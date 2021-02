Covid percek (2021-02-15)

„Magyarországnak minden oltóanyagra szüksége van, mert ez vezet vissza a normális élethez” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalásában a parlamentben. „Az európai vakcinaellátás bizonytalanságai mellett sikerül elérni, hogy május végéig 3,5 millió emberrel többet tudunk beoltani, mint egy hasonló méretű nyugati ország"- mondta a kormányfő. Elindult a magyar állam repülőgépe Pekingbe az első vakcinaszállítmányért - jelentette be Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és az ország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Menczer Tamás hangsúlyozta: „A kínai vakcinával jelentősen gyorsíthatunk az oltási ütemterven. Minden élet és minden munkahely számít”. Kedden 550 ezer adag kínai Sinopharm-vakcina érkezik Magyarországra, ez a mennyiség 275 ezer ember beoltására elegendő - közölte az országos tiszti főorvos. 1337 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 388 799-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 46 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 752 főre emelkedett. Ezen a héten is a regisztrált idősek és a 60 év alatti, krónikus betegek oltása folytatódik - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője. György István elmondta: a héten négy vakcinával oltanak, a Pfizerével, a Szputnyikkal, az Astra-Zenecáéval, a Modernáéval, és várják a kínai Sinopharm-vakcinát is. A kormány hihetetlen munkát végezve igyekezett megteremteni a lehetőségét annak, hogy az országgal együtt a családok is talpra tudjanak állni - jelentette ki Ékes Ilona, az Európai Regionális Szervezet nevű hazai szerveződés elnöke. A Gazdaság-újraindítási akcióterv részeként 4 kiíráson csaknem 30 milliárd forint fejlesztési forrásra pályázhatnak vállalkozások - jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály hangsúlyozta, a héten kezdődő pályázatokra majdnem ezer belföldi cég jelentkezhet. Lehetőséghez juthat a hátrányos helyzetű településeken működő mintegy 800 vállalkozás, amelyek munkát adnak az ott élőknek. A magyar vállalkozások már nagyon várják, hogy az Európai Unió új hétéves költségvetési tervének első gazdasági jellegű pályázatai megjelenjenek - mondta a Magyar Nemzetnek Essősy Zsombor, a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója. Szakértői javaslatcsomagot állított össze a magyarországi turizmusban és vendéglátásban működő ágazatok megsegítésére a Music Hungary Szövetség, a Magyar Fesztivál Szövetség és a Magyarországi Rendezvényszervezők és szolgáltatók Szövetsége. Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Mario Draghinak az Olasz Köztársaság miniszterelnökévé történt kinevezéséhez. Az osztrák határszigorítást követően a határátkelés gyorsabbá és rugalmasabbá tételét kéri Magyarország Ausztriától - ismertette a külgazdasági és külügyminiszter, miután határmenti választókerületek országgyűlési képviselőivel egyeztetett. Alapvető fontosságú a határok lezárásának összehangolása a tagországok között a mozgás szabadságának biztosítása érdekében - közölte Christian Wigand, az Európai Bizottság szóvivője. Az Osztrák Szociáldemokrata Párt burgenlandi szervezete az illegális bevándorlás megfékezését követelte. Az EU együttműködik Koszovóval, hogy előrelépést érjen el az európai integráció útján - jelentette ki közös nyilatkozatában Josep Borrell, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai és bővítési biztos. A Moszkva és Brüsszel közötti kapcsolatok tudatos lebontásával vádolta meg az Európai Uniót Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A világon 108,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,4 millió, a gyógyultaké 61 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tizennégynapos szükségállapotot hirdetett ki Csehországban a koronavírus-járvány miatt a kormány. Párizs nem szeretné, ha Németország Franciaország felé is lezárná a határait az újabb koronavírus-variánsok terjedésének megfékezése céljából - közölte Clément Beaune francia Európa-ügyi államtitkár. A külföldről Angliába utazóknak már az érkezésük utáni tíznapos karanténidőszak alatt kötelezően két koronavírustesztet kell elvégeztetniük. A szűrővizsgálatokat előzetesen le kell foglalni, a két PCR-teszt együtt 86 ezer forintba kerül. Az Egyesült Államokban november óta először esett napi százezer alá az új fertőzöttek heti átlaga. Mexikó 870 ezer adag AstraZeneca-védőoltást kapott Indiából - közölte a kormány, amely a koronavírus elleni oltási kampányának következő szakaszában az idősebb felnőtteket kívánja elérni. Lemondott tisztségéről a perui külügyminiszter, Elizabeth Astete, miután elismerte, hogy januárban soron kívül beoltották a koronavírus ellen. A NATO mindaddig Afganisztánban marad, amíg az erőszak meg nem szűnik - jelentette ki Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára. Irán eddig sem fejlesztett atomfegyvert és soha nem is fog atomfegyvert fejleszteni - hangsúlyozta az iráni külügyminisztérium szóvivője. Izraeli rakétákat semmisített meg a szíriai légvédelem Damaszkusz fölött - adta hírül az arab ország hadserege. Recep Tayyip Erdogan török elnök azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy támogatja a Törökországban és Irakban tevékeny, nemzetközileg terrorszervezetként számon tartott Kurdisztáni Munkáspártot. Tizenegy ember meghalt, köztük egy gyerek is a Kongói Demokratikus Köztársaság délkeleti részén fekvő Lubumbashi bányavidéken, amikor lázadók megtámadtak két katonai ellenőrző pontot. A hétvégén 113 határsértővel szemben intézkedtek rendőrök és katonák - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Vádat emeltek egy prostituáltakat kizsákmányoló bűnbanda tagjai ellen. A 7 elkövető 2011 és 2017 között az Egyesült Királyságban 26 nő kizsákmányolásával 40 millió forintra tett szert. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt a hétvégén 377 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök – közölte Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese Sokan kértek segítséget bajba jutott embereknek a hétvégén a hideg idő miatt - közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régiójának vezetője. Péntekig, február 19-éig adhatják be a diákok jelentkezésüket a középfokú intézményekbe - közölte az Oktatási Hivatal. A Budapest Honvéd labdarúgócsapata szerződést bontott Pisont István vezetőedzővel és Urbányi István sportigazgatóval is. Az új vezetőedző Horváth Ferenc lesz. A három magyar válogatott játékost foglalkoztató RB Leipzig a Liverpoolt fogadja holnap a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharc első felvonásán, Budapesten, a Puskás Arénában. Férfi kézilabda BL: Vardar Szkopje (északmacedón) - MOL-Pick Szeged 26:28 A következő idénytől a Győri Audi ETO KC sportigazgatója lesz Görbicz Anita, a klub világklasszis kézilabdázója, aki a szezon végén befejezi játékospályafutását.