztási fennakadások miatt nem sikerült felhasználni a koronavírus elleni AstraZeneca-féle oltóanyag nagy részét- mondta Jens Spahn német egészségügyi miniszter. Mintegy négymillióan kapták meg eddig a Covid-19 elleni védőoltást Oroszországban - jelentette ki Nyikolaj Briko akadémikus, az orosz egészségügyi minisztérium vezető járványügyi szakértője. Az Európai Bizottság lejáratókampányt folytat a BioNTech német gyógyszergyártó cég ellen - állítja a Focus.de német hírportálon megjelent írásában Jan Fleischauer német újságíró. A koronavírus korábbinál fertőzőbb variánsai terjedésének megfékezése érdekében Franciaország hétfőtől kötelezővé teszi a Németországba ingázóknak is a negatív PCR-teszt felmutatását a belépéshez az ország területére. Dél-Koreában megkezdődött az országos oltási kampány. A vakcinázást az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár készítményével kezdték meg. A közel-keleti térség biztonságáról és egyéb kérdésekről egyeztetett telefonon Joe Biden amerikai elnök Szalmán bin Abdulazíz Ál Szaúd szaúdi királlyal. Több mint háromszáz iskolás lányt raboltak el ismeretlen fegyveresek péntekre virradóra egy bentlakásos nigériai iskolából - közölték a helyi internetes portálok. Összehangolt akcióban csaptak le a rendőrök egy kábítószer terjesztésével foglalkozó csoport tagjaira Csornán - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Embercsempészés gyanúja miatt indult nyomozás egy főleg szír állampolgárok Nyugat-Európába juttatásával foglalkozó szervezet tagjai ellen, egy iraki és egy egyiptomi férfit őrizetbe vettek - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Idén már több mint 1300 otthonban keletkezett tűz, 95-en sérültek meg és 18-an vesztették életüket - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, kiemelve: füstérzékelő használatával haláleseteket, füstmérgezéseket lehetne megelőzni. Félmillió doboz - feltehetően hamisított - cigarettát találtak a pénzügyőrök Nagylaknál egy román kamionban - tájékoztat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: MOL-Pick Szeged - Lomza Vive Kielce (lengyel) 26:30; PPD Zagreb (horvát) - Telekom Veszprém 28:35 Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda - UTE 2:3 Női röplabda Extraliga: Szent Benedek RA - Swietelsky-Békéscsabai RSE 1:3; Diósgyőri VTK - Fatum Nyíregyháza 0:3 Férfi röplabda Extraliga: Vegyész RC Kazincbarcika - Kecskeméti RC 3:0; Fino Kaposvár - LV Sport Pénzügyőr SE 2:3