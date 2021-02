Covid percek (2021-02-19)

Versenyfutás zajlik az oltások és a harmadik hullám között, de a magyar egészségügy bírni fogja a terhelést -jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hozzátette: A hazai egészségügy kivételesen erős, világszínvonalú orvosok és ápolók dolgoznak benne. Az egészségügyi rendszer kiválóan bizonyított a járvány elmúlt egy évében, az egészségügyben dolgozók számtalan emberéletet mentettek meg. 3093 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 397 116-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 110 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 14 145 főre emelkedett. A brit koronavírus-mutáció miatt ugrott meg hazánkban a fertőzöttek száma - jelentette ki Rusvai Miklós Magyarország Élőben extra című műsorunkban. A virológus elmondta, egyelőre csak ezt a típust azonosították hazánkban. A vakcinakutatások már a vírusmutációkra koncentrálnak, és egy új mutáció elleni vakcinafejlesztés akár 2-3 hónap alatt is megtörténhet - mondta Rusvai Miklós víruskutató a Kossuth Rádióban. Biztonságos és hatékony a kínai Sinopharm-vakcina - jelentette ki az országos tiszti főorvos az Operatív Törzs tájékoztatóján. Müller Cecília hozzátette: arra készülnek, hogy hamarosan elkezdődhet az oltás ezzel a vakcinával is. 120 ezren töltötték ki az újraindításról szóló nemzeti konzultációt egyetlen nap alatt. A konzultáció interneten zajlik: a kérdőív ugyanazon az oldalon található, amelyen az oltásra is lehet regisztrálni, összesen hét kérdésben várják a véleményeket. A baloldal már nemcsak az oltások ellen kampányol, hanem azt is meg akarja akadályozni, hogy a magyarok elmondják a véleményüket az újraindításról - fogalmazott közleményében a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba arra reagált, hogy az ellenzéki pártok arra szólították fel a kormányt: ne használja adatgyűjtésre a védőoltás-regisztrációt, és propagandának nevezték a nyitásról szóló konzultációt. Az egészségügyi szakdolgozók jelentik a magyar egészségügy lelkét és szívét – mondta az emberi erőforrások minisztere a közösségi oldalán közzétett videójában. Kásler Miklós hangsúlyozta: a megbecsülésük érdekében tovább folytatódnak az ágazati béremelések, így jövőre már egy ápoló átlagosan két és félszeresét fogja keresni a 2016 előtti fizetésének. A diplomás gyed után sem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 25 év alatti fiataloknak 2022-től - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. Az óvodai és bölcsődei dolgozók cafeteriáját felére csökkenti, a polgármesteri hivatal munkavállalóiét pedig teljes egészében elveszi Újbuda DK-s polgármestere. A kerület idei költségvetésében kevesebb pénz jut az egyházi iskoláknak és az iskolaigazgatóknak is. Orbán Viktor miniszterelnök gratuláló levelet küldött Balog Zoltánnak abból az alkalomból, hogy a Dunamelléki Egyházkerület püspökét megválasztották a Magyarországi Református Egyház Zsinata lelkészi elnökévé. A fizetendő iparűzési adóelőleg is felezhető, ehhez mindössze egy egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani február 25-ig az adóhivatalhoz – tájékoztat Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. A Metrans 15,7 milliárd forintból létesít új vasúti-közúti logisztikai konténerterminált Zalaegerszegen, amelyhez a magyar kormány 3,9 milliárd forintos támogatást biztosít – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Erősíti Magyarország nemzetközi pénzügyi szerepét a Nemzetközi Beruházási Bank székhelyváltása - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a pénzintézet új budapesti székházának átadásakor. A világon 110,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,4 millió, a gyógyultaké 62,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az észak-macedón vendéglátósok tiltakoznak a korlátozások miatt. A vendéglátósok most nagyobb támogatást kérnek, és a korlátozások megszüntetését követelik a kormánytól. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a világ hét vezető ipari hatalmának támogatnia kell azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja, hogy akár száz nap alatt új oltóanyagokat lehessen kidolgozni a jövőben felbukkanó fertőző betegségek ellen. A brit egészségügyi minisztérium ismertetése szerint meghaladta a 16 milliót a koronavírus ellen beadott első oltási dózisok száma Nagy-Britanniában. A fekete mozgalom tüntetői vonultak Brazília legfőbb városainak utcáira, hogy a koronavírus elleni tömeges oltási kampányt és gazdasági támogatást követeljenek Jair Bolsonaro brazil elnök kormányától a járvány ellen. Afrikába továbbra is nagyon lassan érkeznek a koronavírus elleni vakcinaszállítmányok, jóllehet a kontinensen a járvány azonosított halálos áldozatainak a száma meghaladta a százezret - figyelmeztetett az afrikai betegségellenőrzési és -megelőzési központ Oroszország 300 millió dózis Szputnyik V koronavírus elleni vakcinát ajánlott fel az Afrikai Uniónak - jelentette be a szervezet oltóanyag beszerzésért felelős irodája. Az Egyesült Államok bevándorlási politikájának irányváltása jegyében az új amerikai kormányzat újra lehetővé teszi, hogy a menedékjogért folyamodók bírósági meghallgatásuk és ügyük elbírálása idejére belépjenek az országba. Tűzharc volt az éjjel a szomáliai fővárosban a hadsereg és egy milícia tagjai között, egy rendőr közlése szerint két milicista meghalt, sokan pedig megsebesültek. Meghalt Mianmarban egy fiatal nő, akit fejen lőttek egy múlt heti tüntetésen, miközben a rendőrség megpróbálta feloszlatni a demonstrációt - közölte a nő fivére. Több ezer lakás és közintézmény fűtés nélkül maradt az erdélyi Déván azt követően, hogy a Zsil-völgyi bányászok tiltakozása miatt leállt a város távfűtését is ellátó, főleg szénnel működő Mintia hőerőmű. Nemzeti Népegészségügyi Központ: Északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt. 367 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási és a közterületi magatartási szabályok megsértése miatt csütörtökön - mondta Kiss Róbert alezredes. Mától egy órával tovább jár a balatoni komp Szántód és Tihany között. Fokozatosan hígul a Romániából csütörtök hajnalban a Szamoson át érkezett szennyezés – tájékoztat az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A nehézfémek koncentrációja a Tisza bő vízhozamának köszönhetően Vásárosnaménynál már két és félszeresre oldódott. Magyar szempontból remekül indult a cselgáncsozók tel-avivi Grand Slam-viadala, melynek első versenynapján Karakas Hedvig és Pupp Réka is bronzérmet nyert. Férfi kézilabda BL: MOL-Pick Szeged - Vardar Szkopje (északmacedón) 34:33 Férfi kézilabda NB I: Veszprémi KKFT - SBS-Eger 26:27 Jégkorong Erste Liga: Sport Club Csíkszereda (romániai) - FTC-Telekom 1:5